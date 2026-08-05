Soledad Aita confirmó su gran presente con un récord personal en los NB 15K

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Cinco semanas después de mejorar el récord pergaminense de maratón, volvió a destacarse en una competencia de primer nivel al finalizar séptima entre las damas, bajar por primera vez la hora (59m. 11s) en los 15 kilómetros y conseguir un nuevo récord personal.

La atleta pergaminense Soledad Aita volvió a ratificar el gran presente deportivo que atraviesa al completar una sobresaliente actuación el domingo pasado en New Balance 15K Buenos Aires 2026, una de las pruebas de calle más importantes del calendario nacional. En una competencia que reunió a más de 6.000 corredores y contó con un alto nivel, finalizó séptima en la clasificación general femenina con un tiempo de 59m. 11s., registro que además le permitió ocupar el tercer puesto en la categoría de 40 a 44 años.

Integrante del equipo Control G Running, dirigido por Mariano García, Aita promedió 3m. 56s. por kilómetro, mejorando ampliamente su mejor registro personal en la distancia, que era de 1h. 01m. 02s, conseguido en los 15K Puerto Norte de 2024. Además, volvió a largar desde el corral de Elite, compartiendo la salida con las principales competidoras del país.

La actuación adquiere todavía mayor relevancia al llegar apenas cinco semanas después de haber mejorado el récord pergaminense de maratón en Rosario, donde completó los 42,195 kilómetros en 3h. 06m. 42s. -superó la marca de 3h. 08m. 24s. que había establecido el 21 de septiembre de 2025 en Buenos Aires. Con este nuevo resultado, “Sole” Aita confirmó la evolución sostenida que viene mostrando a lo largo de la temporada.

La competencia, desarrollada sobre el tradicional circuito de Palermo con largada y llegada en Figueroa Alcorta y Dorrego, tuvo como vencedores a Manuel Córsico (45m. 31s) en la rama masculina y a Natacha Castaño (53m. 31s) entre las damas. En ese contexto de gran exigencia, Aita logró ubicarse entre las siete mejores mujeres de la clasificación general.

"Estos 15K me dejan muy bien posicionada" En diálogo con LA OPINION, Aita explicó que afrontó la competencia como parte de su preparación para los objetivos de la segunda mitad del año. "A un mes del Maratón de Rosario, me coloqué el dorsal nuevamente. Bajamos kilómetros y aumentamos la intensidad para estos 15K, que me dejan muy bien posicionada", señaló.

La atleta contó que la decisión de participar surgió pocos días antes de la carrera y que no realizó una preparación específica para la distancia. "Estos 15K salieron sin preparación específica y decidí correrlos una semana antes. La idea original era meter un 10K, pero me tentó la idea de correr esta distancia ya que vengo con la carga de kilómetros del maratón. A mitad de semana corrí 3.000 metros en pista para ver en qué ritmos estaba", explicó.

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Respecto del desarrollo de la competencia, reconoció que el ritmo inicial terminó siendo más exigente de lo previsto. "Tenía planificando correr estos 15K en un ritmo progresivo, pero como es mi estilo y en el contexto de largar desde el corral de Elite, ese ritmo se fue un poquito del plan", expresó.

En ese sentido, detalló cómo vivió cada tramo del recorrido. "En el primer tercio de carrera me posicioné en el tercer puesto entre las mujeres, corriendo por debajo del ritmo pautado con mi entrenador. En la segunda mitad me acomodé a mi promedio y en los últimos dos kilómetros empecé a sentir el desgaste. Ahí me faltó resto para terminar como me hubiese gustado, pero aun así logré mejorar mi marca en 15K", relató.

El resultado final dejó un balance altamente positivo para la atleta pergaminense. "Completé la distancia en 59m. 11s. y clasifiqué séptima en la general de damas, lo que es muy meritorio para una carrera de gran nivel, con más de 6.000 corredores", destacó en redes sociales.

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El próximo objetivo Con este nuevo récord personal en los 15 kilómetros, Aita ya comenzó a enfocarse en los desafíos que afrontará en lo que queda de 2026. "Me vine muy conforme con este nuevo resultado y desde ya empezamos a trabajar con un nuevo objetivo, mejorar mi marca de 10K en lo que resta del año", anticipó.