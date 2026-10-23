Ramallo: Biocombustibles, advierten que una reforma nacional podría afectar 150 empleos en la región

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Pablo Wozniak, secretario de Desarrollo Económico de Ramallo, alertó por los cambios al régimen de biocombustibles y defendió los cupos para las pymes.

El debate por una posible reforma del régimen nacional de biocombustibles encendió la preocupación en Ramallo por sus consecuencias sobre la actividad industrial y el empleo. El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Wozniak, advirtió que los cambios propuestos podrían afectar a cinco plantas de la región y a unos 150 trabajadores, de los cuales aproximadamente 75 serían del distrito.

La reforma de biocombustibles y la preocupación por el empleo Durante una entrevista radial, Wozniak explicó que el grupo empresario vinculado con la producción de biocombustibles cuenta con cinco plantas en la zona y alrededor de 150 trabajadores. Según precisó, cerca de la mitad del personal pertenece a Ramallo, por lo que la discusión sobre el marco regulatorio tiene especial relevancia para la economía local.

Frente a este escenario, el funcionario señaló que desde el Municipio realizaron gestiones ante la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por la continuidad de las empresas y los puestos laborales.

“Nosotros hicimos las presentaciones que teníamos que hacer en la Cámara de Diputados defendiendo los puestos de trabajo y defendiendo a las cinco plantas que tiene el grupo”, afirmó.

El planteo se enmarca en la discusión sobre las modificaciones al régimen nacional de biocombustibles, una actividad que involucra inversiones industriales y empleo en distintos puntos del país. Para Ramallo, la continuidad de estas plantas representa un aspecto relevante por la cantidad de trabajadores del distrito que dependen de su funcionamiento.

Wozniak también cuestionó la iniciativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich y sostuvo que cambiar las condiciones regulatorias podría perjudicar a las empresas que realizaron inversiones bajo las reglas actuales.

“Hay una ley que está vigente hasta el 2030. El proyecto de Patricia Bullrich lo quiere cambiar en este momento, con lo cual absolutamente rompe todas las reglas del juego con aquellos que han invertido y generado trabajo”, expresó.

Por qué las pymes defienden el sistema de cupos Uno de los principales puntos de controversia es el mecanismo de cupos que permite a las pequeñas y medianas empresas participar del mercado de biocombustibles. De acuerdo con la explicación del funcionario, la posibilidad de eliminar ese sistema genera preocupación entre las firmas de menor escala.

Wozniak advirtió que, si se modificaran esas condiciones, las pymes deberían competir directamente con grandes compañías del sector, que cuentan con estructuras económicas y capacidades productivas diferentes.

“Quieren sacar los cupos y que vayan a competir con las grandes empresas”, sostuvo el secretario de Desarrollo Económico.

El planteo apunta a preservar condiciones de participación para las empresas más pequeñas, que consideran necesario contar con reglas específicas para sostener su actividad frente a competidores de mayor dimensión. La discusión no se limita al funcionamiento del mercado, sino que también incluye las consecuencias que eventuales cambios podrían tener sobre las inversiones realizadas y la continuidad de los puestos de trabajo.

En ese contexto, desde el área de Desarrollo Económico de Ramallo indicaron que las gestiones incluyeron presentaciones ante legisladores nacionales y planteos en encuentros relacionados con el desarrollo productivo bonaerense. También se mantuvieron contactos con autoridades provinciales y representantes empresariales para exponer las inquietudes del sector.

Qué impacto podría tener la reforma en Ramallo La preocupación local está relacionada con la cantidad de empleos que dependen de las plantas de biocombustibles de la región. Según las cifras mencionadas por Wozniak, el grupo empresario cuenta con unos 150 trabajadores y aproximadamente 75 serían residentes de Ramallo.

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Si bien todavía no existe una estimación definitiva sobre las consecuencias de la reforma, el funcionario advirtió sobre los riesgos que, a su entender, podrían derivarse de una modificación de las reglas vigentes. La situación mantiene en alerta al sector por la posibilidad de que los cambios regulatorios alteren las condiciones bajo las cuales las empresas planificaron sus inversiones.

El impacto concreto dependerá del contenido final del proyecto y de las condiciones que se establezcan para el funcionamiento de la actividad. Por el momento, las cifras difundidas permiten dimensionar la importancia laboral que el sector tiene para Ramallo, aunque no implican que los puestos de trabajo mencionados estén en riesgo de manera confirmada.