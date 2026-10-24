> Sigue prófugo el violento ladrón que asaltó violentamente a una jubilada de 74 años en su casa

Policiales

Jonatan González tiene vigente un pedido de captura por intento de homicidio al disparar contra un policía del Comando de Patrulla Rural ocurrido en mayo en la ruta 32. Ahora le suman este violento episodio.

La investigación por el violento asalto a una jubilada de 74 años en su vivienda de Pergamino permitió detener a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda de Jonatan González, señalado como el autor material del ataque. La víctima fue golpeada, amenazada con un arma de fuego y maniatada. El principal acusado permanece prófugo y tenía un pedido de captura vigente por otra causa penal.

Un asalto planificado El violento asalto ocurrió el martes 20 de octubre en una vivienda de calle Italia al 1200, entre Castelli y 3 de Febrero, donde reside la mujer de 74 años. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación penal, los imputados habrían organizado previamente una maniobra con división de tareas para ingresar al domicilio y apoderarse de pertenencias de la víctima.

La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, conducida por el fiscal Germán Guidi. A partir de las primeras diligencias, los investigadores identificaron a tres personas presuntamente involucradas: AJG, de 19 años, quien trabajaba como parquero en la vivienda; YVC, señalada por su presunta colaboración logística; y Jonatan González, sindicado como el autor material del violento ataque.

Los dos primeros quedaron detenidos en el marco de los procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones, mientras que Jonatan González continúa sin ser localizado. Los investigadores procuran establecer su paradero y concretar la captura, en una causa que cuenta con una reconstrucción detallada de la secuencia delictiva y registros de cámaras de seguridad.

El jardinero como entregador Según la hipótesis de la Fiscalía, ÁJG habría aprovechado la relación laboral que mantenía desde hacía más de un año con la propietaria de la morada para obtener información sobre sus hábitos, las características de la vivienda y las posibilidades de concretar el robo. La acusación sostiene que el joven conocía a la víctima y se había ganado su confianza.

La planificación habría comenzado el lunes 19 de octubre, cuando el parquero acordó telefónicamente con la jubilada presentarse a primera hora del día siguiente para realizar tareas en el jardín. Ese compromiso habría sido utilizado para generar las condiciones que permitieran al principal sospechoso ingresar a la casa.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Jonatan González llegó antes que su cómplice y habría ingresado al patio delantero tras superar la reja que da acceso al jardín. Una vez allí, permaneció oculto a la espera de que llegara el trabajador y se presentara la oportunidad de irrumpir en la vivienda.

El martes 20 de octubre, alrededor de las 7:20, AJG se presentó en el domicilio y tocó el timbre. la moradora respondió desde una ventana y le manifestó que iba a cambiarse antes de abrirle la puerta. Cuando la jubilada finalmente abrió, Jonatan González se abalanzó sobre ella, la golpeó y la obligó a ingresar nuevamente a la casa mediante amenazas con un arma de fuego.

Según la acusación, el jardinero se retiró caminando por calle Italia en dirección al arroyo Pergamino, mientras el principal sospechoso permaneció en el interior de la vivienda. Para los investigadores, esa maniobra habría sido parte del plan acordado previamente.

Golpes y amenazas Una vez dentro de la casa, el atacante comenzó a exigirle a la víctima dinero y drogas. Cuando la víctima respondió que no tenía esos elementos, la habría golpeado con el arma de fuego y la habría arrastrado de los brazos hasta su habitación.

La reconstrucción incorporada al expediente indica que el agresor la arrojó sobre la cama y le sujetó las manos y los pies con precintos plásticos. También le colocó una remera en la boca para impedir que gritara o pidiera ayuda mientras revisaba las distintas dependencias en busca de objetos de valor.

La jubilada habría recibido nuevos golpes cada vez que le manifestaba que no tenía el dinero que le reclamaba. En otro momento del ataque, el imputado la habría trasladado a otra habitación, le apuntó con el arma a la altura del rostro y accionó el mecanismo de disparo sin que se produjera una detonación. Según la acusación fiscal, después la amenazó con matarla si volvía a intentarlo.

