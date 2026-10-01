Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Robó herramientas de una camioneta en Avenida de Mayo y escapó en bicicleta: lo detuvieron tras una persecución

Un sujeto de 38 años sustrajo herramientas de una camioneta estacionada en Avenida de Mayo, escapó en bicicleta y fue interceptado tras una persecución hasta el barrio Martín Illia.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
01 de octubre de 2026 a las 10:19 a. m.
Robó herramientas de una camioneta en Avenida de Mayo y escapó en bicicleta: lo detuvieron tras una persecución
El aprehendido de 38 años fue trasladado a la Comisaría Primera.Foto: LA OPINION

Un sujeto de 38 años fue detenido luego de sustraer herramientas de una camioneta estacionada en Avenida de Mayo, entre Rivadavia y Estrada, y escapar en una bicicleta roja. El propietario advirtió el robo, salió detrás del sospechoso y, tras varias cuadras de persecución, lograron interceptarlo en Mitre y Perú en la mañana de este jueves.

El sospechoso fue reducido por Patrulla Urbana municipal en inmediaciones de Mitre y Perú en la mañana de este jueves. — LA OPINION

El hecho ocurrió minutos después de las 8:30 de este jueves, mientras un contratista se encontraba trabajando en inmediaciones de Avenida de Mayo, entre Rivadavia y Estrada. El trabajador estaba desmontando un cartel y había dejado distintas herramientas en la caja de una camioneta Nissan de color rojo, estacionada frente al lugar donde desarrollaba sus tareas.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio

28/9, 10:40 a. m.
Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio
2

Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro

23/9, 11:21 p. m.
Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro
3

¿Cuáles son las pruebas que involucran a los cazadores que mataron al ñandú en La Violeta?

27/9, 07:07 a. m.
¿Cuáles son las pruebas que involucran a los cazadores que mataron al ñandú en La Violeta?
4

"Crié al ñandú desde que era un huevo y me lo mataron dentro del campo", el angustiante relato sobre la cacería de un ave protegida

24/9, 11:59 a. m.
"Crié al ñandú desde que era un huevo y me lo mataron dentro del campo", el angustiante relato sobre la cacería de un ave protegida
5

Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery

26/9, 12:00 a. m.
Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery
El dueño de las herramientas estaba trabajando en Avenida de Mayo entre Rivadavia y Estrada en la mañana de este jueves. — LA OPINION

En esas circunstancias, el sospechoso se acercó al vehículo y tomó las herramientas que se encontraban en la parte trasera de la pick up. Luego las colocó en el canasto delantero de la bicicleta roja en la que se movilizaba y comenzó a alejarse rápidamente del lugar.

Las herramientas estaban guardadas en la parte trasera de la pick up Nissan roja estacionada en Avenida de Mayo entre Estrada y Rivadavia en la mañana de este jueves. — LA OPINION

El propietario de las herramientas advirtió lo ocurrido y salió detrás del sujeto, iniciándose una persecución a pie por distintas calles de la zona. Mientras el damnificado intentaba alcanzarlo, testigos dieron aviso a las autoridades para solicitar la intervención de los servicios de seguridad.

Publicidad

La persecución se extendió durante varias cuadras y tuvo distintos cambios de dirección. El sospechoso y el propietario de las herramientas recorrieron diferentes calles, incluso realizando algunos trayectos en contramano durante la carrera.

En Monteagudo y Pueyrredón descartó las herramientas y siguió huyendo tratando de evadir a sus perseguidores. — LA OPINION

En medio de la huida, el sujeto descartó parte de las herramientas que llevaba consigo en la esquina de Monteagudo y Pueyrredón. Sin embargo, continuó escapando en la bicicleta y logró avanzar hasta inmediaciones del barrio Martín Illia.

Publicidad
Los patrulleros del Comando y la fuerza municipal de seguridad intervinieron en forma coordinada para aprehender al sospechoso. — LA OPINION

La persecución terminó finalmente en la esquina de Mitre y Perú, donde el propietario de las herramientas logró alcanzarlo. La rápida intervención de Patrulla Urbana permitió contener al sospechoso hasta la llegada de efectivos policiales.

Seguí leyendo

Ramallo: PAETAC presentó un reclamo formal contra el cobro a camiones
Región

Ramallo: PAETAC presentó un reclamo formal contra el cobro a camiones

El sospechoso se movilizaba en una bicicleta roja con canasto. — LA OPINION

Según la información vinculada al procedimiento, intervino un agente de Patrulla Urbana municipal quien logró reducir al sujeto y mantenerlo bajo control hasta el arribo de los efectivos de la Policía.

Publicidad
La Fiscalía va a indagar al sospechoso para procesarlo por el delito de intento de hurto en flagrancia. — LA OPINION

El detenido, de 38 años, quedó involucrado en la investigación iniciada a partir de la sustracción de las herramientas del contratista. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar la situación procesal del imputado.

La Policía lo trasladó aprehendido a la Comisaría Primera. — LA OPINION

El procedimiento permitió recuperar parte de los elementos sustraídos, que habían sido descartados durante la persecución en la zona de Monteagudo y Pueyrredón. La secuencia fue advertida por vecinos y transeúntes que colaboraron dando aviso a las autoridades mientras el damnificado seguía al sospechoso.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás: Vercelli aumentó el boleto de colectivo, cuánto cuesta viajar desde este jueves
San Nicolás

San Nicolás: Vercelli aumentó el boleto de colectivo, cuánto cuesta viajar desde este jueves

Las dos herramientas sustraídas fueron recuperadas por la Policía del Comando de Patrulla y la Fuerza de Seguridad. — LA OPINION

El episodio volvió a poner en escena la importancia de la intervención inmediata ante situaciones de robo en la vía pública. En este caso, la persecución iniciada por el propietario de las herramientas y la posterior intervención de Patrulla Urbana y Policía permitieron finalizar el procedimiento pocas cuadras después.

La Policía trasladó las herramientas y la Policía. — LA OPINION


WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...