Robó herramientas de una camioneta en Avenida de Mayo y escapó en bicicleta: lo detuvieron tras una persecución
Un sujeto de 38 años sustrajo herramientas de una camioneta estacionada en Avenida de Mayo, escapó en bicicleta y fue interceptado tras una persecución hasta el barrio Martín Illia.
Un sujeto de 38 años fue detenido luego de sustraer herramientas de una camioneta estacionada en Avenida de Mayo, entre Rivadavia y Estrada, y escapar en una bicicleta roja. El propietario advirtió el robo, salió detrás del sospechoso y, tras varias cuadras de persecución, lograron interceptarlo en Mitre y Perú en la mañana de este jueves.
El hecho ocurrió minutos después de las 8:30 de este jueves, mientras un contratista se encontraba trabajando en inmediaciones de Avenida de Mayo, entre Rivadavia y Estrada. El trabajador estaba desmontando un cartel y había dejado distintas herramientas en la caja de una camioneta Nissan de color rojo, estacionada frente al lugar donde desarrollaba sus tareas.
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En esas circunstancias, el sospechoso se acercó al vehículo y tomó las herramientas que se encontraban en la parte trasera de la pick up. Luego las colocó en el canasto delantero de la bicicleta roja en la que se movilizaba y comenzó a alejarse rápidamente del lugar.
El propietario de las herramientas advirtió lo ocurrido y salió detrás del sujeto, iniciándose una persecución a pie por distintas calles de la zona. Mientras el damnificado intentaba alcanzarlo, testigos dieron aviso a las autoridades para solicitar la intervención de los servicios de seguridad.
La persecución se extendió durante varias cuadras y tuvo distintos cambios de dirección. El sospechoso y el propietario de las herramientas recorrieron diferentes calles, incluso realizando algunos trayectos en contramano durante la carrera.
En medio de la huida, el sujeto descartó parte de las herramientas que llevaba consigo en la esquina de Monteagudo y Pueyrredón. Sin embargo, continuó escapando en la bicicleta y logró avanzar hasta inmediaciones del barrio Martín Illia.
La persecución terminó finalmente en la esquina de Mitre y Perú, donde el propietario de las herramientas logró alcanzarlo. La rápida intervención de Patrulla Urbana permitió contener al sospechoso hasta la llegada de efectivos policiales.
Según la información vinculada al procedimiento, intervino un agente de Patrulla Urbana municipal quien logró reducir al sujeto y mantenerlo bajo control hasta el arribo de los efectivos de la Policía.
El detenido, de 38 años, quedó involucrado en la investigación iniciada a partir de la sustracción de las herramientas del contratista. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar la situación procesal del imputado.
El procedimiento permitió recuperar parte de los elementos sustraídos, que habían sido descartados durante la persecución en la zona de Monteagudo y Pueyrredón. La secuencia fue advertida por vecinos y transeúntes que colaboraron dando aviso a las autoridades mientras el damnificado seguía al sospechoso.
El episodio volvió a poner en escena la importancia de la intervención inmediata ante situaciones de robo en la vía pública. En este caso, la persecución iniciada por el propietario de las herramientas y la posterior intervención de Patrulla Urbana y Policía permitieron finalizar el procedimiento pocas cuadras después.