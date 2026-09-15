Sara Favre fue convocada para la Gimnasiada Mundial Escolar: “Es un sueño”

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La velocista pergaminense de 17 años integrará la delegación argentina que competirá en el máximo evento mundial del deporte escolar. La cita será del 3 al 8 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil, y reunirá a jóvenes atletas de distintos países.

Sara Favre sumó un nuevo e importante capítulo a una temporada que viene marcada por el crecimiento deportivo y los buenos resultados. La velocista pergaminense, de 17 años, fue convocada por la Federación Argentina de Deporte en Edad Escolar (FADE) para integrar la delegación argentina que participará en la Gimnasiada Mundial Escolar 2026, que se desarrollará del 3 al 8 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

La convocatoria representa un reconocimiento al rendimiento que viene sosteniendo en los principales torneos provinciales y nacionales. Favre tendrá así la posibilidad de vestir los colores argentinos en una competencia internacional que constituye el máximo evento deportivo y cultural de la International School Sport Federation (ISF), con la participación de jóvenes atletas menores de 18 años provenientes de distintos países.

La delegación argentina contará con representantes en atletismo y taekwondo. En el caso de Favre, competirá en las pruebas de velocidad, en los 100 y 200 metros. La selección llegó luego en una temporada en la que la pergaminense logró importantes actuaciones frente a atletas de mayor edad y experiencia. Integrante de Malgor Track & Field, Favre fue campeona provincial U23 en los 100 metros, subcampeona en los 200 y medallista en la posta 4x100. Posteriormente, en el Campeonato Nacional U23 disputado en Tigre, consiguió sus mejores marcas del año en 100 y 200 metros y conquistó el bronce en la posta 4x100 representando a la Provincia de Buenos Aires.

Dos semanas después dio otro paso significativo al debutar en el Campeonato Nacional de Mayores, en Rosario. Allí, con apenas 17 años, alcanzó la final de los 100 metros, donde terminó octava, fue undécima en los 200 y volvió a subir al podio con la posta 4x100 bonaerense, con la que obtuvo la medalla de bronce. Ese recorrido competitivo y la regularidad demostrada durante la temporada fueron determinantes para acceder a la convocatoria internacional.

“Es un sueño” La noticia fue recibida con enorme alegría por Favre, que ahora afrontará un desafío diferente: además de prepararse deportivamente para representar al país, deberá reunir los recursos necesarios para afrontar el viaje, ya que la participación es autofinanciada. “Es un sueño, es por lo que trabajé todos estos años”, expresó Sara al referirse a la convocatoria para los Juegos Mundiales Escolares 2026.

En ese sentido, contó que ya comenzó a pensar distintas alternativas para poder reunir el dinero necesario. “Al ser autofinanciado pensamos en hacer algo nutritivo, para seguir con mi línea de vida y alimentación, y así costear los gastos”, explicó. En ese sentido, la atleta también adelantó que en noviembre la Municipalidad de Pergamino organizará un torneo de atletismo y tendrá a disposición el buffet para generar recursos.

En este camino hacia Río de Janeiro, Favre destacó especialmente el acompañamiento que recibió de una marca de ropa deportiva de Pergamino. “Quiero agradecer a la marca de ropa deportiva Coach, que realmente me dio una gran ayuda con indumentaria de entrenamiento y los conjuntos de competencia, diseñados a gusto y medida”, señaló.

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Un desafío internacional La Gimnasiada Mundial Escolar será, para Favre, una experiencia inédita y una oportunidad para trasladar al ámbito internacional el crecimiento que mostró durante los últimos meses en las pistas argentinas. La competencia se desarrollará durante seis jornadas, del 3 al 8 de diciembre, en Río de Janeiro, y reunirá a deportistas escolares de distintos puntos del mundo en una celebración que combina competencia deportiva y encuentro cultural.