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San Nicolás: Seis talleres gratuitos de oficios abrieron su inscripción

Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años y ofrecen capacitación gratuita en soldadura, electricidad, estética, panificación y primeros auxilios.

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14 de agosto de 2026 a las 02:01 p. m.
San Nicolás: Seis talleres gratuitos de oficios abrieron su inscripción

La ciudad de San Nicolás abrió la inscripción a seis talleres gratuitos de oficio destinados a personas mayores de 18 años. Las propuestas abarcan distintas áreas, desde soldadura y electricidad hasta panificación, manicuría, reciclado y primeros auxilios, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que puedan ser incorporadas a la vida cotidiana y al perfil laboral.

Talleres gratuitos de oficio disponibles en San Nicolás

La propuesta contempla seis alternativas de capacitación, pensadas para quienes buscan adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades prácticas o sumar herramientas que puedan ser útiles para acceder a distintas oportunidades laborales.

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Entre las opciones se encuentra el taller de Soldadura y Herrería Básica, orientado a quienes quieran introducirse en el manejo de técnicas vinculadas con estos oficios. También se dictará Electricidad Básica, una capacitación que permitirá incorporar conocimientos elementales relacionados con instalaciones y tareas habituales.

Otra de las propuestas disponibles es Manicuría, una alternativa vinculada al rubro de la estética y que puede representar una herramienta para quienes buscan desarrollar una actividad independiente.

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El listado se completa con Panificación, destinado a quienes tengan interés en la elaboración de productos de panadería; Manualidades y Reciclado, que propone trabajar sobre técnicas creativas y la reutilización de materiales; y RCP, Primeros Auxilios y Cuidados Integrales del Adulto Mayor, una capacitación que aborda conocimientos relacionados con la atención y el cuidado de personas.

De esta manera, la oferta reúne propuestas de perfiles diferentes, con alternativas vinculadas tanto a oficios tradicionales como a actividades que pueden convertirse en una salida laboral o complementar conocimientos previamente adquiridos.

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Quiénes pueden participar de las capacitaciones

El único requisito general informado para acceder a los talleres es tener 18 años o más. Esto permite que la convocatoria esté abierta a una amplia cantidad de vecinos interesados en capacitarse de manera gratuita.

Las capacitaciones pueden resultar de interés tanto para personas que buscan tener un primer acercamiento a determinados oficios como para quienes ya realizan alguna actividad y quieren ampliar sus conocimientos.

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La incorporación de propuestas como soldadura, electricidad y panificación apunta a brindar herramientas prácticas que pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos. En tanto, los talleres de manicuría, manualidades y reciclado también ofrecen conocimientos que pueden desarrollarse como actividades independientes.

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Por su parte, la capacitación en RCP, primeros auxilios y cuidados integrales del adulto mayor tiene un perfil diferente, ya que se centra en conocimientos que pueden ser importantes frente a situaciones de emergencia y en tareas vinculadas al acompañamiento y cuidado de personas mayores.

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La diversidad de opciones permite que cada interesado pueda elegir la propuesta que más se adapte a sus intereses, necesidades o expectativas de formación.

Cómo inscribirse a los talleres gratuitos en San Nicolás

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse por WhatsApp al 3364 119827 para solicitar información e iniciar el proceso de inscripción.

A través de ese contacto se podrán consultar los detalles de cada capacitación, incluyendo los días, horarios y condiciones particulares de las propuestas.

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Desde la organización señalaron que quienes tengan interés en participar deben comunicarse para conocer la información correspondiente antes de completar la inscripción.

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La iniciativa representa una oportunidad para que mayores de 18 años puedan acceder a espacios de formación sin costo y adquirir conocimientos concretos en distintas áreas. Además de la capacitación específica, este tipo de propuestas busca facilitar el acceso a herramientas que puedan ser utilizadas posteriormente en emprendimientos personales, actividades laborales o tareas de la vida cotidiana.

Los interesados pueden consultar por cualquiera de los seis talleres disponibles y conocer la modalidad de cursada y los requisitos específicos de cada propuesta comunicándose al número habilitado para las inscripciones.

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