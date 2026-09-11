Todo listo para la fiesta del running: se corre la XXIII Media Maratón “La Merced” en Pergamino

> Todo listo para la fiesta del running: se corre la XXIII Media Maratón “La Merced” en Pergamino

Deportes

El atletismo callejero regional celebra una nueva edición de su carrera más emblemática, combinando alta competencia, tradición y un fuerte fin solidario. La competencia se largará a las 9:00 desde Alsina y Moreno.

La ciudad de Pergamino se convierte hoy en el epicentro regional del atletismo. La emblemática Media Maratón “La Merced”, organizada por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), celebra su 23ª edición consolidada como la prueba de calle con más tradición e historia en toda la zona. En un contexto donde las carreras urbanas se han multiplicado, la competencia pergaminense sostiene su prestigio.

El evento central del running regional iniciará puntualmente a las 9:00. El punto de encuentro, largada y llegada estará montado en la intersección de las calles Alsina y Moreno, un sector estratégico de la ciudad que facilita la logística y el acceso tanto para los competidores como para el público que se acercará a alentar.

Para esta vigésimo tercera edición, la organización dispuso tres opciones de recorrido diseñadas para adaptarse al nivel de cada participante, promoviendo tanto la alta competencia como la inclusión deportiva: las distancias principales y competitivas de 21K y 10K, junto con la tradicional e icónica prueba de integración de 3K, pensada para caminantes, familias y corredores principiantes.

El clásico fin solidario Este año, además, la carrera integrativa de 3 kilómetros tendrá un objetivo solidario y será a beneficio de la Asociación Civil Santa Clara de Asís. La propuesta busca que pueda participar toda la comunidad, independientemente de la experiencia deportiva. “En la carrera de integración de los 3 kilómetros, este año vamos a estar a beneficio del Colegio Santa Clara de Asís. Es una linda propuesta para acompañar y sumarse a esta carrera”, señaló Matías Varela, subsecretario de Deportes.

Por su parte, Marcelo Schierloh, presidente de la Asociación Atlética Pergamino, señaló: “Es la principal carrera de nuestro calendario y ya estamos a poquitas horas de una gran fiesta para nosotros. Tenemos mucha gente de afuera, de la zona y también algunos extranjeros que vienen a correr por primera vez”.

Desde la comunidad educativa de Santa Clara de Asís destacaron el trabajo conjunto que vienen realizando docentes, familias y miembros de la Asociación Civil para participar de la organización.

“Hay un montón de docentes que trabajan a la par de los papás y de la comisión para poder organizar y participar en este tipo de eventos”, explicó Silvina Melgín, directora del Colegio Santa Clara de Asís.

En tanto, María Carranza, integrante de la Comisión de la Asociación Civil Santa Clara de Asís, invitó a la comunidad a participar de la propuesta: “La carrera de integración es eso: poder compartir un momento en familia y en comunidad. Se puede correr, caminar, estar con los niños y disfrutar de la jornada”.

Las inscripciones siguen abiertas Las inscripciones para las distintas distancias continúan abiertas. En particular, quienes quieran participar de la carrera integrativa de 3 kilómetros podrán hacerlo hasta el domingo y la largada está prevista para las 9 horas.

“Las inscripciones todavía están abiertas, así que los esperamos el domingo a las 9 de la mañana para correr, caminar y compartir con los niños y con la familia”, agregó Carranza.

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Para conocer las modalidades de inscripción y acceder al formulario online, las personas interesadas pueden consultar el Instagram de Atletas Pergamino, donde se encuentra disponible el enlace correspondiente.

Una jornada para toda la comunidad Además de las competencias, el evento contará con una propuesta para disfrutar durante todo el fin de semana, con paseo gastronómico, artesanos y distintos stands. También habrá música con DJ durante este domingo, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Grupo Sendero, alrededor de las 17 horas.

“También tenemos una feria gastronómica, paseo de artesanos y algunas propuestas nuevas que vamos a incorporar este año”, adelantó Schierloh.

De esta manera, la Media Maratón de la Merced volverá a combinar deporte y competencia con una propuesta abierta a toda la comunidad, sumando además un componente solidario a través de la carrera integrativa a beneficio de la Asociación Civil Santa Clara de Asís.

Asistencia, hidratación y cuidado del atleta en circuito El trazado seleccionado para recorrer las calles de Pergamino estará completamente cardioprotegido y diseñado bajo estándares profesionales para asistir a los corredores de principio a fin de la jornada. Los puestos de hidratación y asistencia técnica estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido de 10 y 21 kilómetros.

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Los corredores contarán con puestos de agua mineral en puntos kilométricos específicos. Asimismo, se dispondrán puestos con frutas en la llegada. Un importante despliegue coordinado de ambulancias de alta complejidad, puestos sanitarios fijos y rescatistas móviles en bicicletas vigilará cada tramo del circuito urbano para dar respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

Tres leyendas pergaminenses buscan estirar su récord de vigencia Más allá de la masiva llegada de delegaciones de atletas de toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la mística de la Media Maratón “La Merced” se apoya fuertemente en su propia historia viva. Esta edición especial contará una vez más con la presencia estelar en la línea de largada de Carolina Schneider, Roberto Cottet y Osvaldo De Vito.

Estos tres atletas locales ostentan el admirable récord de poseer asistencia perfecta en las 23 ediciones del historial de la carrera, habiendo completado cada una de las pruebas desde el nacimiento del evento en el año 2003. Su constancia representa el espíritu de superación y la pasión por el running que la Asociación Atlética Pergamino busca contagiar a las nuevas generaciones de deportistas. La ciudad se prepara para alentarlos en cada esquina mientras estiran su marca histórica en el pavimento pergaminense.