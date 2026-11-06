> Rescataron siete perros y cuatro aves en un allanamiento por presunto maltrato animal

Policiales

El procedimiento se realizó este miércoles en una vivienda de Pergamino. Los once ejemplares quedaron bajo resguardo preventivo en Zoonosis.

06 de noviembre de 2026 a las 11:44 a. m.

06 de noviembre de 2026 a las 11:44 a. m.

Un allanamiento realizado este miércoles en una vivienda de Pergamino permitió rescatar siete perros de raza foxterrier y cuatro aves que se encontraban en cautiverio, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal. Los once ejemplares fueron secuestrados de manera preventiva por disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó a partir de una orden de allanamiento y secuestro requerida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, la dependencia especializada en este tipo de delitos.

Cómo se originó la causa La intervención judicial comenzó con una denuncia enviada por correo electrónico a través del sistema de denuncias del Ministerio Público Fiscal. La presentación llegó directamente a la Fiscalía 8, que tiene a su cargo las investigaciones vinculadas con situaciones de maltrato y crueldad animal.

Ante la urgencia que requieren estos casos, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de la médica veterinaria Fernanda Lauso, directora del área de Zoonosis de la Municipalidad, para que realizara una primera constatación de las condiciones en las que se encontraban los animales.

La profesional se presentó inicialmente en el domicilio para evaluar la situación desde el área municipal. Sin embargo, al encontrar la vivienda cerrada y no poder acceder al interior, se avanzó con las medidas judiciales necesarias para verificar lo denunciado.

En función de los datos aportados por la persona denunciante y de esa intervención técnica inicial, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento que permitió ingresar legalmente al inmueble.

El operativo Durante el procedimiento, los efectivos ingresaron con autorización judicial y constataron la presencia de los animales denunciados. En el lugar no había moradores, por lo que no hubo personas que atendieran a los funcionarios ni que pudieran brindar explicaciones sobre las condiciones en que estaban los ejemplares.

Como resultado, se dispuso el secuestro preventivo de los once animales: los siete perros y las cuatro aves que permanecían en cautiverio. La medida tuvo como finalidad garantizar su protección mientras continúa la investigación.

Todos los ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis, donde quedaron bajo la responsabilidad y el cuidado de Lauso. El resguardo preventivo permitirá que permanezcan bajo supervisión especializada mientras se evalúan las circunstancias que dieron origen a la denuncia.

El procedimiento fue documentado en actuaciones y la causa quedó radicada en la Fiscalía 8.

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El marco legal: la Ley 14.346 La investigación se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, la norma que establece sanciones para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad contra los animales.

Sancionada en 1954, esa ley fue durante décadas una herramienta poco aplicada, aunque en los últimos años la creación de fiscalías especializadas en distintos departamentos judiciales modificó ese panorama. Pergamino cuenta con una de ellas, lo que permite dar trámite específico a denuncias que antes quedaban dispersas entre otras causas.

Una charla abierta sobre derecho animal En paralelo, los tres funcionarios que intervinieron en este caso participarán de una charla abierta sobre la materia, organizada por la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Pergamino.

El encuentro se titula “Derecho animal: un cambio de paradigma jurídico, de la protección al reconocimiento. Alcance de la nueva fiscalía especializada” y estará a cargo del fiscal Francisco Furnari, la instructora judicial Geraldine Casco y la veterinaria Fernanda Lauso.

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Será el lunes 17 de noviembre, de 17.30 a 19.30, en modalidad presencial, en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados de Pergamino. La actividad, que había sido programada con anterioridad y luego reprogramada, requiere inscripción previa por correo electrónico.

Dónde denunciar Las denuncias por maltrato animal pueden presentarse a través del sistema del Ministerio Público Fiscal, que las deriva directamente a la Fiscalía 8. También interviene el área de Zoonosis de la Municipalidad en los casos que requieren una evaluación técnica inicial.

En la ciudad funcionan además organizaciones civiles que trabajan en el rescate y la recuperación de animales abandonados o maltratados, entre ellas Rescataditos Pergamino, que mantiene un esquema de hogares de tránsito hasta concretar las adopciones.