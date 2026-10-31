Ramallo: Reconocieron a tres mujeres por su campaña de concientización sobre el cáncer de mama

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Daniela, Eugenia y Juana Ojeda fueron distinguidas por el Concejo Deliberante tras reunir más de 28.500 firmas para pedir la creación del emoji del lazo rosa.

La iniciativa nació en Ramallo a partir de una experiencia familiar y busca incorporar un emoji específico del lazo rosa en WhatsApp y otras plataformas digitales. El proyecto, impulsado por las integrantes del emprendimiento Sirenas con Turbante, logró adhesiones en distintos países y apunta a mantener vigente durante todo el año la concientización sobre el cáncer de mama.

El Concejo Deliberante reconoció la campaña #SumaElLazoRosa Daniela, Eugenia y Juana Ojeda recibieron un reconocimiento del Concejo Deliberante de Ramallo por el trabajo realizado para impulsar la campaña #SumaElLazoRosa, una propuesta que busca sumar un nuevo símbolo a las herramientas de comunicación digital para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo y Comunitario del Partido de Ramallo, a partir de un proyecto de resolución presentado por el bloque Juntos por Ramallo. Además, la propuesta contempla solicitar formalmente a WhatsApp y a los organismos internacionales de estandarización digital que incorporen el emoji del lazo rosa.

Las tres mujeres, integrantes del emprendimiento Sirenas con Turbante, contaron los detalles de la campaña durante una entrevista con Radio Meta. Allí explicaron que el objetivo es conseguir que el símbolo esté disponible en los teléfonos celulares y pueda utilizarse de manera cotidiana en conversaciones, publicaciones y mensajes.

Cómo nació el pedido para crear el emoji del lazo rosa La idea surgió a partir de una experiencia familiar vinculada al cáncer de mama y de una observación realizada por Juana Ojeda, quien trabaja como community manager del emprendimiento.

Eugenia relató que, durante octubre, cuando se intensifican las campañas de concientización sobre la enfermedad y la importancia de los controles, Juana advirtió que faltaba una herramienta de comunicación que permitiera transmitir ese mensaje de manera inmediata, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

Si bien el lazo rosa es reconocido internacionalmente como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, actualmente no existe un emoji específico que represente ese distintivo. En cambio, las plataformas digitales sí cuentan con un lazo amarillo.

A partir de esa observación, surgió la propuesta de impulsar una campaña para solicitar su incorporación. El año pasado, las integrantes de Sirenas con Turbante lanzaron una petición en Change.org y comenzaron a reunir adhesiones.

La respuesta inicial fue positiva. Según contó Eugenia, al día siguiente de publicar la iniciativa recibieron el contacto de representantes de la plataforma, que comenzaron a acompañar el pedido.

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Desde entonces, la campaña consiguió superar las 28.500 firmas, con participación de personas de distintos países. La petición se encuentra disponible en Francia, Australia, Estados Unidos, Brasil e Italia, entre otros lugares.

Más de 28.500 firmas y el objetivo de llegar a Unicode El propósito de las impulsoras es que el emoji pueda utilizarse durante todo el año y no solamente en octubre, cuando se multiplican las actividades y publicaciones relacionadas con la prevención del cáncer de mama.

Eugenia explicó que la disponibilidad de este símbolo permitiría mantener presente la importancia de los controles y generar conversaciones cotidianas sobre la detección temprana. También destacó el impacto que puede tener una herramienta sencilla y accesible para acercar información a más personas.

Por su parte, Daniela señaló que actualmente están trabajando para conseguir que las empresas tecnológicas incorporen el emoji. Si no logran avanzar por esa vía, tienen previsto presentar una propuesta formal ante Unicode, el consorcio internacional encargado de evaluar y aprobar nuevos emojis.

La presentación está prevista para abril. De acuerdo con lo explicado por las impulsoras, el proceso de recepción de propuestas se desarrolla entre abril y julio, mientras que las decisiones se comunican en diciembre. Una vez aprobado un nuevo símbolo, cada empresa y operador adapta su diseño a la estética de sus propias plataformas.

Las tres mujeres remarcaron que la intención es evitar que la concientización quede limitada a un período específico del calendario. La campaña busca que el lazo rosa esté presente en los teléfonos y forme parte de las comunicaciones habituales, como un recordatorio permanente de la importancia de la prevención y los controles médicos.

Las personas interesadas en acompañar la iniciativa pueden ingresar a Change.org y buscar la petición #SumaElLazoRosa para sumar su firma. También es posible acceder desde el perfil de Instagram de @sirenasconturbante.