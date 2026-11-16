Robert Pattinson será el nuevo James Bond: qué se sabe de la próxima película de 007

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Cultura

Amazon MGM Studios confirmó que el actor de Crepúsculo y The Batman sucederá a Daniel Craig. La dirigirá Denis Villeneuve y todavía no tiene fecha de estreno.

Robert Pattinson será el próximo James Bond. Así lo anunció este lunes Amazon MGM Studios, que tiene el control creativo de la saga desde 2025. El actor británico, conocido por Crepúsculo y The Batman, sucederá a Daniel Craig en una película que dirigirá Denis Villeneuve, a partir de un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

El anuncio La confirmación llegó el lunes 16 de noviembre, a través de un comunicado de Amazon MGM Studios y de la cuenta oficial de James Bond en las redes sociales. El estudio difundió además una primera imagen de Pattinson, tomada durante las pruebas de cámara para el personaje.

En su declaración, el actor sostuvo que James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que interpretarlo es «el honor de una vida». Agradeció al director, a los productores y al estudio por la confianza, y afirmó que el papel es un sueño hecho realidad.

Mike Hopkins, responsable de Prime Video y de Amazon MGM Studios, calificó la jornada como un momento decisivo para el estudio y un hito en la historia de la saga. Según el ejecutivo, el personaje cautiva al público desde hace más de seis décadas, y el rango interpretativo de Pattinson, su presencia en pantalla y su intensidad lo convierten en una elección excepcional para continuar ese legado.

Los productores Amy Pascal y David Heyman destacaron, por su parte, la audacia del actor, su humor autocrítico y su capacidad para reinventarse, cualidades que, a su juicio, lo convierten en el Bond indicado para esta época.

Cómo se llegó a la elección La decisión puso fin a años de especulación sobre el sucesor de Daniel Craig, que interpretó al agente por última vez en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021. Entre los nombres que sonaron para el papel figuraban Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner.

Según informó el sitio especializado Deadline, la última ronda de pruebas de cámara se hizo a fines de octubre. Después, los productores y el director se tomaron un tiempo para decidir. La semana pasada, un informe del medio estadounidense Puck ya había ubicado a Pattinson como favorito.

Pattinson será el séptimo actor en interpretar a James Bond en la saga oficial, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.

El equipo detrás de la película El proyecto, conocido provisoriamente como Bond 26, reúne a un equipo de primer nivel. Denis Villeneuve, director de Duna y Duna: Parte dos, fue anunciado al frente de la película en junio de 2025. En ese momento, el cineasta canadiense se definió como un fanático incondicional del personaje.

El guion está a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders. La producción corresponde a Amy Pascal, expresidenta de Sony Pictures, y a David Heyman, productor de las ocho películas de Harry Potter. Tanya Lapointe será la productora ejecutiva.

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La elección implica dos reencuentros. Pattinson trabajó con Villeneuve en Duna: Parte tres, que se estrenará en diciembre. Y con Heyman, en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory, uno de sus primeros papeles importantes.

Qué falta definir Amazon MGM Studios no anunció una fecha de estreno, un presupuesto ni el inicio del rodaje. Según la cadena irlandesa RTÉ, se espera que la filmación comience en 2027 y que la película llegue a los cines en 2028.

Con el protagonista confirmado, los productores deberán completar el elenco, incluidos la nueva chica Bond, el villano y los personajes de M y Q.

Amazon y el control de la saga Amazon compró el estudio MGM en 2022 por US$ 8500 millones, lo que le dio la mitad de los derechos de las películas de Bond. En febrero de 2025 tomó el control creativo de la franquicia mediante un acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores que la manejaron durante décadas. La elección de Pattinson es la primera de un actor para el personaje desde ese cambio.

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En paralelo al anuncio, el estudio publicó una guía para ver las películas de 007 en Prime Video.

La carrera de Pattinson Pattinson nació en Londres en 1986. Después de su papel en Harry Potter, alcanzó la fama mundial como Edward Cullen, el vampiro de la saga Crepúsculo. En los años siguientes trabajó en películas de directores de cine independiente, como Good Time y El faro, y en producciones de gran presupuesto, como Tenet, de Christopher Nolan, y The Batman, de Matt Reeves.

Este año protagonizó La odisea, también de Nolan, y en diciembre estrenará Duna: Parte tres.