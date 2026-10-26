San Nicolás: el turismo sostiene las ventas de bares y restaurantes ante la caída del consumo local

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San Nicolás

La gastronomía nicoleña enfrenta una baja del consumo habitual de entre el 15% y el 20%, mientras los visitantes y los eventos ayudan a sostener las ventas.

La actividad gastronómica de la ciudad de San Nicolás atraviesa un escenario de contrastes: mientras los vecinos reducen la frecuencia de sus salidas, los turistas ocasionales y los visitantes de localidades cercanas ayudan a mantener la ocupación de bares y restaurantes durante los fines de semana. El ticket promedio ronda los $30.000 por persona y los empresarios buscan alternativas para sostener la demanda.

La caída del consumo local y el impacto de los turistas en San Nicolás Responsables de establecimientos gastronómicos señalaron que el consumo habitual registra una disminución de entre el 15% y el 20%. Sin embargo, la llegada de visitantes durante los fines de semana y las jornadas con eventos de gran convocatoria permite compensar parcialmente esa retracción.

Los empresarios advierten que el movimiento cambia según la fecha y las actividades que se desarrollan en la ciudad. En ocasiones especiales, como el fin de semana de Halloween, algunos locales registraron ventas superiores a las habituales, impulsadas por la presencia de público que llega desde otras localidades.

Este flujo de visitantes también modifica la composición de la clientela. Según describieron los comerciantes, hay un mayor recambio de personas en las mesas y una menor concurrencia regular de familias y grupos que antes elegían con más frecuencia salir a comer.

El ticket promedio ronda los $30.000 por persona y cambia la forma de consumir El aumento de los gastos cotidianos impacta directamente en las decisiones de los clientes. Actualmente, el ticket promedio en bares y restaurantes de San Nicolás se ubica alrededor de los $30.000 por persona, aunque el desembolso depende de los platos elegidos y de si se comparten las porciones.

En el caso de una familia de cuatro integrantes, una cena completa puede representar un gasto cercano a los $120.000, sin contar necesariamente consumos adicionales como vinos, otras bebidas o postres.

Frente a este escenario, los gastronómicos detectan cambios en los hábitos: cada vez más clientes optan por compartir entradas, platos o propuestas de tapeo, en lugar de pedir una comida individual para cada integrante de la mesa.

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Los comerciantes también intentan contener los precios frente al incremento de los costos. Según uno de los empresarios consultados, algunos cortes de carne aumentaron más del 40%, mientras que los platos elaborados con esos productos registraron subas cercanas al 20%.

Para ofrecer opciones más accesibles, determinados restaurantes ampliaron sus cartas con cortes de cerdo y alternativas económicas. La estrategia busca conservar clientes sin trasladar íntegramente los aumentos de los insumos a los precios finales.

La ubicación y los eventos marcan diferencias entre los restaurantes La localización de los establecimientos es otro factor que influye en la cantidad de clientes. Los bares y restaurantes cercanos a la plaza Mitre y a los principales corredores gastronómicos cuentan con la ventaja del movimiento espontáneo de personas que recorren el centro de San Nicolás.

En cambio, los negocios alejados del microcentro dependen en mayor medida de que los clientes decidan trasladarse específicamente hasta sus instalaciones. Sus responsables describen jornadas con muy poca actividad y, en algunos casos, evalúan reducir los horarios de atención cuando la demanda no alcanza para cubrir los costos operativos.

Para competir, estos locales buscan diferenciarse con precios más accesibles, porciones abundantes y propuestas de estilo bodegón. Sin embargo, la menor circulación espontánea representa una dificultad adicional frente a los establecimientos ubicados en las zonas más transitadas.