Como consecuencia de la agresión, la mujer de 74 años sufrió diversas lesiones: una herida cortante en el cuero cabelludo, la pérdida de un incisivo lateral superior, aumento de la movilidad de otro diente, una lesión en la mano izquierda, un golpe en la región orbitaria izquierda y una herida en el labio superior. El episodio dejó a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad dentro de su propia vivienda.

El botín del asalto Cerca de las 8:28, de acuerdo con la secuencia temporal establecida por la Fiscalía, Jonatan González abandonó el domicilio al volante del Chevrolet Agile de la jubilada, dominio LZZ-460. Se llevó el automóvil y sus dos llaves de ignición, una mochila negra, alrededor de 20.000 pesos en efectivo, un reloj pulsera plateado marca Swiss Army y las llaves de la vivienda, que tenían un llavero de tela.

El monto sustraído en efectivo habría sido relativamente reducido en comparación con la violencia desplegada durante el ataque. Sin embargo, el acusado habría continuado revisando la casa para encontrar dinero y otros elementos de valor, pese a que la víctima le explicaba que no tenía las divisas ni las sumas que reclamaba.

Tras abandonar el inmueble, el sospechoso se dirigió hacia la zona de las calles Córdoba y El Socorro, en inmediaciones del barrio La Latita. Allí dejó el automóvil sustraído y habría sido recogido por YVC, quien se movilizaba en una motocicleta Motomel B110 de su propiedad.

La mujer habría trasladado al prófugo como acompañante, junto con los objetos sustraídos, para alejarlo del lugar. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido del Chevrolet Agile y registrar movimientos vinculados con el abandono del vehículo y el posterior desplazamiento de ambos en la motocicleta.

Pedido de auxilio Después de que el agresor se retirara, la mujer permaneció maniatada en el interior de la vivienda. La situación se prolongó hasta que una persona que pasaba por el lugar escuchó sus pedidos de auxilio y se acercó para asistirla. A partir de esa intervención se dio aviso al sistema de emergencias 911.

La respuesta incluyó el despliegue de efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales brindaron asistencia médica a la jubilada. La intervención del vecino resultó determinante para que la mujer pudiera recibir ayuda después de la violenta secuencia.

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad particulares y registros del sistema de monitoreo urbano. Esas imágenes aportaron elementos para reconstruir los movimientos previos y posteriores al robo, además de identificar los desplazamientos del automóvil sustraído y la motocicleta utilizada para retirar al principal sospechoso.

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Dos detenidos y un prófugo La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos, en coordinación con la Fiscalía Nº 2. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos AJG y YVC, quienes quedaron imputados por su presunta participación en el hecho. Tras las audiencias correspondientes, la Fiscalía presentó las actuaciones ante el Juzgado de Garantías Nº 3.

La situación procesal de Jonatan González es diferente: continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura que ya estaba vigente antes del asalto. Los investigadores procuran establecer dónde se oculta y concretar su detención. Entre las hipótesis sobre sus movimientos recientes, se evaluaba que podría haber permanecido fuera de Pergamino, posiblemente en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

El acusado registra, además, un antecedente penal relevante. En 2015, un jurado popular lo declaró culpable por el homicidio de Cali Isea, ocurrido en 2013. En ese proceso, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, Danilo Cuestas, le impuso una pena de 13 años de prisión. También era buscado por una causa vinculada con un episodio ocurrido el 27 de mayo de este año, cuando habría disparado contra un efectivo del Comando de Patrulla Rural durante un procedimiento de identificación sobre la ruta provincial 32, frente a la estación experimental agropecuaria del INTA.

La búsqueda del sospechoso constituye ahora uno de los objetivos centrales de la investigación por el asalto a la mujer de Italia al 1.200. Mientras los dos presuntos colaboradores permanecen detenidos y las actuaciones judiciales avanzan, los investigadores procuran localizar al acusado señalado como autor material de la agresión.

La causa cuenta con testimonios, registros audiovisuales y una secuencia de hechos que la Fiscalía reconstruyó desde la planificación hasta la huida. La detención del prófugo permitiría avanzar sobre la responsabilidad penal que se le atribuye en el violento ataque contra la jubilada.