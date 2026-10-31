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San Nicolás: Después del conflicto con la prensa, la Liga Nicoleña modificó su disposición

Tras el rechazo de los trabajadores de prensa y la suspensión de coberturas, la entidad rectificó su comunicado y acordó nuevas pautas para las acreditaciones.

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31 de octubre de 2026 a las 07:00 p. m.
La entidad difundió durante la tarde un nuevo documento, esta vez elaborado junto con el Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás, en el que expresa unas necesarias disculpas a quienes se sintieron agraviados o desvalorizados.
Foto: Google

La Liga Nicoleña de Fútbol dio marcha atrás con la disposición que había generado un fuerte conflicto con periodistas, fotógrafos y medios de comunicación de San Nicolás. Luego de las críticas y la suspensión de distintas coberturas deportivas, la dirigencia difundió un nuevo comunicado junto al Círculo de Periodistas Deportivos, en el que pidió disculpas y reconoció los derechos de autor sobre las producciones periodísticas.

La Liga Nicoleña reconoció los derechos de autor de periodistas y fotógrafos

La rectificación se produjo después de la polémica que había generado un primer comunicado de la Liga, mediante el cual pretendía establecer condiciones sobre el uso y la distribución del material periodístico, fotográfico y audiovisual realizado durante las competencias oficiales.

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La disposición había sido cuestionada por distintos trabajadores de prensa, que consideraron que la entidad avanzaba sobre derechos que corresponden a quienes producen los contenidos. Como respuesta, Diario EL NORTE y La Deportiva suspendieron sus coberturas hasta que se revisara la medida.

El rechazo también se manifestó entre otros periodistas y comunicadores de la ciudad, quienes remarcaron que la organización de los torneos no otorga a la Liga facultades para disponer libremente de fotografías, videos o trabajos realizados por profesionales independientes.

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En el nuevo documento, elaborado junto al Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás, la dirigencia expresó sus disculpas a quienes pudieron haberse sentido agraviados o desvalorizados por la comunicación anterior.

Además, reconoció que cada periodista, fotógrafo o productor conserva los derechos de autoría y reproducción de sus trabajos, de acuerdo con la Ley Nacional de Propiedad Intelectual N.º 11.723. Por lo tanto, cualquier utilización o distribución del material dependerá de la autorización de sus respectivos titulares.

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Nuevas acreditaciones para los trabajadores de prensa

Otro de los puntos contemplados en el acuerdo está relacionado con el sistema de acreditaciones para cubrir los partidos y las competencias organizadas por la Liga Nicoleña.

Según lo establecido, se implementarán credenciales identificatorias con validez anual, que podrán ser solicitadas por medios de comunicación, periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de prensa.

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La iniciativa busca ordenar el ingreso a los escenarios deportivos y facilitar el desarrollo de las coberturas, a partir de pautas acordadas entre la entidad futbolística y el Círculo de Periodistas Deportivos.

El entendimiento también contempla la posibilidad de promover materiales de libre reproducción, aunque establece que compartir fotografías, imágenes o contenidos con la Liga o con otros medios será siempre una decisión voluntaria de sus autores.

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De esta manera, se busca compatibilizar la colaboración entre los distintos actores del periodismo deportivo con el respeto por la propiedad intelectual y la decisión de cada profesional sobre el destino de sus producciones.

El conflicto con la prensa que obligó a cambiar la postura

La intervención del Círculo de Periodistas Deportivos fue determinante para encauzar el conflicto y alcanzar una nueva comunicación institucional. La entidad había manifestado su desacuerdo con distintos aspectos del documento original y reclamado garantías para el ejercicio de la actividad periodística.

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La controversia había surgido a partir de una disputa puntual entre trabajadores de prensa, pero terminó derivando en una disposición general que alcanzaba a todos los profesionales que cubren habitualmente el fútbol nicoleño.

La marcha atrás de la Liga permitió destrabar una situación que había afectado la relación con medios y periodistas que cada fin de semana destinan recursos y trabajo a difundir las competencias locales.

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Con el nuevo comunicado, la dirigencia reconoció que los derechos sobre las producciones pertenecen a sus autores y que cualquier mecanismo de colaboración debe respetar esa condición. El acuerdo establece así un nuevo marco para las coberturas, luego de una polémica que podría haberse evitado con una instancia previa de diálogo con los trabajadores involucrados.

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