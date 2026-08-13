San Nicolás: Desafío Rosa vuelve al Eco Parque con una jornada solidaria por la prevención del cáncer

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San Nicolás

La iniciativa busca promover la prevención, la actividad física y el acompañamiento a pacientes. La participación será gratuita y las donaciones serán destinadas al Hospital San Felipe.

La Asociación Civil Desafío Rosa San Nicolás realizará una nueva edición de su tradicional caminata solidaria en el Eco Parque. La propuesta, abierta a toda la comunidad, combinará prevención, concientización, actividad física y solidaridad, con el objetivo de reunir a unas 4.000 personas y recaudar fondos para el Hospital San Felipe.

Desafío Rosa: una convocatoria abierta para toda la comunidad La presentación oficial contó con la participación de Pauli Galicia, María Laura Zunino, la oncóloga Dra. Vanina Binner y el Dr. Pablo Zárate, quienes dieron a conocer los detalles de esta nueva edición del evento impulsado por la Asociación Civil Desafío Rosa San Nicolás.

La convocatoria está destinada a pacientes oncológicos, sobrevivientes, familiares, profesionales de la salud, instituciones, organizaciones sociales y vecinos que deseen acompañar la iniciativa. El objetivo es generar un espacio de encuentro que promueva la prevención del cáncer y el acompañamiento de quienes atraviesan la enfermedad.

Donaciones para el Hospital San Felipe y una meta de 4.000 participantes Tal como ocurrió en la edición anterior, la participación será libre y gratuita. Sin embargo, quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte voluntario que será destinado al Hospital San Felipe para fortalecer la atención sanitaria.

La organización aspira a convocar a unas 4.000 personas, una cifra muy superior a la registrada en 2025, cuando alrededor de 1.200 caminantes participaron de la jornada. Además, se prevé la presencia de entre 10 y 12 equipos de running de San Nicolás, que acompañarán el recorrido y las actividades previstas.

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Prevención, actividad física y el apoyo de Juan Musso La jornada combinará charlas informativas, acciones de concientización, actividad física y espacios de acompañamiento para reforzar la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer.

En esta edición, la propuesta también recibió el respaldo del arquero nicoleño Juan Musso, quien invitó a toda la comunidad a participar con un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: "Por la prevención, por la salud y por la vida".