> Ramallo: El Tribunal de Cuentas confirmó multas por $770.000 a exfuncionarios del Hospital Gomendio

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Las sanciones alcanzan a la extesorera y al excontador del hospital de Ramallo por deficiencias administrativas en la rendición de cuentas de 2023.

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó multas por un total de $770.000 contra dos exfuncionarios del Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo, a raíz de irregularidades administrativas detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2023. Las sanciones alcanzan a la extesorera Gabriela Luján Acuña y al excontador Germán Eusebio Mauri.

Las multas para la extesorera y el excontador del Hospital Gomendio La resolución del organismo provincial, fechada el 24 de septiembre de 2026, estableció una multa de $300.000 para Acuña y otra de $470.000 para Mauri. En el caso del excontador, la sanción original era de $500.000, pero fue reducida en $30.000 luego de que presentara documentación que permitió aclarar observaciones vinculadas con el inventario de equipamiento médico.

El expediente analiza la administración del hospital durante el ejercicio 2023, el último año de la gestión municipal de Gustavo Perié, de Juntos por el Cambio. El 10 de diciembre de ese año asumió como intendente Mauro Poletti, de Unión por la Patria.

Las observaciones del Tribunal estuvieron relacionadas con fallas en los registros contables, las conciliaciones bancarias y los mecanismos de control del patrimonio del establecimiento. Parte de los cuestionamientos correspondía a movimientos pendientes de ejercicios anteriores, mientras que algunas regularizaciones se realizaron durante 2024.

Qué irregularidades detectó el Tribunal de Cuentas Entre los principales puntos señalados aparecen inconsistencias en las conciliaciones bancarias, documentación presentada fuera de los plazos establecidos y partidas que permanecían pendientes de resolución.

En la cuenta de fondos ordinarios, el organismo observó depósitos asentados en el Libro Bancos por más de $10,8 millones, débitos bancarios por aproximadamente $5,1 millones, créditos por $1,5 millones y comprobantes de pago que superaban los $14,4 millones. En la cuenta de terceros también se registraron depósitos por alrededor de $3,5 millones.

Sin embargo, esos importes corresponden a movimientos que debían ser conciliados y no constituyen, por sí mismos, dinero faltante. El Tribunal cuestionó los procedimientos administrativos y las deficiencias de control interno, aunque algunas de las operaciones observadas fueron aclaradas posteriormente.

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Las actuaciones también incluyeron objeciones por la falta de documentación respaldatoria y por la permanencia de registros sin una resolución definitiva. Pese a las explicaciones presentadas en determinados puntos, el organismo consideró que persistían elementos suficientes para mantener las sanciones económicas.

Equipamiento médico fuera de los registros patrimoniales Otra de las observaciones estuvo relacionada con el inventario del Hospital Gomendio. Durante una inspección se encontraron equipos médicos en funcionamiento que no figuraban incorporados correctamente a los registros patrimoniales del establecimiento.

Entre los elementos mencionados se encontraban un respirador, una incubadora, una servocuna, una centrífuga, heladeras y un freezer. La documentación presentada por Mauri permitió subsanar esa observación, un elemento que contribuyó a la reducción de su multa.

No obstante, el Tribunal mantuvo otros cuestionamientos, entre ellos la falta de documentación que acreditara la designación de responsables de las unidades de registro patrimonial.

La resolución establece responsabilidades administrativas vinculadas con la rendición de cuentas correspondiente a 2023. Esto no significa que se haya comprobado un faltante de fondos ni que se haya determinado la comisión de un delito penal por los hechos analizados.