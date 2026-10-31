Ramallo: Las líneas 500 y 500P tendrán un aumento del 10% en sus tarifas desde noviembre

> Ramallo: Las líneas 500 y 500P tendrán un aumento del 10% en sus tarifas desde noviembre

Región

El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad el nuevo cuadro tarifario del transporte público. La actualización comenzará a regir el 1° de noviembre y contempla cambios en los recorridos y las secciones.

Los usuarios del transporte público de pasajeros de Ramallo deberán afrontar nuevas tarifas a partir del próximo domingo 1° de noviembre. El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 7608/26, que establece una actualización de los valores para las líneas 500 y 500P, además de modificaciones en los itinerarios y las secciones de ambos servicios, en el marco de la implementación del sistema SUBE.

El aumento solicitado por la empresa San Sebastián La actualización tarifaria se produjo luego de un pedido presentado por la empresa San Sebastián, responsable de la prestación de los servicios, que había solicitado un incremento del 10% en el valor de los boletos.

Entre los argumentos expuestos ante el Municipio, la firma señaló el aumento de los costos operativos que debe afrontar para garantizar el funcionamiento de las unidades. En ese sentido, mencionó las subas registradas en el combustible, los repuestos, las tareas de mantenimiento, los salarios del personal y los seguros.

La empresa había planteado la necesidad de adecuar los valores del transporte a la evolución de esos gastos, con el objetivo de sostener la prestación del servicio en los distintos recorridos que conectan las localidades del partido.

Dentro de la propuesta presentada, uno de los ejemplos más relevantes correspondía al trayecto entre Ramallo y Villa Ramallo, cuyo boleto pasaría de los actuales $1.550 a $1.700. Se trata de un incremento de $150 para quienes utilizan habitualmente ese recorrido.

En tanto, para el servicio entre Ramallo y Pérez Millán, la empresa había solicitado llevar el pasaje de $6.070 a $6.700, lo que representa una diferencia de $630 respecto del valor anterior.

Qué establece la Ordenanza 7608/26 para las líneas 500 y 500P La nueva normativa no se limita exclusivamente a la actualización de los precios, sino que también contempla la organización de los itinerarios y las secciones correspondientes a las líneas 500 y 500P.

La Ordenanza N.º 7608/26 fue aprobada por unanimidad durante la sesión del jueves 29 de octubre, con el acompañamiento de todos los concejales presentes en el recinto.

Seguí leyendo Región Ramallo: dos familias reclaman a IOMA por la interrupción de la atención domiciliaria de sus hijos

De esta manera, el cuerpo legislativo dio luz verde al esquema que permitirá adecuar el funcionamiento de ambos servicios a las nuevas condiciones del sistema de transporte público, especialmente en lo referido a la identificación de los trayectos y los valores que deberán abonar los pasajeros.

La definición de las secciones resulta importante para establecer las tarifas según las distancias recorridas. Por ese motivo, la actualización contempla un cuadro específico para los distintos tramos que integran los servicios de transporte.

Si bien la empresa había presentado los valores propuestos para los recorridos entre Ramallo y Villa Ramallo y entre Ramallo y Pérez Millán, todavía resta conocer el detalle completo de las tarifas correspondientes a cada sección.

La implementación del sistema SUBE y el impacto en los pasajeros La entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario coincide con la implementación del sistema SUBE en el transporte público local. Este cambio implica una adecuación de los mecanismos de pago y de la estructura administrativa vinculada con el funcionamiento de los servicios.

Seguí leyendo Región Ramallo: piden sanear el basural a cielo abierto y gestionar su incorporación al programa Mi Provincia Recicla

Para los pasajeros, la actualización representa un nuevo ajuste en el costo de los viajes cotidianos, especialmente para quienes utilizan los colectivos para trasladarse por motivos laborales, educativos, comerciales o para realizar trámites entre las distintas localidades del partido.

Las líneas 500 y 500P cumplen un papel importante en la conexión del distrito y permiten vincular diferentes sectores de Ramallo con localidades como Villa Ramallo y Pérez Millán. Por eso, cualquier modificación en los valores del boleto tiene incidencia directa en la economía de quienes dependen del transporte público.