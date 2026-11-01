Pergamino, sede de la 40ª Reunión Anual de Fiebre Hemorrágica Argentina

Pergamino

El encuentro reunirá a especialistas y autoridades sanitarias para analizar la situación epidemiológica de la enfermedad, los avances en el diagnóstico, las estrategias de vacunación y la disponibilidad de plasma inmune. La jornada se desarrollará en el Teatro San Martín el próximo viernes.

Pergamino volverá a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria argentina con la realización de la 40ª Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). El encuentro convocará a referentes de la salud pública, investigadores y especialistas para evaluar los avances alcanzados y definir nuevas estrategias frente a una enfermedad que continúa siendo un desafío para el país.

La jornada tendrá lugar el próximo viernes en el Teatro San Martín, ubicado en San Martín 541, y será organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la ANLIS Malbrán, junto con la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Turismo del Municipio de Pergamino. Participarán representantes de distintas jurisdicciones del área endémica y autoridades nacionales e internacionales.

La elección de Pergamino tiene un significado especial por la presencia del Instituto Maiztegui, institución de referencia nacional en investigación, diagnóstico, prevención y control de la FHA, cuyo trabajo resulta fundamental para el desarrollo de conocimientos científicos y de políticas sanitarias destinadas a proteger a la población.

Una enfermedad que continúa bajo vigilancia La Fiebre Hemorrágica Argentina fue durante décadas una de las principales amenazas sanitarias de la región pampeana. Desde su aparición en la década de 1950, afectó especialmente a las poblaciones rurales y dejó una profunda huella en la salud pública del país.

Causada por el virus Junín, se transmite principalmente por contacto con ambientes contaminados con secreciones de roedores infectados, en particular el ratón maicero. La incorporación de la vacuna Candid #1 y los avances científicos permitieron reducir notablemente su incidencia, aunque la enfermedad no desapareció y requiere vigilancia permanente.

Uno de los desafíos actuales está relacionado con los cambios en la distribución de los roedores que actúan como reservorios del virus. Los estudios indican una presencia cada vez más amplia del ratón maicero, lo que plantea interrogantes sobre la posible reaparición de casos en zonas donde no se registraron recientemente.

En este escenario, la reunión anual permitirá revisar la situación epidemiológica, compartir experiencias entre provincias y fortalecer las estrategias de prevención, detección y respuesta sanitaria.

Una agenda nutrida El objetivo de la 40ª Reunión Anual será fortalecer el trabajo en red, intercambiar experiencias y analizar la situación de las jurisdicciones comprendidas en el área endémica, además de establecer prioridades a corto, mediano y largo plazo.

La apertura institucional se realizará durante la mañana, luego de la acreditación de los participantes. Entre las autoridades anunciadas figuran el doctor Hugo Bazán, director nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación; la doctora Claudia Perandones, directora de la ANLIS Malbrán; la doctora María Alejandra Morales, directora del INEVH; y el intendente de Pergamino, Javier Martínez. También estarán presentes representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El programa estará organizado en tres grandes módulos temáticos: vigilancia epidemiológica y diagnóstico, prevención mediante la vacunación y tratamiento de la enfermedad.

El primero abordará la situación epidemiológica y ecoepidemiológica, junto con los avances en el diagnóstico y la vigilancia genómica del virus Junín. Entre las exposiciones previstas se encuentra el informe epidemiológico integrado 2025-2026, a cargo de la doctora Anabel Sinchi; el diagnóstico de laboratorio, que presentará la magíster Julia Brignone; la vigilancia ecoepidemiológica durante 2026, a cargo de la doctora María Laura Martin; y los avances y desafíos de la vigilancia genómica, que expondrá la magíster Carina Sen. Todas pertenecen al INEVH-ANLIS Malbrán.

También se realizará una mesa redonda sobre la importancia nacional e internacional del Programa de Control de la FHA y las perspectivas de las distintas jurisdicciones. Participarán representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y San Luis.

Por su parte, el doctor Jairo Méndez, de la OPS, expondrá sobre la cooperación internacional en salud pública y los aportes del conocimiento del virus Junín al estudio de los arenavirus en América.

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La vacunación, una herramienta fundamental La prevención tendrá un espacio destacado, con especial atención a la incorporación de la vacuna Candid #1 al calendario nacional de vacunación. Se trata de una herramienta fundamental para proteger a las personas que viven, trabajan o realizan actividades en zonas de riesgo, de acuerdo con las indicaciones sanitarias vigentes.

La doctora María Shirley Gareis, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, estará a cargo de una exposición sobre esta estrategia.

Asimismo, se analizará la planificación de la producción de vacunas a mediano plazo, con presentaciones de la doctora Laura Riera, directora asistente de Producción del INEVH, y de la doctora Andrea Maiza, integrante de la institución.

El módulo incluirá una mesa redonda sobre estrategias de vacunación, con representantes de distintas jurisdicciones y organismos sanitarios. Entre las participantes estará la doctora Érica Períes, secretaria de Salud del Municipio de Pergamino.

El intercambio permitirá compartir experiencias y analizar dificultades para sostener y ampliar las acciones de inmunización. La prevención requiere no solamente contar con una vacuna eficaz, sino también garantizar el acceso de la población destinataria y mantener una vigilancia activa en las zonas de riesgo.

El plasma inmune y la capacidad de respuesta sanitaria El tercer eje estará dedicado al tratamiento de la FHA y, particularmente, a la disponibilidad de plasma inmune, un recurso utilizado para tratar la enfermedad.

La doctora Penélope Arto, del INEVH-ANLIS Malbrán, presentará los lineamientos técnicos para su utilización, mientras que la doctora Susana Pisarello, de la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, abordará la demanda de este recurso cuando supera los límites de una jurisdicción.

También se desarrollará una mesa redonda sobre los desafíos que plantean el fenómeno de El Niño y otros eventos emergentes, y las estrategias multidisciplinarias necesarias para garantizar la disponibilidad de plasma ante posibles aumentos de la demanda.

Durante ese espacio se analizarán las existencias, la situación actual y las acciones previstas, con representantes de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. El propósito será fortalecer la planificación conjunta y la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a distintas contingencias.

El Instituto Maiztegui, protagonista en su ciudad La realización de este encuentro en Pergamino también permitirá poner de relieve la trayectoria del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas «Dr. Julio I. Maiztegui», dependiente de la ANLIS Malbrán.