Robaron reliquias ferroviarias de más de 125 años de la Fundación Casa de la Cultura de Alfonzo

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Policiales

La Fundación Casa de la Cultura de la localidad de Alfonzo denunció la sustracción de un dispositivo de “Vía Libre” y un antiguo teléfono que pertenecían a la estación ferroviaria local.

La Fundación Casa de la Cultura de Mariano H. Alfonzo denunció el robo de dos antiguas reliquias ferroviarias que se encontraban en el histórico edificio de la localidad. Entre los elementos sustraídos hay un dispositivo conocido como Palo Staff o Vía Libre y un antiguo teléfono, piezas de más de 125 años vinculadas con la historia del transporte en la ciudad.

El hecho habría ocurrido durante la madrugada del martes, en un momento en que las instalaciones permanecían con menor movimiento debido al período de receso invernal y a la interrupción temporal de los talleres y actividades que habitualmente se desarrollan en el lugar.

De acuerdo con lo informado, integrantes de la asociación se acercaron al edificio y descubrieron que dos objetos históricos que permanecían allí habían sido sustraídos. La situación generó preocupación debido al valor patrimonial de las piezas, que forman parte de la historia de Pergamino y de una época en la que el transporte ferroviario y automotor ocupaban un lugar central en la vida cotidiana de la comunidad.

La Fundación Casa de la Cultura funciona actualmente en el histórico inmueble que era la estación ferroviaria de la localidad.

En ese contexto, los objetos que fueron robados se encontraban vinculados con la historia del transporte y constituían verdaderas piezas de colección, preservadas por su antigüedad y por el valor histórico que representan para la comunidad de Mariano H. Alfonzo

Reliquias ferroviarias históricas Uno de los elementos sustraídos es un dispositivo ferroviario conocido como Palo Staff o Vía Libre, un instrumento utilizado históricamente en las estaciones de tren para garantizar la seguridad de las formaciones que circulaban por tramos de vía única.

El sistema funcionaba mediante un mecanismo de autorización física. El maquinista debía llevar consigo un bastón o “staff”, cuya posesión indicaba que contaba con autorización para ocupar un determinado tramo de la vía.

La metodología permitía evitar que dos trenes ingresaran al mismo sector simultáneamente y, de ese modo, contribuía a prevenir accidentes y colisiones frontales. El mecanismo estaba integrado a un sistema de comunicación y coordinación entre las estaciones ferroviarias.

La pieza que se encontraba en la Fundación Casa de la Cultura de Alfonzo constituye un testimonio de aquella tecnología y de una etapa de la historia del transporte que dejó una profunda huella en el desarrollo de las ciudades y localidades del país.

Por su antigüedad, estimada en más de 125 años, el dispositivo representa mucho más que un objeto antiguo. Se trata de una pieza que permite reconstruir parte de la evolución del sistema ferroviario y de las comunicaciones utilizadas en las estaciones durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Patrimonio histórico pergaminense Junto con el dispositivo de Vía Libre, también fue sustraído un antiguo teléfono que formaba parte del conjunto de objetos históricos preservados en el edificio.

Las dos piezas tenían un importante valor patrimonial y permitían mantener viva la memoria de una época vinculada con el transporte y las comunicaciones. Por ese motivo, desde la institución manifestaron su preocupación por la desaparición de los elementos y por la posibilidad de que hayan sido retirados sin comprender el significado histórico que poseen.

La pérdida de estas reliquias ferroviarias constituye un daño al patrimonio cultural de Pergamino. Más allá de su eventual valor económico, se trata de objetos que por sus características y antigüedad son difíciles de reemplazar y que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

El edificio de San Nicolás y General Paz, donde actualmente funciona la Fundación Casa de la Cultura, también posee un particular valor histórico por su vinculación con el transporte y por las actividades que se desarrollaron allí a lo largo del tiempo.

Palo Staff y seguridad El Palo Staff fue utilizado durante décadas como parte de los sistemas de seguridad ferroviaria destinados a controlar la circulación de trenes en sectores de vía única.

Su funcionamiento se basaba en una premisa sencilla: un único elemento físico habilitaba el ingreso de una formación a un determinado tramo. El maquinista que recibía el “staff” tenía autorización para circular por ese sector, mientras que la ausencia de ese elemento impedía habilitar a otro tren para ingresar simultáneamente.

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El sistema permitía organizar la circulación entre estaciones y evitar que dos formaciones se encontraran en el mismo tramo de vía. Para ello, los dispositivos estaban asociados a mecanismos de comunicación y coordinación que permitían conocer el estado de las vías y verificar si se encontraban libres antes de autorizar el paso de un tren.

El aparato sustraído de la Fundación Casa de la Cultura de Alfonzo representa, por sus características, una pieza de interés histórico y tecnológico. Su conservación permitía acercar a las nuevas generaciones a una parte de la historia del ferrocarril y de los sistemas de seguridad utilizados antes de la modernización de las comunicaciones ferroviarias.

Robo durante receso invernal Según la información conocida, los responsables del robo habrían aprovechado el menor movimiento que se registra en el edificio durante el período de receso invernal. Durante estos días no se dictan los talleres habituales, por lo que la circulación de personas es considerablemente menor.

La ausencia de actividades habría generado condiciones favorables para que los autores ingresaran al lugar y retiraran los objetos sin ser advertidos en el momento.

Los integrantes de la asociación que llegaron al edificio posteriormente se encontraron con la falta de las piezas y dieron aviso de lo sucedido. A partir de entonces se inició el proceso correspondiente para denunciar la sustracción y procurar establecer las circunstancias en las que ocurrió.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble, si existieron daños o signos de acceso forzado y qué recorrido pudieron realizar los responsables para retirar los elementos.

También será importante establecer si existen cámaras de seguridad en las instalaciones ferroviarias de Alfonzo que puedan aportar imágenes de personas o vehículos que hayan circulado por el sector durante el horario en que se habría producido el robo.

Investigación por las piezas La denuncia por la sustracción de las reliquias ferroviarias busca ahora que los investigadores puedan establecer quiénes fueron los responsables y, fundamentalmente, intentar recuperar los objetos.

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Debido a sus características, el antiguo dispositivo de Palo Staff y el teléfono podrían ser reconocidos por especialistas, coleccionistas o personas vinculadas con el patrimonio histórico. Por ese motivo, la recuperación de las piezas resulta uno de los principales objetivos luego de conocida la desaparición.

Desde la institución remarcaron la importancia de preservar estos objetos, ya que su valor está directamente relacionado con la historia de la ciudad y con el paso del tiempo. Cada una de estas piezas permite reconstruir aspectos de la vida cotidiana de otras generaciones y de los sistemas de transporte y comunicación utilizados en el pasado.

Historia de Alfonzo La Fundación Casa de la Cultura de Alfonzo desarrolla sus actividades en un inmueble que forma parte de la historia urbana de la ciudad.

En ese espacio se desarrollaron actividades relacionadas con el transporte de pasajeros y por sus instalaciones transitaron durante décadas vecinos y viajeros. Con el paso del tiempo, el edificio adquirió nuevos usos y actualmente es sede de actividades culturales y talleres.

Los objetos que fueron robados se encontraban dentro de ese contexto histórico y contribuían a conservar la memoria de una época en la que el transporte tenía una dinámica muy diferente a la actual.

Por eso, la sustracción del Palo Staff o Vía Libre y del antiguo teléfono no representa solamente la desaparición de dos objetos antiguos. Para quienes trabajan en la preservación del patrimonio, se trata de una pérdida de elementos que permiten contar parte de la historia de Alfonzo.