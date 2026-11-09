San Antonio de Areco: ARPA intensifica los trabajos en la Ruta 31 para mejorar el escurrimiento del agua

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Región

La entidad rural interviene caminos críticos con alteos, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas. Las tareas buscan mejorar la circulación tras las intensas lluvias.

La Asociación Regional de Productores de Areco (ARPA) continúa con un plan de mantenimiento y recuperación de caminos rurales, en la ciudad de San Antonio de Areco, con especial atención en los sectores más afectados por las abundantes precipitaciones. Uno de los principales frentes de trabajo está ubicado sobre la Ruta Provincial 31, entre La Merced y El Ombú, donde se realizan intervenciones para mejorar el escurrimiento del agua y garantizar mejores condiciones de transitabilidad.

Ruta 31: alteos y limpieza de cunetas para evitar la acumulación de agua Bernardo Morgan, director ejecutivo de ARPA, explicó que la red de caminos rurales bajo seguimiento de la entidad comprende aproximadamente 330 kilómetros, de los cuales entre 110 y 120 corresponden a trazas provinciales. La extensión de la red y las condiciones climáticas obligaron a establecer prioridades para distribuir los recursos y concentrar las tareas en los sectores más comprometidos.

En ese sentido, recordó que durante el año pasado se registraron precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros, un volumen que provocó importantes complicaciones en distintos caminos del distrito. Entre los lugares que demandaron mayor atención mencionó el Camino del Quintón, el Camino del Tropezón y la Ruta 31.

Sobre esta última se desarrolla una de las intervenciones más importantes del actual esquema de mantenimiento. Los trabajos se concentran entre La Merced y El Ombú e incluyen tareas de zanjeo y alteo para elevar el nivel de la calzada y evitar que el agua termine circulando por encima del camino.

Morgan reconoció que la obra estaba prevista desde hacía tiempo, pero que debió postergarse debido a otras intervenciones consideradas urgentes. Además, indicó que se encuentran evaluando la posibilidad de incorporar nuevas alcantarillas de cruce, en conjunto con un ingeniero y propietarios rurales.

El objetivo es corregir el funcionamiento del sistema de desagües, ya que en algunos sectores el agua no encontraba una salida adecuada y terminaba atravesando el camino, en lugar de escurrir por las cunetas laterales.

Caminos rurales de Areco: trabajos en accesos y sectores cercanos a la ciudad Las tareas de mantenimiento también alcanzaron otros puntos de la red vial rural. En el camino de La Florida, entre la Ruta 8 y el Aeroclub, se realizaron aportes de tosca para mejorar la superficie de circulación. Sin embargo, todavía permanecen sectores bajos que necesitan una intervención de mayor magnitud.

Al respecto, Morgan recordó que en ese lugar se había iniciado una obra que finalmente quedó inconclusa, una situación que todavía condiciona las condiciones de transitabilidad en determinados tramos.

Por otra parte, ARPA trabajó en el Callejón de López, el Camino de Yameo y el Callejón de la Lonja, caminos próximos al casco urbano que registran un movimiento cotidiano importante. El crecimiento residencial en algunos de esos sectores incrementó la demanda de mantenimiento, especialmente para garantizar el acceso de los vecinos después de los períodos de lluvias intensas.

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En uno de los loteos, los propios residentes participaron de las mejoras mediante el aporte de entre 60 y 70 equipos de tosca, mientras que ARPA puso a disposición la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos. La colaboración permitió avanzar con la recuperación del camino y mejorar las condiciones de circulación.

Otra intervención destacada fue la colocación de dos alcantarillas de cruce en el camino que conecta Villa Lía con la Ruta 9. Allí, las obstrucciones existentes dificultaban el escurrimiento del agua y generaban inconvenientes para quienes utilizan habitualmente esa vía.

Las distintas intervenciones forman parte de una estrategia que busca atender los puntos más vulnerables de la red rural, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los productores como las de los vecinos que viven en zonas alejadas del área urbana.

Cosecha y siembra: los productores necesitan una tregua en las lluvias Durante la entrevista, Morgan también se refirió a la situación de la actividad agrícola y a las perspectivas para las próximas semanas. Según explicó, los cultivos de invierno presentan buenas condiciones y se aproxima el inicio de la cosecha de colza y cebada, mientras que posteriormente llegará el turno del trigo.

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En paralelo, ya comenzó la siembra de soja de primera y, más adelante, se desarrollarán las tareas correspondientes a la soja de segunda y el maíz tardío.

En este escenario, una de las principales preocupaciones de los productores está vinculada con las condiciones meteorológicas. Después de un período caracterizado por precipitaciones abundantes, el sector necesita varios días consecutivos sin lluvias para poder avanzar con las tareas pendientes y trabajar con normalidad en los lotes.

Morgan señaló que una tregua climática sería favorable para organizar la cosecha y continuar con la siembra, aunque también advirtió sobre los riesgos de que las precipitaciones se interrumpan durante demasiado tiempo. Como antecedente, recordó las dificultades que generó la falta de lluvias durante el verano anterior.