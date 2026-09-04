Reivindicaron el rol de la educación y la ética en el ejercicio del derecho durante el acto por el Día del Abogado

> Reivindicaron el rol de la educación y la ética en el ejercicio del derecho durante el acto por el Día del Abogado

Pergamino

En representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Pergamino, el fiscal Francisco Furnari brindó un emotivo discurso por el Día del Abogado. Destacó que que una patria justa comienza en las aulas y abogó por una justicia más humana y cercana.

Este viernes el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Pergamino coincidieron en la celebración por la conmemoración por el Día de los Profesionales del Derecho en el salón de usos múltiples de la Escuela Primaria 6 que lleva el nombre del prócer de esa profesión en nuestro país, “Juan Bautista Alberdi”.

Con la presencia del Intendente Javier Martínez, las autoridades escolares de la institución educativa de avenida Rocha y Zeballos, miembros de la comunidad educativa y profesionales de la matrícula local se desarrolló el acto central en la mañana de este viernes.

En el marco del acto por el Día del Abogado desarrollado en el salón de usos múltiples (SUM) de la Escuela Primaria Nº 6 "Juan Bautista Alberdi" con motivo del Día del Abogado, el Fiscal Francisco Furnari brindó un sentido discurso en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Pergamino. Furnari asistió en reemplazo del presidente de la entidad, quien no pudo estar presente debido a un viaje programado.

Integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados y funcionarios judiciales participaron del acto en el que estuvo presente también el intendente Javier Martínez. LA OPINION La ceremonia contó con la presencia de alumnos, docentes, directivos de la institución, el señor Intendente Municipal, colegas del foro local y autoridades del Colegio de Magistrados, constituyendo un espacio de encuentro y reflexión comunitaria.

El legado de Juan Bautista Alberdi y la jura de la Constitución Durante su intervención, el fiscal Francisco Furnari recordó la trascendencia de conmemorar el 29 de agosto, señalando que es un día sumamente relevante para quienes dedican su vida al ejercicio del derecho [2]. Evocó la figura de Juan Bautista Alberdi, nacido en 1810 "con la patria", a quien describió como un gran pensador y gestor de nuestra Constitución Nacional.

El fiscal Francisco Furnari fue uno de los oradores del acto por el Día del Abogado. LA OPINION Furnari hizo especial hincapié en el compromiso institucional y personal que asumen los funcionarios públicos al momento de asumir sus cargos:

Cuando los magistrados, cuando los abogados, cuando los representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo juran, juramos por la Constitución”.

En este sentido, remarcó que Alberdi pensó en una patria justa, libre y organizada, un ideal que debe ser custodiado de manera constante.

Las autoridades presentes en el acto por el Día del Abogado. LA OPINION Las aulas como el verdadero origen de la convivencia ciudadana Uno de los momentos más destacados y aplaudidos del discurso fue cuando el fiscal Furnari vinculó la construcción de la justicia con el rol de la escuela primaria. "Esa patria justa, libre y organizada no se hace solamente en los estrados de los juzgados o de la fiscalía, sino que comienza acá en los colegios, en las aulas, donde los chicos empiezan a aprender a convivir”, afirmó categóricamente.

Dirigiéndose de forma directa a los alumnos presentes, los animó a ver en la escuela el primer paso para la formación cívica:

"Las leyes comienzan a aprenderse en las aulas. El aprender a escuchar al otro, el aprender a entender los códigos de convivencia que cada uno tiene, el defender los derechos propios y los de sus pares es el primer paso para ser grandes ciudadanos del mañana."

Responsabilidad ética y una justicia humana para Pergamino Furnari también reservó un mensaje de profunda reflexión para sus colegas abogados y magistrados, recordándoles el "orgullo" de la profesión pero también la inmensa "responsabilidad ética" de ser custodios de las leyes y de la Constitución Nacional legada por Alberdi.

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Para el fiscal, esta custodia no debe ser teórica, sino que debe traducirse en acciones concretas cotidianas que acerquen la justicia a los pergaminenses, haciéndola "transparente, humana y cercana a todos los ciudadanos".

Finalmente, el magistrado agradeció calurosamente a los directivos y docentes de la Escuela Primaria Nº 6 por abrir las puertas del establecimiento, reconociendo a los maestros como "nobles representantes de las palabras y del pensamiento de Juan Bautista Alberdi". Concluyó con una exhortación a la comunidad: seguir luchando juntos por un Pergamino fuerte, caracterizado por la democracia, la libertad y el respeto irrestricto a las leyes.

Diana Padilla Diana Padilla, la representante de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de Pergamino. LA OPINION La abogada Daiana Padilla, en representación de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados, brindó un discurso centrado en los valores constitucionales, los derechos de los ciudadanos y el verdadero significado de la patria.

Durante su alocución, Padilla vinculó la importancia del encuentro con la celebración del Día del Abogado, que se conmemora cada 29 de agosto en la República Argentina. Esta fecha rinde homenaje al natalicio del Dr. Juan Bautista Alberdi, nacido en 1810, cuya obra y pensamiento resultaron fundamentales para la organización política del país y sentaron las bases para la posterior sanción de la Constitución Nacional.

Al respecto, la representante de la Comisión de Jóvenes destacó la trascendencia de la Carta Magna en la vida cotidiana de las personas, señalando que la Constitución Nacional es la herramienta fundamental que rige "respecto de la organización, la elección de autoridades y, sobre todo, es la que establece cuáles son los derechos" de los ciudadanos.

Una reflexión sobre la Patria Hacia el cierre de su intervención ante las autoridades y los estudiantes presentes, Padilla introdujo una profunda reflexión acerca de la identidad nacional, citando una conocida definición histórica de Alberdi sobre el concepto de patria:

"La patria no es el suelo [que pisamos], sino que..." Aunque la alocución dejó el concepto abierto a la reflexión colectiva de los alumnos y docentes, la cita evoca la histórica premisa alberdiana de que la patria se construye sobre la base de las libertades, el orden constitucional y las instituciones, más allá de la mera delimitación geográfica.

La jornada concluyó en un ambiente de diálogo e intercambio, reforzando el vínculo entre el Colegio de Abogados de Pergamino, la Comisión de Jóvenes y las instituciones educativas locales, promoviendo el conocimiento de los derechos ciudadanos desde la etapa escolar.

Ofrenda floral El intendente Javier Martínez y el presidente del Colegio de Abogados Damián Pimpinatti colocaron juntos una ofrenda floral en el busto a Juan Bautista Alberdi del SUM de la Escuela Primaria 6. LA OPINION El intendente Javier Martínez, el presidente del Colegio de Abogados, Damián Pimpinatti, y el fiscal Francisco Furnari fueron los encargados de colocar la ofrenda floral en el busto a Bautista Alberdi en el salón de usos múltiples de la Escuela Primaria 6.