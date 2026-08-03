Pergamino renueva su fe en San Cayetano, el santo del trabajo y la Providencia

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Pergamino

La comunidad de la Parroquia San Cayetano celebrará este 7 de agosto la fiesta patronal con procesiones, misas, momentos de oración y actividades para compartir en familia.

Cada 7 de agosto, miles de argentinos renuevan una de las expresiones de fe más profundas y populares del país. En esa jornada, hombres y mujeres de todas las edades se acercan a los templos dedicados a San Cayetano para agradecer las bendiciones recibidas y elevar una oración por el trabajo, el pan cotidiano y la paz.

En Pergamino, la comunidad de la Parroquia San Cayetano, ubicada en Falucho 864, volverá a convertirse en el corazón de esta celebración religiosa que año tras año reúne a cientos de fieles. Allí, familias enteras, trabajadores, jóvenes, adultos mayores y personas que atraviesan momentos de dificultad encontrarán un espacio para renovar la esperanza y confiar sus intenciones al santo de la Providencia.

Dos días para celebrar al patrono del trabajo Las actividades comenzarán el jueves 6 de agosto a las 19:00 con un encuentro comunitario en el que se compartirán testimonios de fe. Posteriormente se realizará una procesión con antorchas por las calles aledañas al templo, un gesto cargado de simbolismo que representa la luz de Cristo iluminando el camino de quienes buscan esperanza.

La jornada concluirá con una cena y un baile comunitario, fortaleciendo el espíritu de fraternidad que caracteriza a la parroquia.

El viernes 7, día de San Cayetano, las puertas del templo permanecerán abiertas desde las 7:00 para recibir a todos aquellos que deseen acercarse a saludar al santo, rezar frente a su imagen o agradecer los favores recibidos.

Bajo el lema "10 años juntos", la celebración central comenzará a las 14:30 con la tradicional procesión. Luego se celebrará la Santa Misa en el Salón de Usos Múltiples del Jardín San Cayetano. Como ya es costumbre, la comunidad compartirá el tradicional mate cocido con tortas fritas, mientras que la tarde estará acompañada por un espacio de música y baile pensado para celebrar en comunidad. La última Eucaristía del día se oficiará a las 20:30.

El santo al que acuden quienes buscan trabajo San Cayetano ocupa un lugar muy especial en el corazón de los argentinos. Es considerado el patrono del trabajo, del pan, de la paz y de la Providencia, y su figura trasciende generaciones. Cada año, miles de personas llegan hasta sus santuarios llevando consigo una oración silenciosa, un pedido de empleo, la necesidad de sostener a sus familias o simplemente el deseo de agradecer por las oportunidades recibidas.

Su imagen, siempre acompañada por el Niño Jesús y una espiga de trigo, recuerda el compromiso con quienes más necesitan y la confianza en que Dios nunca abandona a sus hijos.

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En tiempos marcados por las dificultades económicas y la incertidumbre laboral, la figura de San Cayetano adquiere un significado aún más profundo para quienes depositan en él sus esperanzas y encuentran en la fe la fortaleza para seguir adelante.

El Padre de la Providencia Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480. Tras desempeñarse como protonotario apostólico durante el pontificado de Julio II, decidió dedicar su vida al servicio de los más necesitados.

En 1524 fundó la Orden de los Clérigos Regulares, conocidos como Teatinos, con la misión de promover la renovación espiritual de la Iglesia y asistir a los pobres, enfermos y desamparados.

Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X. Desde entonces, la Iglesia celebra su memoria cada 7 de agosto y millones de fieles lo reconocen como el "Padre de la Providencia", convencidos de que su intercesión acompaña especialmente a quienes buscan un trabajo digno y el sustento diario.

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Una invitación abierta a toda la comunidad

La fiesta patronal de San Cayetano representa mucho más que una celebración litúrgica. Es un momento para compartir la fe, fortalecer los vínculos comunitarios y recordar el valor del trabajo como fuente de dignidad y esperanza.