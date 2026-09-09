Salud Escolar: el Municipio llevará controles a niños de pueblos y parajes

Pergamino

Equipos interdisciplinarios realizarán controles clínicos, odontológicos, oftalmológicos y de vacunación, además de talleres sobre hábitos saludables. La propuesta continuará cada semana en distintos establecimientos educativos.

La salud también se construye en las aulas, en los patios de las escuelas y en cada comunidad. Con esa mirada, el Municipio de Pergamino adhirió al Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que busca garantizar el acceso al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y fortalecer las acciones de prevención desde edades tempranas.

La propuesta comenzará a desarrollarse este jueves en un paraje del Partido de Pergamino y continuará durante las próximas semanas en diferentes establecimientos educativos. La intención es recorrer escuelas estatales y, especialmente, llegar a los pueblos y parajes rurales, donde el acceso cotidiano al sistema sanitario puede presentar mayores dificultades.

En una primera etapa, el programa contempla controles a niños y niñas de primer grado en las escuelas primarias estatales. En el caso de las escuelas rurales, la propuesta alcanza a todo el ciclo primario.

“Vamos a recorrer, siempre que el tiempo nos lo permita, las escuelas estatales. En las escuelas urbanas vamos a trabajar con primer grado y, en las rurales, con todo el ciclo primario. Queremos hacer controles y conocer cómo está la salud de esos chicos”, explicó la secretaria de Salud del Municipio, Érica Períes.

Un equipo interdisciplinario Las jornadas no estarán limitadas a un control médico. La propuesta contempla una mirada integral que permitirá conocer si los chicos cuentan con sus controles de salud actualizados, además de verificar su esquema de vacunación y realizar evaluaciones oftalmológicas y odontológicas.

Para llevar adelante esta tarea, la Secretaría de Salud conformó un equipo interdisciplinario integrado por la pediatra Paula Picadacci, la odontóloga Laura Lacaba, el médico nutricionista Maximiliano Morales, la psicopedagoga Luciana Sánchez y la enfermera Daniela Gómez, que trabajarán junto con los equipos de la Provincia.

“Vamos a controlar que tengan al día el control de salud, el oftalmológico, el odontológico y el carnet de vacunación. Pero además queremos aprovechar cada encuentro para hablar de prevención y de hábitos saludables, de acuerdo con las edades y con las características del lugar al que vayamos”, señaló Períes.

La nutrición tendrá un lugar destacado dentro de esas actividades. Durante las jornadas se desarrollarán charlas, juegos y propuestas grupales destinadas a incorporar conocimientos y hábitos saludables de una manera cercana y adecuada a cada edad.

Erica Períes Secretaria de Salud del Municipio. — LA OPINION La importancia de llegar a los parajes Uno de los aspectos que la secretaria de Salud considera especialmente valioso es que el programa no se limite a las escuelas de la ciudad, sino que permita llegar a comunidades más alejadas.

“Para nosotros es muy importante llevar esta iniciativa a los parajes, porque son chicos que muchas veces no acceden con la misma facilidad al sistema de salud municipal. Queremos conocer qué realidad vamos a encontrar y, a partir de ahí, saber qué podemos acercarles”, destacó.

La experiencia se relaciona con una política que el Municipio viene desarrollando para fortalecer la presencia territorial de las distintas áreas. Períes recordó el trabajo realizado a través de Muni en tu Barrio y posteriormente con propuestas similares en los pueblos del Partido.

La lógica es sencilla pero significativa: acercar las instituciones a los vecinos en lugar de esperar que sean ellos quienes deban trasladarse hasta la ciudad para realizar cada trámite o consulta.

“Cuando llevamos estas propuestas al territorio encontramos que hay vecinos que necesitan cosas tan concretas como renovar un DNI, tramitar una SUBE o resolver una consulta de salud. Por eso creemos que estar presentes en los barrios, en los pueblos y ahora también en los parajes nos permite trabajar de otra manera”, explicó.

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Una política que busca superar las distancias La territorialidad adquiere una dimensión todavía más importante cuando se trata de comunidades rurales. Las distancias, los tiempos de traslado y las dinámicas familiares pueden hacer que un control de salud quede postergado.

Por eso, la posibilidad de que un equipo interdisciplinario llegue directamente a la escuela representa una oportunidad para detectar situaciones que quizás permanecían sin atención y, cuando sea necesario, orientar a las familias para que puedan continuar con los controles correspondientes.

La propuesta también permitirá identificar necesidades relacionadas con enfermedades crónicas, vacunación u otras situaciones que requieran seguimiento, articulando posteriormente con los centros de atención primaria y el resto del sistema de salud municipal.

“Queremos conocer qué necesitan nuestros vecinos y qué podemos acercarles. Muchas veces hay cuestiones que se postergan simplemente porque llegar hasta la ciudad no es sencillo. Si nosotros podemos acercarnos, tenemos que hacerlo”, sostuvo Períes.

Los chicos como grandes replicadores La secretaria de Salud remarcó además que trabajar con niños tiene un valor que excede el control puntual que se realiza durante la jornada.

“Los niños son grandes replicadores. Lo que aprenden en la escuela muchas veces llega a sus casas y también lo comparten con sus familias. Por eso es tan importante empezar desde pequeños a incorporar hábitos saludables”, afirmó.

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En esa línea, cada visita buscará combinar prevención, controles y educación para la salud. La intención es que la jornada no sea simplemente una instancia de revisión médica, sino también un espacio para conversar, aprender y generar herramientas que puedan incorporarse a la vida cotidiana.

El programa provincial contempla que, al finalizar las evaluaciones, las familias reciban una constancia firmada y sellada por los profesionales intervinientes, donde quedarán asentados los controles realizados y el estado de vacunación.

Este jueves comienza el recorrido El primer paso se dará este jueves, cuando el equipo de la Secretaría de Salud llegue a un paraje del Partido de Pergamino para comenzar con las primeras jornadas.

A partir de allí, la intención es continuar todas las semanas en diferentes escuelas y comunidades, ampliando progresivamente el alcance de una iniciativa que combina atención, prevención y presencia territorial.

“Empezamos en los parajes y queremos seguir recorriendo pueblos y escuelas. Para nosotros es muy importante poder llegar a esos lugares donde quizás cuesta un poco más acceder al sistema de salud. Queremos estar cerca, conocer las realidades y acompañar a las familias”, concluyó Períes.