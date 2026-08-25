Refuerzan los controles para evitar la circulación de camiones en zonas urbanas

Pergamino

El objetivo de los operativos es ordenar la circulación vehicular, hacer cumplir las normas vigentes y evitar que los transportes pesados utilicen arterias que no están habilitadas para ese tipo de tránsito.

La Municipalidad de Pergamino, a través del área de Inspección General y Tránsito, intensifica los controles sobre la circulación de vehículos pesados en distintos sectores de la ciudad donde se encuentra restringido el tránsito de camiones de carga y unidades de gran porte.

El objetivo de los operativos es ordenar la circulación vehicular, hacer cumplir las normas vigentes y evitar que los transportes pesados utilicen arterias que no están habilitadas para ese tipo de tránsito. En este marco, desde el Municipio también se trabaja en la incorporación de nuevas medidas físicas que permitan reforzar las restricciones y prevenir el ingreso de camiones a determinadas zonas.

Uno de los puntos donde se colocarán nuevos limitadores de altura será la zona de calle Mansilla, una arteria recientemente pavimentada que se ha convertido en motivo de reiterados reclamos por parte de los vecinos debido al paso cotidiano de unidades de gran porte.

Limitadores de altura La instalación de estos dispositivos apunta a complementar los controles que llevan adelante los inspectores municipales y generar una barrera concreta para impedir el ingreso de vehículos que superen la altura permitida. De esta manera, se busca evitar que los camiones utilicen calle Mansilla como vía de circulación y, al mismo tiempo, preservar las condiciones de una arteria que fue intervenida recientemente.

Desde Inspección General y Tránsito remarcaron la importancia de que los conductores respeten las restricciones establecidas para la circulación de transporte pesado dentro de la zona urbana. La prohibición se encuentra señalizada en los sectores correspondientes y alcanza a determinadas calles y arterias que, por sus características y por su ubicación, no están destinadas al tránsito de camiones.

Controles en la ciudad Los controles forman parte de las acciones que el Municipio viene desarrollando para ordenar el tránsito y atender los reclamos vinculados con la presencia de vehículos de gran porte en sectores residenciales. La circulación de estas unidades no solo genera inconvenientes para los vecinos, sino que también puede provocar riesgos para la seguridad vial y afectar la infraestructura urbana.

En el caso de calle Mansilla, la preocupación se incrementó a partir de los reiterados episodios registrados por los vecinos, quienes plantearon la necesidad de reforzar las medidas para evitar el paso de camiones. La colocación de los nuevos limitadores de altura busca dar respuesta a esos planteos y reducir las posibilidades de que los vehículos pesados ingresen a la arteria.

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La medida se complementará con la presencia de inspectores y con controles destinados a identificar a aquellos conductores que no respeten las restricciones vigentes. Desde el área municipal se procura que los transportistas conozcan los recorridos habilitados y eviten ingresar con unidades de gran porte a calles donde su circulación se encuentra expresamente prohibida.

Seguridad vial La iniciativa se enmarca así en una estrategia que combina controles, señalización y elementos físicos de prevención para mejorar el ordenamiento del tránsito pesado en Pergamino. El propósito es evitar que las calles de la ciudad sean utilizadas como corredores para vehículos que deben circular por los recorridos autorizados y garantizar una convivencia más segura entre el transporte de carga, los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

En este sentido, la colocación de los limitadores en calle Mansilla representa una nueva herramienta para hacer efectiva una restricción que ya se encuentra vigente. La intención municipal es que el dispositivo permita anticiparse al ingreso de los camiones y evitar situaciones que luego requieran la intervención de los inspectores.

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Desde el Municipio también se insiste en la responsabilidad de los transportistas y conductores profesionales para respetar la normativa y la señalización existente. La circulación por calles no habilitadas puede generar inconvenientes en zonas residenciales y afectar tanto la seguridad vial como el normal funcionamiento del tránsito.

Los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con especial atención en aquellas arterias donde se detecte el ingreso de vehículos pesados pese a las restricciones. La intención es sostener una presencia activa en la vía pública y avanzar con medidas que permitan ordenar la circulación de camiones dentro del ejido urbano.