> Sara Favre en el Nacional U23: mejores marcas del año y bronce en la posta 4x100

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La velocista pergaminense, de 17 años, logró sus mejores registros de la temporada en los 100 y 200 metros en el certamen disputado en Tigre. Además se subió al podio con la posta 4x100 de la Provincia de Buenos Aires. Clasificó al Nacional de Mayores.

Sara Favre volvió a demostrar que continúa creciendo a pasos firmes. La velocista pergaminense de 17 años tuvo una positiva actuación en el 22° Campeonato Nacional U23, disputado el pasado sábado 25 y domingo 26 de julio en la pista del Polideportivo "Domingo Faustino Sarmiento", de Tigre, donde consiguió sus mejores marcas de la temporada en 100 y 200 metros y se colgó la medalla de bronce en la posta 4x100 metros representando a la Provincia de Buenos Aires.

La integrante de Malgor Track & Field afrontó el desafío de competir ante rivales de mayor edad y experiencia en un campeonato que reunió a las mejores exponentes del país de la categoría y que además fue evaluativo para el próximo Campeonato Sudamericano U23.

En los 100 metros llanos, Favre registró un tiempo de 12s. 61/100, terminó tercera en la segunda serie y no logró acceder a la final. En los 200 metros volvió a mejorar su rendimiento al marcar 25s. 94/100, ocupando el cuarto puesto en la segunda serie, resultado que tampoco le alcanzó para clasificarse a la final.

Más allá de no haber avanzado a las finales, los registros obtenidos representaron sus mejores marcas de la temporada y la acercan a sus récords personales, que son de 12s. 45/100 en los 100 metros y 25s. 82/100 en los 200.

Bronce en la posta 4x100 El cierre del campeonato llegó con una alegría en la posta 4x100 metros. Integrando el equipo de la Provincia de Buenos Aires junto a Joaquina López Himm, Malena Bustamante y Juanita Fernández, la pergaminense conquistó la medalla de bronce, con un tiempo de 48s. 87/100. El título quedó en poder de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), que se impuso con un récord de campeonato de 46s. 99/100, mientras que Santa Fe fue subcampeón con 47s. 94/100.

Sara Favre celebra en el podio junto a sus compañeras de la posta 4x100 de la Provincia de Buenos Aires. Finalizada la competencia, Favre realizó un balance positivo de su participación. “Hice mis mejores marcas del año en 100 y 200 metros. No pude clasificar a la final porque era una pista chica y había mucho nivel, con rivales muy buenas y de más edad, pero fue una experiencia hermosa y clasifiqué al Campeonato Nacional de Mayores que se va a disputar el 8 y el 9 de agosto en Rosario", expresó en diálogo con LA OPINION.

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Próximo desafío: el Nacional absoluto El buen desempeño en Tigre le permitió asegurar su presencia en el Campeonato Nacional de Mayores, la competencia más importante del calendario argentino, en la que competirá en las mismas tres pruebas: 100 metros, 200 metros y posta 4x100.

Respecto a ese nuevo desafío, señaló: "Es para buscar mejorar mis marcas, porque habrá un gran nivel con atletas como Florencia Lamboglia, Belén Fritzsche y otras chicas de FAM. Voy para correr las series, disfrutar, intentar bajar mis marcas en 100 y 200 metros, y en la posta 4x100 lo mismo; ya es un logro tremendo clasificar al Nacional absoluto, es lo que buscan todos".

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La actuación en Tigre ratifica el buen momento deportivo de Favre. Apenas dos semanas antes había brillado en el Campeonato Provincial U23 disputado en Mar del Plata, donde fue campeona en los 100 metros, subcampeona en los 200 y obtuvo la medalla de plata con la posta 4x100 de Malgor Track & Field, resultados que le permitieron acceder al Nacional del último fin de semana.