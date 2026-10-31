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San Pedro sumó nuevas obras de arte al Paseo Agenor Almada

La segunda etapa de intervención artística concluyó con la incorporación de un nuevo mural y un acto de reconocimiento a los creadores que participaron del proyecto cultural.

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31 de octubre de 2026 a las 06:48 p. m.
Las labores, que contaron con la coordinación general de la arquitecta María Luz Méndez, culminaron con la incorporación de una destacada obra muralista realizada por la artista Daniela Anzóategui.
Foto: San Pedro Municipio

Con la participación de más de treinta artistas de distintos puntos del país, finalizó la segunda etapa de intervención artística y puesta en valor del Paseo Agenor Almada, uno de los espacios tradicionales de la zona ribereña de la ciudad de San Pedro. La iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural y paisajístico de este sector, sumando nuevas expresiones artísticas para vecinos y visitantes.

Más de 30 artistas participaron de la intervención del Paseo Agenor Almada

Los trabajos se desarrollaron bajo la coordinación general de la arquitecta María Luz Méndez y permitieron incorporar nuevas intervenciones artísticas al circuito costero. Como parte de esta segunda etapa, se destacó la realización de una obra muralista de la artista Daniela Anzóategui, que se suma a los atractivos visuales del paseo.

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El proyecto apunta a jerarquizar este tradicional rincón de San Pedro a través del arte y la recuperación de los espacios públicos, promoviendo al mismo tiempo la participación de artistas y el encuentro de la comunidad con distintas expresiones culturales.

Cecilio Salazar encabezó el acto de reconocimiento a los artistas

La ceremonia de cierre estuvo encabezada por el intendente municipal, Cecilio Salazar, quien hizo entrega de diplomas honoríficos a los artistas que formaron parte de la iniciativa y aportaron su trabajo a la transformación del espacio.

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Durante el encuentro, el escritor Román Solsona compartió una evocación histórica sobre Agenor Almada, con referencias a su trayectoria, su legado y su estrecha relación con la identidad sampedrina.

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La actividad también contó con un cierre musical a cargo de Juan Jurado y Priscila Colom, quienes ofrecieron un repertorio especialmente preparado para acompañar la jornada de celebración.

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El Paseo Agenor Almada suma atractivos culturales y turísticos

Desde el Municipio y la organización destacaron el compromiso de quienes hicieron posible esta nueva etapa del proyecto y agradecieron especialmente a las personas que colaboraron de manera desinteresada, aportando tiempo, esfuerzo y trabajo.

La intervención forma parte de una propuesta que busca consolidar al Paseo Agenor Almada como un espacio de encuentro, recreación y atractivo turístico, poniendo en valor el entorno ribereño mediante el arte y la participación comunitaria.

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Con esta segunda etapa finalizada, San Pedro suma nuevas expresiones artísticas a su paisaje urbano y fortalece una iniciativa que vincula la cultura con la recuperación y el disfrute de los espacios públicos.

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