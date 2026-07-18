Robó dos garrafas en la casa de la ex; intentó apoderarse de un caballo y rompió una puerta del Hospital

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Policiales

Un hombre de 43 años quedó imputado por una seguidilla delictiva. La Fiscalía pidió su detención tras el robo de garrafas, el intento de sustraer un caballo y los daños en el Hospital San José.

18 de julio de 2026 a las 09:35 a. m.

18 de julio de 2026 a las 09:35 a. m.

Un hombre de 43 años quedó involucrado en una causa penal por una sucesión de hechos delictivos ocurridos entre el miércoles y el jueves en el barrio Quinta Mastrángelo, en Pergamino. La investigación, encabezada por el fiscal Francisco Furnari, reúne el robo de garrafas en la vivienda de su expareja, el intento de apoderarse de un caballo mediante amenazas y los daños ocasionados en el Hospital San José tras su aprehensión.

La secuencia de episodios fue reconstruida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, que ordenó distintas medidas de prueba y solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, al considerar la gravedad de los hechos y los antecedentes condenatorios del imputado.

Robo de garrafas El primero de los episodios ocurrió durante la mañana del miércoles en una vivienda del barrio Quinta Mastrángelo.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso aprovechó que su expareja no se encontraba en el domicilio para ingresar de manera ilegal. Para acceder a la propiedad rompió el vidrio de una ventana y, una vez dentro, sustrajo dos garrafas antes de escapar rápidamente.

La Fiscalía calificó ese hecho como robo agravado por efracción, ya que el ingreso se produjo mediante la rotura de una abertura.

Además, los investigadores no descartan incorporar una perspectiva de violencia de género al análisis del caso. Según trascendió de fuentes judiciales, se evalúa si el robo de bienes indispensables para el funcionamiento cotidiano del hogar constituyó una forma de violencia económica contra la mujer, circunstancia que será analizada durante el avance de la causa.

Intento de robo El segundo hecho ocurrió el jueves, minutos antes de las 18:00. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hombre se acercó hasta el lugar donde un adolescente cuidaba un caballo alazán que se encontraba pastando. Empuñando un hierro con filo, intimidó al menor y se apoderó del animal con la intención de retirarse del lugar.

Sin embargo, efectivos del Comando de Patrulla que realizaban recorridas preventivas por la zona advirtieron la situación y actuaron de inmediato.

Los policías interceptaron al sospechoso en flagrancia, recuperaron el caballo y lo restituyeron a su propietaria, una mujer de 38 años. Además, secuestraron el hierro utilizado para amenazar al adolescente, elemento que fue incorporado como prueba a la investigación.

Por este episodio, el fiscal Francisco Furnari imputó al acusado por el delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma impropia.

Daños en Hospital Tras la aprehensión, el fiscal ordenó que el imputado fuera trasladado al Hospital San José para cumplir con la extracción de sangre de rigor prevista en este tipo de procedimientos.

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Mientras permanecía dentro del establecimiento sanitario, el hombre protagonizó un nuevo incidente.

De acuerdo con la acusación, golpeó con la cabeza una puerta perteneciente a una sala de Clínica Médica, provocando la rotura del vidrio de la abertura y generando daños en un sector del edificio público.

Ese comportamiento dio origen a una nueva imputación penal, esta vez por daño agravado por recaer sobre un bien de uso público, ya que el Hospital San José integra el patrimonio estatal destinado a la prestación del servicio de salud.

Pedido de detención Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el acusado fue trasladado al quinto piso del edificio judicial, donde compareció ante el fiscal Francisco Furnari para prestar declaración indagatoria.

Durante esa audiencia se le notificaron formalmente las imputaciones correspondientes a los tres hechos investigados: el robo de garrafas, la tentativa de robo del caballo y los daños ocasionados en el Hospital San José.

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Con esos elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al juez de Garantías César Solazzi que convierta la aprehensión en detención mientras continúa la investigación.

Antecedentes penales Entre los argumentos expuestos para respaldar el pedido de detención, la Fiscalía hizo especial hincapié en los antecedentes condenatorios del imputado por delitos contra la propiedad.

De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre había recuperado recientemente la libertad ambulatoria luego de cumplir una condena, circunstancia que fue considerada un elemento relevante al momento de solicitar que permanezca detenido durante el proceso penal.