La Casa del Productor apuesta fuerte en la Expo Rural de Pergamino con maquinaria y financiación

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Pergamino

Por tercer año consecutivo, la firma participa de la muestra con una amplia selección de maquinaria y equipamiento para el campo.

La Casa del Productor participa por tercer año consecutivo de la Expo Rural de Pergamino, consolidando su presencia en una de las principales muestras del sector agropecuario de la región.

“Vinimos por tercera vez consecutiva a la exposición. Conseguimos que sea un buen lugar para exponer y trajimos una parte importante de lo que representamos como marcas”, explicó Tiziano Biscaysacu, de La Casa del Productor.

En el stand se pueden encontrar equipos de Piersanti, Fagro y Le Car, además de la presencia de representantes de otras marcas que completan una propuesta pensada para distintos perfiles de productores.

Las novedades que se destacan Entre las principales atracciones de la muestra aparece el Draper, un pulverizador que la firma incorporó especialmente para esta edición de la Expo Rural y que se convirtió en una de las “joyitas” del stand.

También se exhiben tractores Roland de 100 y 60 caballos, una alternativa de origen asiático que La Casa del Productor incorpora a su propuesta con el objetivo de ampliar el abanico de opciones para productores pequeños, medianos y grandes.

“Somos de los que apostamos a esto. Es un abanico de oportunidades que le damos al productor”, señaló Biscaysacu.

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Una Expo para mostrar y también vender La presencia de La Casa del Productor no se limita a la exhibición. La empresa llega a la muestra con expectativas de generar operaciones comerciales y está dispuesta a concretar negocios directamente durante la Expo.

En ese sentido, una de las principales novedades está relacionada con las alternativas de financiación. Recientemente, la firma cerró un convenio crediticio con Banco Santander y Galicia, que permite acceder a una modalidad especialmente pensada para acompañar los ciclos productivos del campo.

Una de las opciones contempla que la primera cuota pueda abonarse recién al año, mientras que también existen alternativas de financiación a tres y cuatro años con tasas competitivas.

“Si cerramos hoy el negocio, el productor tiene tiempo. Si presta servicios, tiene soja, trigo, maíz y ni hablar si siembra o hace aplicaciones, tiene muchísimo para poder pagar la primera cuota”, explicó Biscaysacu.