Llega el Festival Folclórico Padre Leo Gracia: música, ballets y buffet a beneficio de la parroquia San Carlos

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Pergamino

Será el sábado 21 de noviembre desde las 20.30 en Nuestra Señora del Rosario. La entrada cuesta $8.000 y lo recaudado va al mantenimiento del templo.

06 de noviembre de 2026 a las 11:05 a. m.

06 de noviembre de 2026 a las 11:05 a. m.

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Carlos Borromeo realizará el sábado 21 de noviembre una nueva edición de su festival folclórico, que desde este año lleva el nombre del padre Leo Gracia. La cita es a partir de las 20.30 y la entrada cuesta 8.000 pesos.

Así lo anticipó Fernanda, integrante de la comunidad parroquial, en una entrevista con Ana Carolina Cocconi en LA OPINION.

Dos motivos: San Carlos y el mantenimiento del templo El festival tiene un doble propósito. El primero es celebrar el día de San Carlos Borromeo, que se conmemoró el 4 de noviembre. El segundo, recaudar fondos para el sostenimiento de la parroquia.

“La idea es dejar la parroquia lo más linda que se pueda”, explicó Fernanda, que comparó la tarea con la de cualquier vivienda: “Es como una casa que no se termina nunca”.

En la comunidad funcionan varios grupos que trabajan durante todo el año, no solo el de peregrinación. “Hay un montón de grupos. La idea es ir siempre ayudando y aportando, cada uno desde su lugarcito, ese granito de arena”, señaló.

Entre las obras concretadas con ese esfuerzo mencionó el cinerario, un espacio que no todos los templos de Pergamino poseen y donde las familias pueden depositar las cenizas de sus seres queridos tras una cremación.

Quién era el padre Leo El nombre del festival homenajea al párroco fallecido hace algunos años, que dejó una marca profunda en la comunidad.

“Era una gran persona. Era un amigo, era uno más de nosotros”, lo definió Fernanda, y lo diferenció de cierta imagen distante asociada al sacerdocio: “Leo se te venía y se te sentaba”.

Para graficar ese estilo recurrió a una escena de las peregrinaciones: “Te ponía una canción de la iglesia y te ponía una cumbia para levantar”. Cuando alguien se extrañaba de escuchar cumbia en una peregrinación, el sacerdote devolvía la pregunta: “¿Vos cómo sos en tu vida personal? ¿Siempre estás rezando?”.

De esa anécdota surgió uno de los tramos más reflexivos de la charla. “Necesitamos ser más cercanos e intentar escuchar. Falta mucha escucha”, planteó Fernanda, y agregó: “Hay muchas personas que entran a la iglesia y por ahí no se les pregunta qué les pasa. Creo que el que va busca eso: busca ese cura cercano, busca ese cura amigo, busca esa comunidad que se acerque y lo contenga”.

Hoy la parroquia está a cargo del padre Jesús, que según indicó continúa esa línea de trabajo.

La grilla: artistas y ballets Entre los artistas confirmados figuran A Paso Firme, Omar González y Maxi Ogera, y la organización anticipó que habrá más nombres por confirmar.

La parte danzada estará a cargo de varios ballets: el taller parroquial, que ensaya todos los lunes en la propia parroquia y está abierto a quienes quieran sumarse; Revivir en Danza, del Movimiento de Jubilados de Pergamino; Polleras al Vuelo; y Tierra Pampa Ballet.

Cómo es el encuentro La propuesta es al aire libre, en el patio del predio parroquial, un espacio que la entrevistada describió como uno de los atractivos del evento. El año pasado debió trasladarse al salón por el clima, pero cuando el tiempo acompaña, dijo, “explota”.

El público puede llevar su equipo de mate y reposera, aunque también habrá tablones disponibles. “Vas a compartir un momento. Si te gusta el folclore, te bailás una chacarera”, resumió.

El buffet ofrecerá opciones dulces y saladas: choripanes, hamburguesas y las preparaciones dulces que elaboran los chicos de la parroquia. Los precios, aseguraron, serán accesibles.

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Fernanda remarcó además que el encuentro está abierto a toda la comunidad, no solo a los vecinos del barrio José Hernández: “Es abierto a todos, al del folclore y al que no”.

Los datos El Festival Folclórico Padre Leo Gracia se realizará el sábado 21 de noviembre desde las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás y San Carlos Borromeo, en J. J. Valle 1113, barrio José Hernández.

La entrada general cuesta 8.000 pesos. Puede adquirirse de manera anticipada —por mensaje a los teléfonos 2477-657074 y 2477-363074, con transferencia y envío del comprobante— o directamente en la puerta, donde siempre se reserva una cantidad disponible.

Lo recaudado por entradas y buffet se destinará al mantenimiento del templo.