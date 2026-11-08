> San Nicolás: temporada de verano 2026/2027, cuánto cuesta ir a las piletas de los clubes

San Nicolás

Los clubes de San Nicolás comenzaron a definir los precios para la temporada de verano. Los abonos individuales llegan a $349.000 y los familiares superan los $770.000, mientras que las cuotas sociales se pagan por separado.

A pocas semanas del comienzo del verano, las instituciones deportivas de San Nicolás dieron a conocer sus tarifas para la temporada de pileta 2026/2027. Los nuevos valores reflejan aumentos de entre el 26% y el 52% en algunos clubes respecto del año pasado y muestran el esfuerzo económico que deberán realizar las familias para disfrutar de las instalaciones durante los meses de calor.

Los precios varían considerablemente según la institución, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la modalidad de pago. En algunos casos existen alternativas de financiación, aunque estas implican un costo final más elevado. Además, hay que tener en cuenta que los abonos de temporada no siempre incluyen la cuota societaria mensual.

Cuánto cuesta la temporada de pileta en Regatas, Belgrano y La Emilia En el Club Regatas, el abono de temporada para socios activos tiene un valor de $280.500 mediante pago de contado, mientras que la alternativa financiada asciende a $330.000. Para los grupos familiares, los importes son de $586.500 en efectivo y $690.000 con financiación. Estos valores promocionales estarán vigentes hasta el 18 de noviembre.

En comparación con noviembre de 2025, cuando el pase individual costaba $223.000 y el familiar $469.000, los incrementos rondan el 26%. La institución mantiene así distintas opciones para quienes quieran anticipar la contratación de la temporada.

Por su parte, el Club Belgrano presenta algunas de las tarifas más elevadas de la ciudad. Los socios activos deberán pagar $349.000 de contado o $377.000 en dos cuotas. Para los grupos familiares, el abono cuesta $772.000 en efectivo y $834.000 financiado. En tanto, los menores tienen una tarifa de $192.000 de contado.

La comparación con la preventa de noviembre del año pasado también muestra una suba importante. En aquel momento, el abono individual tenía un costo de $252.000 y el familiar de $560.000, lo que representa incrementos cercanos al 38%. Los valores promocionales actuales se mantendrán hasta el 30 de noviembre.

En La Emilia, el abono para socios activos cuesta $198.900 de contado. Los jubilados deben pagar $119.340, mientras que la tarifa para menores se ubica en $125.307. Para los grupos familiares de cuatro integrantes o más, el importe alcanza los $537.030.

En este club, el incremento interanual llega al 45% para los socios activos, que en 2025 pagaban $137.250. En el caso de los grupos familiares, la suba ronda el 52%, al pasar de $352.710 a $537.030.

Las tarifas del Automóvil Club San Nicolás para el verano El Automóvil Club San Nicolás también estableció sus precios para la temporada 2026/2027. Los adultos deberán abonar $290.000 de contado, mientras que el pase para menores tiene un costo de $235.000.

Para los grupos familiares, el abono asciende a $580.000 mediante pago en efectivo y a $640.000 con financiación. La institución también contempla tarifas diferenciadas para determinados grupos.

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En ese sentido, los matrimonios de jubilados mayores de 60 años cuentan con un precio de $400.000, mientras que los matrimonios pueden acceder a una promoción de $468.000. Ambos importes corresponden al pago de contado.

Al igual que en los demás clubes, quienes evalúen contratar estos servicios deberán considerar las condiciones particulares de cada abono y los posibles gastos adicionales vinculados con la cuota social.

Somisa incluye el acceso a la pileta en la cuota societaria Una de las alternativas diferentes en San Nicolás es la que ofrece el Club Somisa, que mantiene un sistema sin abono específico para la temporada de verano. En esta institución, el uso de la pileta está incluido dentro de la cuota mensual que pagan los socios.

Actualmente, los socios activos abonan $70.000 por mes, mientras que la cuota para los grupos familiares es de $226.000. En tanto, los cadetes de entre 12 y 17 años pagan $67.000 y los menores de entre 6 y 11 años tienen una cuota de $64.000.

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La modalidad representa una diferencia respecto de las instituciones que cobran un pase adicional para utilizar el natatorio durante el verano. Sin embargo, también registra incrementos en relación con noviembre de 2025, cuando la cuota de los socios activos era de $50.000 y la familiar alcanzaba los $154.000.

En términos interanuales, esos valores representan aumentos del 40% y del 46,8%, respectivamente.

De esta manera, disfrutar de las piletas de los clubes nicoleños durante el verano demandará un presupuesto considerable. Para las familias, los abonos de temporada pueden superar los $770.000 de contado, sin incluir las cuotas societarias que se cobran por separado.