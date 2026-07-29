Robo en Naldo Lombardi: rompieron una vidriera y se llevaron unos 25 celulares del local céntrico de Pergamino

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Policiales

El hecho ocurrió durante la madrugada en Avenida de Mayo y Peatonal San Nicolás. Los delincuentes utilizaron un martillo para ingresar y escapar con equipos.

Un robo fue cometido durante la madrugada de este miércoles en el local de Naldo Lombardi ubicado en la céntrica esquina de Avenida de Mayo y Peatonal San Nicolás, en Pergamino, donde delincuentes rompieron una vidriera con un martillo y sustrajeron alrededor de 25 teléfonos celulares.

El hecho fue descubierto alrededor de las 5:00, luego de que se activara el sistema de alarmas monitoreado desde la ciudad de Junín. La señal de alerta permitió advertir que algo había ocurrido en el comercio y motivó la intervención de personal policial, que se dirigió rápidamente hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que una de las vidrieras del establecimiento, ubicada sobre calle San Nicolás, presentaba daños compatibles con un ingreso mediante la utilización de un elemento contundente. En el interior del comercio se pudo comprobar que habían sido sustraídos teléfonos celulares que se encontraban exhibidos para la venta al público.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, los autores del robo habrían utilizado un martillo para romper el cristal y acceder al sector donde se encontraban los equipos. Una vez concretado el ingreso, tomaron los dispositivos y escaparon del lugar antes de la llegada de los responsables del comercio y de la Policía.

En principio, se estima que la cantidad de teléfonos celulares sustraídos ronda los 25 aparatos, aunque al momento de la intervención policial no había sido posible establecer con precisión las marcas y modelos de cada uno de los equipos. Esa información será determinada una vez que se complete el inventario correspondiente y se establezca el faltante exacto.

El encargado del establecimiento, un hombre de 52 años, fue quien tomó conocimiento de la situación y aportó información a los investigadores. La alarma se convirtió en un elemento clave para detectar el ingreso al comercio durante la madrugada y activar el protocolo de seguridad que permitió la llegada de los efectivos policiales.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial de Pergamino, que interviene en la causa caratulada como robo. A partir de ahora, los investigadores procurarán determinar la identidad de los responsables y establecer el recorrido realizado antes y después del ingreso al comercio.

Como parte de las actuaciones, se analizarán las imágenes que pudieran haber registrado las cámaras de seguridad instaladas en el sector céntrico, tanto las pertenecientes al comercio como aquellas ubicadas en las inmediaciones. El objetivo será obtener elementos que permitan identificar a los autores y reconstruir la secuencia del hecho.

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También se buscará establecer si los delincuentes actuaron solos o si contaron con la participación de otras personas que pudieran haber colaborado en la huida. La ubicación del comercio, en una zona de intensa circulación durante el día, será otro de los aspectos que podrían ser considerados dentro de la pesquisa.

El robo generó preocupación debido a que tuvo como escenario un punto céntrico de la ciudad y se produjo durante la madrugada, cuando el comercio se encontraba cerrado y sin atención al público. La modalidad utilizada, con la rotura de una vidriera para acceder rápidamente a los teléfonos celulares, habría permitido a los responsables concretar el ilícito en pocos minutos.

Mientras avanza la investigación judicial, resta determinar el monto total de la mercadería sustraída y precisar el número definitivo de dispositivos faltantes. El inventario que realice la empresa será incorporado a la causa como parte de la documentación necesaria para establecer el perjuicio económico ocasionado.

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Robo en Naldo Lombardi El episodio se registró en el comercio ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Peatonal San Nicolás. La alarma permitió detectar durante la madrugada que se había producido una intrusión y alertar sobre la situación.

Celulares sustraídos Los delincuentes habrían utilizado un martillo para romper una de las vidrieras que da hacia calle San Nicolás. Luego ingresaron al local y tomaron aproximadamente 25 teléfonos celulares de distintas marcas que estaban exhibidos para la venta.