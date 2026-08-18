San Pedro: la hotelería rozó el 90% de ocupación durante la Fiesta Nacional de la Ensaimada

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La celebración mallorquina convocó a miles de visitantes y generó un fuerte movimiento turístico, gastronómico y comercial durante el fin de semana largo.

San Pedro vivió un intenso movimiento turístico durante el fin de semana largo, con una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento, según datos de la Dirección de Turismo municipal. La XXII Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina fue uno de los principales atractivos y generó un importante impacto económico en distintos sectores de la ciudad.

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La Fiesta de la Ensaimada impulsó el turismo en San Pedro El evento, organizado por la Municipalidad de San Pedro junto con la Agrupación Mallorca, se desarrolló en el Paseo Público Municipal y concentró buena parte de la actividad turística durante las tres jornadas previstas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, que incluyeron lluvias intermitentes, la celebración logró una importante convocatoria. Desde la Dirección de Turismo destacaron especialmente el nivel de ocupación de los establecimientos hoteleros, que se ubicó cerca del 90 por ciento. El movimiento también se reflejó en la actividad gastronómica y comercial, con visitantes que llegaron desde distintas localidades para participar de una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario sampedrino.

Una multitud acompañó las actividades durante el fin de semana La jornada del sábado estuvo marcada por una importante concurrencia, incluso durante los momentos de lluvia. Sin embargo, el mayor número de visitantes se registró el domingo, cuando el Paseo Público Municipal recibió a una multitud desde las primeras horas de la tarde. La programación incluyó diferentes propuestas artísticas y culturales, además de los tradicionales desfiles protagonizados por colectividades e instituciones llegadas desde distintos puntos del país. También participaron alrededor de 260 artesanos y emprendedores, mientras que la cantina estuvo a cargo del Club Esperanza. El cierre musical de la jornada estuvo protagonizado por el grupo La 2001. El intendente Cecilio Salazar recorrió el predio junto a funcionarios municipales y representantes de instituciones de la comunidad, en una jornada que dejó un balance positivo para los organizadores y para los sectores vinculados al turismo.