Este miércoles se habilita la muestra “TerraTempla” en el Mumba

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Cultura

La propuesta reúne diez producciones en torno al vínculo entre el metal y la cerámica con curaduría de Martina Morales y Leonardo Castañares.

09 de septiembre de 2026 a las 11:36 a. m.

09 de septiembre de 2026 a las 11:36 a. m.

Este miércoles, a las 19:00, se habilitará en el Mumba, ubicado en avenida Alsina y Moreno, la muestra “TerraTempla”, una exposición del colectivo Metanoia, con curaduría de Martina Morales y Leonardo Castañares.

La propuesta reúne las producciones de Luisina Andreoli, Manuel Blanco, Martina Buzetti, Melina Castro, Maira del Frade, Abril Giani, Andrés Linares, María Luz Navarro, Ludmila Romero y Ludmila Simonovich, alumnos y alumnas del Taller complementario 2, Escultura de la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti, a cargo de Silvina Morris, quienes presentan diferentes aproximaciones a partir del trabajo con materiales y sus posibilidades de transformación.

El nombre de la muestra y el concepto que atraviesa las obras están vinculados con los procesos que experimentan tanto la cerámica como el metal. En ese diálogo entre materia, fuego, fuerza y transformación, los artistas encuentran también una manera de representar su propio recorrido colectivo.

“Nuestro colectivo surge a partir de la idea de transformación, de ahí su nombre Metanoia cuyo significado es ‘cambiar la forma de pensar, sentir, ser o vivir’. Quienes conformamos el colectivo hemos compartido un recorrido de 5 años en el cual crecimos no solo a nivel académico sino también personal y artístico”, explican los expositores.

Desde esa perspectiva, “TerraTempla” propone observar no solamente el resultado final de las piezas, sino también los procesos que atraviesan los materiales hasta adquirir nuevas formas y significados.

“’TerraTempla’ refleja el ensamblaje entre el metal y la cerámica que verán en las obras. La transformación de estos materiales se presenta como una metáfora de nuestro propio recorrido, ambos atraviesan procesos que alteran su estado y les otorgan nuevas formas. La arcilla, sometida al fuego, se convierte en cerámica; el metal, a través del calor y la fuerza, puede ser modelado.

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“Cada obra conserva la impronta y el estilo particular del artista que la realiza, dando lugar a distintas formas de abordar un mismo vínculo material.

La exposición pone así en diálogo distintas sensibilidades y modos de abordar una misma relación entre materiales, permitiendo que cada integrante del colectivo aporte una mirada propia dentro de una propuesta construida de manera conjunta.

El proceso creativo también tuvo el acompañamiento de docentes y artistas que resultaron fundamentales para el desarrollo de la experiencia.

“Agradecemos a la docente a cargo de la cátedra Taller complementario escultura 2, Silvina Morris, la ceramista y docente, Martina Morales, y el artista Leonardo Castañares, quienes fueron imprescindibles en este proceso creativo”.