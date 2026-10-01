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Ramallo: PAETAC presentó un reclamo formal contra el cobro a camiones

La entidad empresaria rechazó cualquier cobro obligatorio por ingreso, circulación, control o pesaje de camiones en un tramo de 5,1 kilómetros.

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01 de octubre de 2026 a las 10:41 a. m.
La Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (PAETAC), presentó formalmente una nota dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, Marcela Isarra.
Foto: metafm.com.ar

La Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (PAETAC) presentó un reclamo formal ante el Concejo Deliberante de Ramallo contra el esquema de cobro impulsado para vehículos de carga. La entidad cuestionó que la medida pueda funcionar como una tasa de circulación o un peaje encubierto.

PAETAC rechazó el cobro a camiones en Ramallo

La presentación fue realizada el 18 de septiembre y está dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Isarra. En el escrito, PAETAC expresa su “categórico rechazo” a cualquier cobro que alcance al transporte de cargas en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 9 y el Camino Provincial Secundario N° 087-01.

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Según se detalla en el documento, el corredor tiene una extensión aproximada de 5,1 kilómetros. La organización cuestiona que se establezca un pago obligatorio relacionado con el ingreso, circulación, control o pesaje de los vehículos de carga que transiten por ese sector.

El reclamo apunta a una posible tasa de circulación

El documento presentado ante el cuerpo legislativo lleva como referencia “Cobro de peaje encubierto”. Desde PAETAC sostienen que, más allá de la denominación que pueda recibir el mecanismo, sus características podrían convertirlo materialmente en una tasa de circulación o en un peaje.

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Por ese motivo, la entidad solicitó al Municipio de Ramallo que se abstenga de poner en vigencia, percibir o permitir la percepción de importes que, de acuerdo con su planteo, tengan esas características.

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La asociación también recordó que ya había presentado su posición ante el intendente Mauro Poletti mediante una nota que fue incorporada como antecedente al reclamo formulado ante el Concejo Deliberante.

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El planteo también fue elevado a autoridades provinciales y nacionales

La presentación no quedó limitada al ámbito municipal. PAETAC incluyó copias dirigidas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El documento lleva las firmas de Martín Borbea Antelo, presidente de PAETAC, y Luciano Alfredo Mitro, secretario de la entidad. La asociación se presenta como una organización con más de 130 años de trayectoria en la representación del transporte automotor de cargas.

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El reclamo formaliza así la posición del sector empresario frente al esquema de cobro para camiones y suma un nuevo capítulo al debate en Ramallo por la denominada tasa de tránsito pesado. El planteo deberá ahora incorporarse al tratamiento legislativo correspondiente, mientras continúa la discusión sobre el alcance y la aplicación de la medida.

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