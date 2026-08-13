Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
San Nicolás

San Nicolás: Desafío Rosa vuelve al Eco Parque con una jornada solidaria por la prevención del cáncer

La iniciativa busca promover la prevención, la actividad física y el acompañamiento a pacientes. La participación será gratuita y las donaciones serán destinadas al Hospital San Felipe.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
13 de agosto de 2026 a las 07:20 p. m.
San Nicolás: Desafío Rosa vuelve al Eco Parque con una jornada solidaria por la prevención del cáncer

La Asociación Civil Desafío Rosa San Nicolás realizará una nueva edición de su tradicional caminata solidaria en el Eco Parque. La propuesta, abierta a toda la comunidad, combinará prevención, concientización, actividad física y solidaridad, con el objetivo de reunir a unas 4.000 personas y recaudar fondos para el Hospital San Felipe.

Desafío Rosa: una convocatoria abierta para toda la comunidad

La presentación oficial contó con la participación de Pauli Galicia, María Laura Zunino, la oncóloga Dra. Vanina Binner y el Dr. Pablo Zárate, quienes dieron a conocer los detalles de esta nueva edición del evento impulsado por la Asociación Civil Desafío Rosa San Nicolás.

Publicidad

Las mas leidas de San Nicolás

1

San Nicolás: Operativo cerca del Club Somisa, así siguieron a la banda que intentó embarcar casi 500 kilos de cocaína

11/8, 12:45 p. m.
San Nicolás: Operativo cerca del Club Somisa, así siguieron a la banda que intentó embarcar casi 500 kilos de cocaína
2

San Nicolás: Paro de colectivos, la UTA anunció una medida de fuerza para este viernes en todo el interior

12/8, 10:04 a. m.
San Nicolás: Paro de colectivos, la UTA anunció una medida de fuerza para este viernes en todo el interior
3

San Nicolás: Vuelve la 10K Ternium confirmaron cuándo será la carrera

9/8, 06:30 p. m.
San Nicolás: Vuelve la 10K Ternium confirmaron cuándo será la carrera
4

San Nicolás: A partir de hoy jueves aumenta el boleto de colectivo

13/8, 10:06 a. m.
San Nicolás: A partir de hoy jueves aumenta el boleto de colectivo
5

Agenda cultural en San Nicolás: teatro, música, ferias y propuestas para disfrutar hasta el domingo

6/8, 07:00 p. m.
Agenda cultural en San Nicolás: teatro, música, ferias y propuestas para disfrutar hasta el domingo

La convocatoria está destinada a pacientes oncológicos, sobrevivientes, familiares, profesionales de la salud, instituciones, organizaciones sociales y vecinos que deseen acompañar la iniciativa. El objetivo es generar un espacio de encuentro que promueva la prevención del cáncer y el acompañamiento de quienes atraviesan la enfermedad.

Donaciones para el Hospital San Felipe y una meta de 4.000 participantes

Tal como ocurrió en la edición anterior, la participación será libre y gratuita. Sin embargo, quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte voluntario que será destinado al Hospital San Felipe para fortalecer la atención sanitaria.

Publicidad

La organización aspira a convocar a unas 4.000 personas, una cifra muy superior a la registrada en 2025, cuando alrededor de 1.200 caminantes participaron de la jornada. Además, se prevé la presencia de entre 10 y 12 equipos de running de San Nicolás, que acompañarán el recorrido y las actividades previstas.

Seguí leyendo

San Nicolás: Carlos Castagneto presentará dos proyectos de ley sobre discapacidad
San Nicolás

San Nicolás: Carlos Castagneto presentará dos proyectos de ley sobre discapacidad

Prevención, actividad física y el apoyo de Juan Musso

La jornada combinará charlas informativas, acciones de concientización, actividad física y espacios de acompañamiento para reforzar la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer.

Publicidad

En esta edición, la propuesta también recibió el respaldo del arquero nicoleño Juan Musso, quien invitó a toda la comunidad a participar con un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: "Por la prevención, por la salud y por la vida".

Desde la organización destacaron que Desafío Rosa continúa consolidándose como uno de los eventos solidarios y de concientización más importantes de San Nicolás, fortaleciendo el compromiso colectivo con la prevención y el acompañamiento de quienes enfrentan el cáncer.

SaludSan NicolásHospitalCáncer
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...