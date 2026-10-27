San Pedro: Gastón Ortiz hizo historia en canotaje con un podio mundial

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El palista del Club Náutico San Pedro obtuvo el segundo puesto en el Mundial de Maratón y Máster disputado en Gualeguaychú, donde compitió junto al concordiense Jorge Ferrier.

El canotaje de San Pedro volvió a destacarse en el plano internacional de la mano de Gastón Ortiz, quien se consagró subcampeón mundial en el Campeonato de Maratón y Máster disputado en Gualeguaychú, Entre Ríos. El deportista del Club Náutico San Pedro alcanzó el segundo lugar en la categoría K2 masculina de 45 a 49 años, en dupla con el palista concordiense Jorge Ferrier, y consiguió un resultado de relevancia en una competencia que reunió a representantes de distintos países.

Gastón Ortiz alcanzó el subcampeonato mundial en Gualeguaychú El certamen internacional concluyó luego de una semana de actividad y convocó a alrededor de 700 palistas, representantes de 40 equipos de distintas partes del mundo. La ciudad entrerriana se convirtió así en el escenario de una competencia de alto nivel, con deportistas que participaron en las diferentes categorías del Campeonato Mundial de Maratón y Máster de Canotaje.

En ese contexto, la actuación de Gastón Ortiz sobresalió entre los representantes de San Pedro. El palista del Club Náutico logró ubicarse en el segundo escalón del podio en una de las categorías de la modalidad K2, que exige el trabajo coordinado de dos deportistas para completar el recorrido y alcanzar el mejor rendimiento posible.

Ortiz compitió junto a Jorge Ferrier, representante de Concordia, con quien conformó la dupla argentina que consiguió el subcampeonato en la categoría masculina de 45 a 49 años. El resultado les permitió quedar entre los mejores del mundo en su división y sumar un nuevo logro para el canotaje regional.

La conquista representa un reconocimiento al desempeño deportivo de ambos palistas en una competencia internacional que reunió a una importante cantidad de participantes. Para San Pedro, además, significa volver a tener presencia en los primeros planos de una disciplina que cuenta con una marcada tradición en la ciudad.

El podio argentino tuvo a tres duplas protagonistas La definición de la categoría K2 masculina de 45 a 49 años tuvo un marcado protagonismo argentino. El primer puesto quedó en manos de Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, quienes se consagraron campeones mundiales y encabezaron la clasificación.

El segundo lugar fue para Gastón Ortiz y Jorge Ferrier, que consiguieron la medalla de plata y se quedaron con el subcampeonato. El podio se completó con Guillermo Di Renzo y Darío Solotar, otra dupla argentina que finalizó en la tercera posición.

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De esta manera, los representantes nacionales ocuparon los tres lugares de la clasificación en la categoría, un resultado que destacó el nivel de los palistas argentinos dentro de la competencia mundialista.

Para Ortiz, compartir el podio con deportistas de reconocida trayectoria en el canotaje representa un resultado significativo en su recorrido deportivo. La actuación también puso de relieve el trabajo conjunto con Ferrier, una sociedad que logró responder al desafío de competir en un campeonato de alcance internacional.

San Pedro volvió a destacarse en el canotaje internacional La participación de Gastón Ortiz tuvo una importancia especial para el deporte sampedrino, ya que permitió que un representante del Club Náutico San Pedro alcanzara una posición de privilegio en un campeonato mundial. El segundo puesto obtenido en Gualeguaychú ubicó al palista entre los protagonistas de su categoría y reafirmó la presencia local en una disciplina con fuerte arraigo en la región.

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El resultado se produjo en un torneo que congregó a cientos de competidores y equipos de diferentes procedencias, lo que convirtió al certamen en una cita de relevancia para el canotaje de maratón y máster. En ese escenario, Ortiz y Ferrier consiguieron meterse entre las mejores duplas de su división y cerrar su participación con una medalla de plata.

La actuación también dejó a la Argentina en lo más alto de la categoría, con una definición íntegramente nacional y tres parejas en los puestos principales. Pinta y Mozzicafreddo se quedaron con el título, Ortiz y Ferrier alcanzaron el subcampeonato, mientras que Di Renzo y Solotar completaron el podio.