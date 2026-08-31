Sanción de la FIFA a la AFA y a los jugadores: multas, tribunas restringidas y suspensiones que ahora podrán cumplirse en amistosos
El fallo por los incidentes del Mundial castigó a Paredes, Molina, Almada y Ayala. La AFA logró flexibilizar el cumplimiento y prepara la apelación.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino con multas por 321.000 dólares y restricción de público, y suspendió a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 ante España. La AFA apelará, aunque ya logró una primera concesión.
El fallo, notificado el 21 de agosto, es la consecuencia del informe que elaboró el procurador designado para investigar lo sucedido en la final que España le ganó a la Argentina por 1-0 el pasado 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, además de episodios registrados en otros partidos del seleccionado durante el torneo.
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Las sanciones a los jugadores
Las penas individuales por los incidentes en el campo de juego tras la final fueron las más duras del fallo: Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares; Nahuel Molina, siete partidos y 90.000 dólares; Thiago Almada, un partido y 30.000 dólares; y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, tres partidos y 30.000 dólares. La Comisión Disciplinaria también sancionó al español Pablo Páez Gavira, "Gavi", con un partido y 30.000 dólares.
El castigo institucional a la AFA
A la asociación que preside Claudio Tapia le cupo una multa total de 321.000 dólares por el incumplimiento de cuatro artículos del Código Disciplinario: el 13, apartado 2 c), por "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva"; el 14, apartado 5, por conducta incorrecta del equipo; el 15, por los cánticos y gestos discriminatorios de sus hinchas; y el 17, sobre orden y seguridad en los partidos.
Según el desglose que publicó la propia AFA, la multa por la exhibición de la bandera de Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra —encuadrada como utilización de un evento deportivo para manifestaciones no deportivas— fue de 10.000 dólares, a los que se sumaron 20.000 por conducta inapropiada de espectadores. El resto del monto corresponde a los cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y a cuestiones de orden y seguridad en los partidos ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.
Por la infracción al artículo 15, la FIFA ordenó además que la Argentina juegue sus próximos dos partidos de local con restricción de espectadores del 50 por ciento. El fallo dispone también que 100.000 de los 321.000 dólares deberán invertirse en un plan de lucha contra la discriminación, y suspende condicionalmente parte de la sanción —uno de los partidos con aforo reducido y 100.000 dólares de la multa— bajo un período probatorio.
La concesión que consiguió la AFA
El jueves pasado, la AFA anunció una primera victoria en su estrategia legal: la FIFA aprobó su pedido para que las suspensiones de los futbolistas puedan cumplirse "en partidos amistosos de clase A y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". El cambio no reduce las penas, pero sí su impacto deportivo: permite que los sancionados purguen fechas en amistosos en lugar de perderse exclusivamente compromisos oficiales de peso, como los de las próximas Eliminatorias.
Apelación en marcha y el TAS en el horizonte
La AFA dejó en claro que la pulseada no terminó. "La Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y los de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA", señaló en su comunicado, en el que no descartó llegar al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como última instancia.
El asesor legal de la entidad, Andrés "Patón" Urich, ya había anticipado la postura en declaraciones radiales: consideró que las sanciones "son exageradas" y que la AFA buscará reducirlas. Mientras tanto, el reloj corre: las partes tienen diez días desde la notificación para solicitar la decisión fundamentada, el paso previo indispensable para formalizar la apelación.