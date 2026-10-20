Rojas: Sofía Taboada Millanovich se consagró campeona nacional de patinaje artístico

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La representante de LOOP Escuela de Patinaje Artístico de Rojas obtuvo el primer puesto en la categoría Tercera C Mayores durante la Copa Nacional Ernesto González Molina, disputada en San Juan.

La ciudad de Rojas celebra un importante logro deportivo de la mano de Sofía Taboada Millanovich, quien se consagró campeona nacional de patinaje artístico en su primera participación en una competencia de estas características. La patinadora se destacó entre 42 participantes de su categoría y alcanzó el primer lugar del podio en un certamen que reunió a más de 700 deportistas de distintos puntos del país.

Sofía Taboada Millanovich logró el primer puesto en San Juan La competencia se desarrolló el domingo 18 de octubre en la provincia de San Juan, en el marco de la Copa Nacional Ernesto González Molina, uno de los encuentros que convocan a patinadores de diferentes regiones de Argentina para medir su desempeño y demostrar el trabajo realizado durante la temporada.

En ese escenario, Sofía Taboada Millanovich consiguió una actuación destacada en la categoría Tercera C Mayores, donde compitió frente a otras 41 patinadoras. El resultado le permitió quedarse con el primer puesto y alcanzar el título de campeona nacional en una experiencia especialmente significativa por tratarse de su debut en un campeonato de alcance nacional.

El logro adquiere un valor especial por la exigencia que representa participar en una competencia de estas características, con deportistas provenientes de distintos lugares del país. En ese contexto, la representante rojense pudo sobresalir dentro de su categoría y cerrar su participación en lo más alto de la clasificación.

El trabajo de LOOP Escuela de Patinaje Artístico Sofía forma parte de LOOP Escuela de Patinaje Artístico, institución de Rojas que desarrolla su actividad bajo la conducción de la profesora Iara Cabitto. Desde ese espacio se acompaña la formación de las patinadoras y se trabaja en el desarrollo de las habilidades técnicas y artísticas necesarias para afrontar competencias deportivas.

La participación en la Copa Nacional Ernesto González Molina representó una oportunidad para que la deportista llevara su preparación a una instancia de mayor exigencia. La obtención del primer puesto constituye un resultado relevante tanto para su recorrido individual como para el trabajo que se realiza en la escuela.

En el patinaje artístico, las presentaciones requieren coordinación, equilibrio, precisión y dominio de los movimientos, además de una preparación constante. Cada competencia permite poner a prueba esos aspectos y sumar experiencia frente a participantes de diferentes niveles y procedencias.

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En el caso de Sofía, el título nacional conseguido en su primera presentación en este tipo de certámenes marca un antecedente importante en su trayectoria deportiva y representa un reconocimiento al camino recorrido hasta llegar a esta instancia.

Un logro que llena de orgullo a la comunidad de Rojas La consagración de Taboada Millanovich también genera satisfacción en el ámbito deportivo de Rojas, ya que permite visibilizar el desempeño de una representante local en una competencia nacional. Su resultado pone en primer plano el trabajo de los deportistas de la ciudad y de las instituciones que promueven distintas disciplinas.

La presencia de más de 700 patinadores en la Copa Nacional Ernesto González Molina dimensiona la convocatoria del encuentro y el marco en el que se produjo la consagración de la representante de LOOP. Dentro de ese escenario, el primer lugar obtenido entre 42 competidoras de la categoría Tercera C Mayores constituye el dato central de su participación.

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Para la escuela, la profesora Iara Cabitto y la comunidad rojense, el título representa un motivo de orgullo y una satisfacción deportiva. Además, la experiencia obtenida en San Juan se suma al recorrido de Sofía en el patinaje artístico y abre una nueva etapa luego de un debut nacional que tuvo el mejor resultado posible: subir a lo más alto del podio.