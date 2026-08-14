San Nicolás: Seis talleres gratuitos de oficios abrieron su inscripción

San Nicolás

Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años y ofrecen capacitación gratuita en soldadura, electricidad, estética, panificación y primeros auxilios.

La ciudad de San Nicolás abrió la inscripción a seis talleres gratuitos de oficio destinados a personas mayores de 18 años. Las propuestas abarcan distintas áreas, desde soldadura y electricidad hasta panificación, manicuría, reciclado y primeros auxilios, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que puedan ser incorporadas a la vida cotidiana y al perfil laboral.

Talleres gratuitos de oficio disponibles en San Nicolás La propuesta contempla seis alternativas de capacitación, pensadas para quienes buscan adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades prácticas o sumar herramientas que puedan ser útiles para acceder a distintas oportunidades laborales.

Entre las opciones se encuentra el taller de Soldadura y Herrería Básica, orientado a quienes quieran introducirse en el manejo de técnicas vinculadas con estos oficios. También se dictará Electricidad Básica, una capacitación que permitirá incorporar conocimientos elementales relacionados con instalaciones y tareas habituales.

Otra de las propuestas disponibles es Manicuría, una alternativa vinculada al rubro de la estética y que puede representar una herramienta para quienes buscan desarrollar una actividad independiente.

El listado se completa con Panificación, destinado a quienes tengan interés en la elaboración de productos de panadería; Manualidades y Reciclado, que propone trabajar sobre técnicas creativas y la reutilización de materiales; y RCP, Primeros Auxilios y Cuidados Integrales del Adulto Mayor, una capacitación que aborda conocimientos relacionados con la atención y el cuidado de personas.

De esta manera, la oferta reúne propuestas de perfiles diferentes, con alternativas vinculadas tanto a oficios tradicionales como a actividades que pueden convertirse en una salida laboral o complementar conocimientos previamente adquiridos.

Quiénes pueden participar de las capacitaciones El único requisito general informado para acceder a los talleres es tener 18 años o más. Esto permite que la convocatoria esté abierta a una amplia cantidad de vecinos interesados en capacitarse de manera gratuita.

Las capacitaciones pueden resultar de interés tanto para personas que buscan tener un primer acercamiento a determinados oficios como para quienes ya realizan alguna actividad y quieren ampliar sus conocimientos.

La incorporación de propuestas como soldadura, electricidad y panificación apunta a brindar herramientas prácticas que pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos. En tanto, los talleres de manicuría, manualidades y reciclado también ofrecen conocimientos que pueden desarrollarse como actividades independientes.

Por su parte, la capacitación en RCP, primeros auxilios y cuidados integrales del adulto mayor tiene un perfil diferente, ya que se centra en conocimientos que pueden ser importantes frente a situaciones de emergencia y en tareas vinculadas al acompañamiento y cuidado de personas mayores.

La diversidad de opciones permite que cada interesado pueda elegir la propuesta que más se adapte a sus intereses, necesidades o expectativas de formación.

Cómo inscribirse a los talleres gratuitos en San Nicolás Las personas interesadas en participar pueden comunicarse por WhatsApp al 3364 119827 para solicitar información e iniciar el proceso de inscripción.

A través de ese contacto se podrán consultar los detalles de cada capacitación, incluyendo los días, horarios y condiciones particulares de las propuestas.

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Desde la organización señalaron que quienes tengan interés en participar deben comunicarse para conocer la información correspondiente antes de completar la inscripción.

La iniciativa representa una oportunidad para que mayores de 18 años puedan acceder a espacios de formación sin costo y adquirir conocimientos concretos en distintas áreas. Además de la capacitación específica, este tipo de propuestas busca facilitar el acceso a herramientas que puedan ser utilizadas posteriormente en emprendimientos personales, actividades laborales o tareas de la vida cotidiana.