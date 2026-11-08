San Antonio de Areco: confirmaron las nuevas fechas de inscripción 2027 para jardines y escuelas municipales

> San Antonio de Areco: confirmaron las nuevas fechas de inscripción 2027 para jardines y escuelas municipales

Región

Tras la suspensión del cronograma original, las inscripciones se realizarán del 24 al 30 de noviembre. También se establecieron los requisitos y las fechas de los sorteos de vacantes.

08 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m.

08 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m.

La Municipalidad de San Antonio de Areco anunció un nuevo cronograma de inscripción para el ciclo lectivo 2027 en los jardines maternales, jardines de infantes y la Escuela Municipal Manuel Belgrano. El trámite se realizará entre el 24 y el 30 de noviembre, con días y horarios específicos según cada establecimiento.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Educación y Deportes, luego de que se suspendiera el inicio de las inscripciones que estaba previsto originalmente para el 9 de noviembre. La reprogramación alcanza a instituciones de San Antonio de Areco, Villa Lía y Duggan.

Inscripción 2027 en los jardines de infantes municipales Las familias que necesiten inscribir a sus hijos en los jardines de infantes municipales podrán realizar el trámite entre el 24 y el 30 de noviembre, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Jardín El Duende Azul: del 24 al 30 de noviembre, de 13:15 a 15:00.

Jardín Cajita de Música: martes 24 y jueves 26, de 13:30 a 16:30; miércoles 25 y lunes 30, de 8:30 a 11:30; viernes 27, de 8:30 a 10:00 y de 13:30 a 15:00.

Jardín Martín Pescador: del 24 al 30 de noviembre, de 13:30 a 16:30.

Para completar la inscripción será necesario presentar la planilla correspondiente, que estará disponible en las fotocopiadoras Sesti, Fiorda, Quetgles y Acuarela. Además, se deberá acompañar fotocopia del DNI del niño o niña, partida de nacimiento, DNI del padre, madre o tutor y libreta de vacunación.

El sorteo de vacantes para los jardines de infantes se realizará el miércoles 2 de diciembre, a las 13:30, en el Jardín El Duende Azul. Los listados con los resultados estarán disponibles entre el 7 y el 11 de diciembre en cada establecimiento.

Jardines maternales: días, horarios y documentación requerida También se establecieron las fechas para los jardines maternales municipales. En todos los casos, el período de inscripción se extenderá del 24 al 30 de noviembre, aunque los horarios variarán según cada institución.

El cronograma informado es el siguiente:

Jardín Maternal Garabato: martes 24, miércoles 25 y viernes 27, de 8:00 a 10:30; jueves 26 y lunes 30, de 13:00 a 15:30.

Jardín Maternal Arroz con Leche: martes 24, de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00; miércoles 25 y lunes 30, de 13:00 a 15:00; jueves 26 y viernes 27, de 8:00 a 10:00.

Jardín Maternal El Duende Azul: martes 24 y jueves 26, de 13:30 a 15:30; miércoles 25, viernes 27 y lunes 30, de 8:30 a 10:30.

Jardín Maternal Manitas Traviesas: del 24 al 30 de noviembre, de 8:30 a 11:00.

Jardín Maternal Burbujitas: del 24 al 30 de noviembre, de 8:30 a 10:30 y de 13:00 a 15:00.

En Villa Lía, el Jardín Maternal Roberto Sorchilli recibirá inscripciones durante todo el período establecido, de 9:00 a 15:00.

En Duggan, el Jardín Maternal Juana Azurduy, que cuenta con sala de ambuladores y bebés, realizará el trámite del 24 al 30 de noviembre, de 8:30 a 11:30.

En cuanto a los requisitos, las familias deberán presentar la planilla de inscripción completa, disponible en las mismas fotocopiadoras mencionadas, una fotocopia del DNI del niño o niña y el certificado de nacimiento.

El sorteo de vacantes para los jardines maternales tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 8:30, en el Jardín El Duende Azul.

Seguí leyendo Región San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

Escuela Municipal Manuel Belgrano: preinscripción para primer año La Escuela Municipal Manuel Belgrano, identificada como DIEGEP 2606, también confirmó la reprogramación de su proceso de preinscripción para primer año de primaria correspondiente al ciclo lectivo 2027.

Las familias podrán realizar el trámite del 24 al 30 de noviembre, con dos franjas horarias establecidas según el día: lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 10:30; y martes y jueves, de 13:00 a 14:30.

A diferencia de los jardines, para esta preinscripción solamente será necesario presentar el DNI original del niño o niña.

El sorteo de vacantes se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre, a las 13:30, en las instalaciones de la escuela.

Para realizar consultas, las familias podrán comunicarse por WhatsApp al 11 5156-2608, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00.