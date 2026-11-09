Un alumno de La Violeta representó a Pergamino en el Parlamento Juvenil Bonaerense

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Pergamino

Benjamín, estudiante de la Escuela Secundaria N° 8, participó de una jornada en La Plata y expuso las dificultades de transporte público que afectan a su localidad.

Un estudiante de la Escuela Secundaria N° 8 de La Violeta representó al distrito de Pergamino este viernes en el Parlamento Juvenil Bonaerense, un espacio de participación e intercambio que reunió a alumnos de escuelas secundarias de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, Benjamín expuso problemáticas de su comunidad y fue elegido como suplente para ocupar una banca en la Cámara de Diputados bonaerense.

La actividad comenzó a las 9 y se desarrolló en la ciudad de La Plata, en instalaciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), específicamente en el salón Sergio Karakachoff.

Allí, estudiantes de diferentes distritos compartieron experiencias, debatieron sobre las necesidades de sus comunidades y trabajaron en propuestas vinculadas con distintas temáticas de interés para las juventudes.

Benjamín participó como representante del distrito de Pergamino y se incorporó al eje de trabajo denominado «Jóvenes y Trabajo», — LA OPINION Benjamín participó como representante del distrito de Pergamino y se incorporó al eje de trabajo denominado «Jóvenes y Trabajo», una de las áreas temáticas del Parlamento Juvenil Bonaerense. En ese ámbito pudo intercambiar opiniones con otros estudiantes y plantear situaciones que afectan cotidianamente a los habitantes de La Violeta y de otras localidades del partido.

Benjamín participó como representante del distrito de Pergamino y se incorporó al eje de trabajo denominado «Jóvenes y Trabajo», — LA OPINION Transporte público en debate Entre las principales problemáticas que llevó al encuentro, el estudiante puso especial énfasis en la falta de transporte público en La Violeta. Se trata de una necesidad que condiciona las posibilidades de movilidad de los vecinos y repercute particularmente en las oportunidades de los jóvenes para trasladarse por razones educativas, laborales y personales.

La exposición permitió visibilizar una dificultad concreta de la localidad ante estudiantes de otros distritos, al tiempo que abrió la posibilidad de compartir experiencias sobre las distintas realidades que atraviesan las comunidades bonaerenses.

Además de la cuestión del transporte, Benjamín planteó otras necesidades del partido de Pergamino, con el propósito de incorporar las particularidades de su distrito a las discusiones provinciales. Su participación generó empatía entre los integrantes del eje temático y permitió que las problemáticas presentadas encontraran un espacio de escucha e intercambio.

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Benjamín estuvo acompañado por la profesora Gisela Castro. — LA OPINION Una banca en Diputados Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo alrededor de las 15, cuando los participantes realizaron las votaciones para definir quiénes tendrían la posibilidad de ocupar las bancas de la Cámara de Diputados bonaerense.

En esa instancia, Benjamín fue elegido por sus compañeros como suplente del representante titular. De esta manera, quedó designado para ocupar una banca en el recinto legislativo en caso de que corresponda la participación del titular, una distinción que representa un reconocimiento a su intervención y al trabajo desarrollado durante el encuentro.

La elección también constituyó una oportunidad para que la voz de los estudiantes de Pergamino tenga representación dentro de una experiencia institucional que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de los ámbitos legislativos y promover su involucramiento en los asuntos públicos.

Joaquín junto a otros jóvenes de distintos distritos bonaerenses. — LA OPINION Participación estudiantil bonaerense El Parlamento Juvenil Bonaerense propone generar espacios de diálogo, debate y construcción colectiva entre alumnos de escuelas secundarias de toda la provincia. A través de diferentes ejes temáticos, los participantes pueden expresar sus inquietudes, identificar problemáticas sociales y elaborar propuestas desde la perspectiva de las juventudes.

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La presencia de Benjamín permitió trasladar a ese ámbito provincial una demanda concreta de La Violeta, como es la necesidad de contar con transporte público, además de otras cuestiones vinculadas con la realidad del distrito.

El estudiante estuvo acompañado durante la actividad por la profesora Gisela Castro, quien compartió esta experiencia de participación educativa e institucional.