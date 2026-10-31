San Pedro sumó nuevas obras de arte al Paseo Agenor Almada
La segunda etapa de intervención artística concluyó con la incorporación de un nuevo mural y un acto de reconocimiento a los creadores que participaron del proyecto cultural.
Con la participación de más de treinta artistas de distintos puntos del país, finalizó la segunda etapa de intervención artística y puesta en valor del Paseo Agenor Almada, uno de los espacios tradicionales de la zona ribereña de la ciudad de San Pedro. La iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural y paisajístico de este sector, sumando nuevas expresiones artísticas para vecinos y visitantes.
Más de 30 artistas participaron de la intervención del Paseo Agenor Almada
Los trabajos se desarrollaron bajo la coordinación general de la arquitecta María Luz Méndez y permitieron incorporar nuevas intervenciones artísticas al circuito costero. Como parte de esta segunda etapa, se destacó la realización de una obra muralista de la artista Daniela Anzóategui, que se suma a los atractivos visuales del paseo.
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El proyecto apunta a jerarquizar este tradicional rincón de San Pedro a través del arte y la recuperación de los espacios públicos, promoviendo al mismo tiempo la participación de artistas y el encuentro de la comunidad con distintas expresiones culturales.
Cecilio Salazar encabezó el acto de reconocimiento a los artistas
La ceremonia de cierre estuvo encabezada por el intendente municipal, Cecilio Salazar, quien hizo entrega de diplomas honoríficos a los artistas que formaron parte de la iniciativa y aportaron su trabajo a la transformación del espacio.
Durante el encuentro, el escritor Román Solsona compartió una evocación histórica sobre Agenor Almada, con referencias a su trayectoria, su legado y su estrecha relación con la identidad sampedrina.
La actividad también contó con un cierre musical a cargo de Juan Jurado y Priscila Colom, quienes ofrecieron un repertorio especialmente preparado para acompañar la jornada de celebración.
El Paseo Agenor Almada suma atractivos culturales y turísticos
Desde el Municipio y la organización destacaron el compromiso de quienes hicieron posible esta nueva etapa del proyecto y agradecieron especialmente a las personas que colaboraron de manera desinteresada, aportando tiempo, esfuerzo y trabajo.
La intervención forma parte de una propuesta que busca consolidar al Paseo Agenor Almada como un espacio de encuentro, recreación y atractivo turístico, poniendo en valor el entorno ribereño mediante el arte y la participación comunitaria.
Con esta segunda etapa finalizada, San Pedro suma nuevas expresiones artísticas a su paisaje urbano y fortalece una iniciativa que vincula la cultura con la recuperación y el disfrute de los espacios públicos.