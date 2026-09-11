Refuerzan la preparación ante emergencias con importantes capacitaciones y simulacros

Pergamino

El objetivo central es que los equipos que eventualmente deban intervenir ante una emergencia conozcan de antemano los procedimientos, las herramientas disponibles y las funciones que deben cumplir.

Pergamino continúa profundizando las acciones de prevención destinadas a mejorar la respuesta ante eventuales situaciones de emergencia que puedan registrarse en la ciudad; en este marco, se llevó adelante una capacitación práctica para personal de Patrulla Urbana y Defensa Civil sobre el funcionamiento y manejo de las estaciones de bombeo, actividad que tuvo como escenario el Paseo Ribereño y que se desarrolló bajo la modalidad de un simulacro de emergencia.

Esta jornada se inscribió dentro del trabajo que viene realizando el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, con participación de distintas áreas y aquellos organismos vinculados a la atención de situaciones que puedan poner en riesgo a la población. El objetivo central es que los equipos que eventualmente deban intervenir ante una emergencia conozcan de antemano los procedimientos, las herramientas disponibles y las funciones que deben cumplir, evitando que el momento de la urgencia sea también el momento del aprendizaje.

En este caso particular, la actividad permitió trasladar a la práctica los conocimientos adquiridos previamente durante las instancias de capacitación teórica. El personal trabajó directamente sobre las estaciones de bombeo, sus características y funcionamiento, poniendo especial atención en las circunstancias en las que estos equipos deben ser utilizados y en la manera adecuada de operarlos frente a una eventual emergencia.

Las estaciones de bombeo constituyen una herramienta de importancia dentro de la infraestructura preparada para atender situaciones vinculadas con la acumulación y el escurrimiento del agua. Por ese motivo, mantener los equipos en condiciones y, al mismo tiempo, contar con personal capacitado para utilizarlos correctamente forma parte de una estrategia preventiva que busca anticiparse a posibles escenarios complejos.

“Lo que apuntamos es a una tarea de prevención. Estamos trabajando desde hace varios meses con el Comité de Operaciones de Emergencia y distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios, Same, Defensa Civil, Salud y Seguridad, para estar preparados ante cualquier situación”, explicó ayer José María Mollo, director de Defensa Civil de Pergamino.

Un trabajo a conciencia La definición sintetiza el criterio con el que se viene desarrollando este esquema de trabajo: generar mecanismos de coordinación y fortalecer la capacidad de respuesta antes de que ocurra una emergencia. En ese sentido, los simulacros adquieren un valor particular porque permiten poner a prueba los conocimientos y procedimientos en condiciones controladas, detectar posibles dificultades y ajustar la intervención de los equipos involucrados.

El trabajo del Comité no se limita a la capacitación del personal. El plan preventivo que se viene desarrollando en Pergamino también contempla distintas tareas de mantenimiento, control y relevamiento sobre la infraestructura vinculada con el escurrimiento del agua. Entre ellas se encuentra la limpieza y revisión de los canales del Arroyo Pergamino, además del control de tapas y bocas de tormenta en diferentes sectores.

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Estas intervenciones tienen como finalidad sostener en condiciones adecuadas los espacios por donde debe circular el agua y reducir los factores que puedan generar inconvenientes ante precipitaciones importantes. La prevención, en este sentido, no se concentra exclusivamente en la respuesta una vez producido un fenómeno meteorológico, sino que comienza con el mantenimiento permanente de la infraestructura.

Entre todos A esta planificación se suma además el monitoreo mediante drones de distintos sectores del Arroyo Pergamino. Los relevamientos abarcan un extenso tramo, desde el puente de la Cruz hasta la zona de Viña, permitiendo obtener una mirada general sobre las condiciones del curso de agua y sus márgenes.

La utilización de esta tecnología constituye otra herramienta para fortalecer las tareas de observación y prevención, ya que permite realizar controles sobre sectores determinados y contar con información que puede resultar útil para anticipar posibles inconvenientes. El monitoreo forma parte así de una estrategia más amplia que combina mantenimiento, capacitación, seguimiento y coordinación entre las diferentes áreas que intervienen ante una emergencia.

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El objetivo central es que los equipos que eventualmente deban intervenir ante una emergencia conozcan de antemano los procedimientos, las herramientas disponibles y las funciones que deben cumplir, evitando que el momento de la urgencia sea también el momento del aprendizaje.

La experiencia desarrollada en el Paseo Ribereño permitió, además, que el personal involucrado pudiera familiarizarse con una situación simulada y con los pasos necesarios para actuar ante una eventual emergencia. La intención es que, llegado el caso, cada integrante conozca su función y pueda desempeñarse de manera coordinada con el resto de los equipos.