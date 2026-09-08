A 36 años del crimen de María Soledad: la lucha de Martha Pelloni que llegó hasta Pergamino

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Pergamino

De aquella experiencia nació la Red Infancia Robada, que hoy continúa trabajando en distintos puntos del país y también tiene presencia en Pergamino a través de un foro que conduce Juanito Cabrera.

Este martes se cumplen 36 años del asesinato de María Soledad Morales, la adolescente de 17 años cuyo crimen conmocionó a Catamarca y trascendió rápidamente las fronteras de esa provincia. Su muerte puso bajo la lupa las relaciones entre poder, impunidad y justicia y generó una movilización social que encontró en las Marchas del Silencio una de sus expresiones más contundentes.

En aquel momento, la hermana Martha Pelloni, que tenía 49 años y era rectora del Colegio del Carmen y San José, donde estudiaba María Soledad, asumió un rol central en el reclamo de verdad y justicia.

El caso se convirtió para la religiosa en un punto de inflexión. Frente a las sospechas de encubrimiento y a la sucesión de personas señaladas por la investigación, Pelloni acompañó a la familia de la joven y a una sociedad que decidió no permanecer indiferente.

Las movilizaciones silenciosas lograron convertir el dolor en una expresión colectiva y dejaron una marca profunda en la historia argentina reciente.

De Catamarca a una red que sigue luchando La defensa de niños, niñas y adolescentes no comenzó para Pelloni con el caso María Soledad. Durante décadas se desempeñó como educadora y tuvo que afrontar situaciones que pusieron en discusión el lugar de las instituciones frente a las vulneraciones de derechos.

Uno de esos episodios ocurrió cuando una adolescente de 13 años quedó embarazada y algunos padres reclamaron su expulsión de la escuela. Pelloni tomó otra posición: entendió que la institución debía acompañarla y protegerla.

Después de su paso por Catamarca, fue trasladada a Goya, Corrientes, donde comenzó a conocer distintas situaciones vinculadas con la venta de bebés y la separación de niños de sus familias, especialmente en contextos de extrema vulnerabilidad.

De esas experiencias y de su compromiso sostenido surgió la Red Infancia Robada, una organización que extendió su trabajo a distintos puntos del país mediante la conformación de foros locales.

La red concentra su labor en la prevención y el abordaje de distintas formas de violencia, entre ellas la trata de personas, el abuso infantil y otras vulneraciones de derechos humanos, con una mirada puesta especialmente en la protección de las infancias y adolescencias.

La religiosa creó la Red Infancia Robada, que tiene llegada a diferentes puntos del país incluso a Pergamino LA NACION Pergamino también forma parte de esta historia Aquella lucha que comenzó a tomar forma en los años posteriores al crimen de María Soledad también tiene presencia en Pergamino.

La ciudad cuenta con el Foro Pergamino de la Red Infancia Robada, que trabaja articuladamente con la organización nacional y desarrolla actividades de concientización, participación y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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Actualmente, el espacio local está conducido por Juanito Cabrera, quien junto a quienes integran el foro sostiene una tarea que busca mantener visibles problemáticas que muchas veces permanecen ocultas y generar espacios de reflexión y compromiso comunitario.

Así, a 36 años de aquel crimen que marcó a una generación, la historia de María Soledad vuelve a interpelar desde un lugar que trasciende el recuerdo.

“Recordar a María Soledad es asumir un compromiso” Desde la cuenta de Instagram @rir.foropergamino, el Foro Pergamino recordó este aniversario y vinculó directamente la memoria de la adolescente con la tarea que la organización continúa desarrollando.

“Hace 36 años, María Soledad Morales tenía solo 17 años cuando fue asesinada en Catamarca”, comienza el mensaje, que advierte que su muerte dejó al descubierto una realidad en la que “el poder político, las complicidades y los intereses” pueden poner en riesgo la justicia y los derechos de las adolescencias.

La publicación reivindica además el significado de las Marchas del Silencio y el papel desempeñado por Martha Pelloni, al considerar que aquellas movilizaciones demostraron que la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta para enfrentar la impunidad.

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Desde el Foro Pergamino remarcaron que la lucha continúa en el presente: “Luchamos para que cada niño, niña y adolescente pueda crecer libre de violencias”, expresa el comunicado.

El mensaje también plantea que recordar a María Soledad no debe limitarse a mirar hacia el pasado. “Recordar a María Soledad es asumir un compromiso”, sostiene el Foro, que invita a transformar la memoria en participación y organización.

Una memoria que se transforma en acción María Soledad tenía 17 años cuando su vida fue truncada. Martha Pelloni tenía 49 y era su rectora. Hoy, a los 85 años, aquella religiosa que se puso al frente de un reclamo que conmovió al país continúa siendo una referencia en la defensa de los derechos de las infancias.

La Red Infancia Robada es parte de ese legado. Y Pergamino, a través de su foro local, también integra esa trama de organizaciones que buscan que las situaciones de violencia no sean naturalizadas ni permanezcan en silencio.