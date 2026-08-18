Radio Club Pergamino sigue haciendo historia manteniendo la pasión por las comunicaciones

Pergamino

La entidad está preparando las actividades para conmemorar sus 60 años y lo realizará con una variedad de propuestas abiertas a la comunidad.

El Parque Belgrano será escenario de una jornada especialmente significativa para la comunidad de la radio afición. La actividad se desarrollará en la Plaza Astronómica y tendrá como protagonista al Radio Club Pergamino, una institución que a lo largo de su historia se convirtió en referente para la ciudad y la región, vinculando a generaciones de aficionados con las comunicaciones, la tecnología, ciencia y experimentación.

La propuesta reunirá a referentes de la radio afición nacional, autoridades del área y representantes de instituciones vinculadas con las comunicaciones satelitales y digitales; será una oportunidad para poder conocer experiencias que actualmente colocan a los radioaficionados en contacto con proyectos tecnológicos de gran alcance, pero también para poner en valor el trabajo sostenido durante décadas por entidades como el Radio Club Pergamino.

Sobre las actividades, serán el 20 de septiembre a partir de las 8:30 con la recepción de los participantes. A las 9:00 llegará uno de los momentos centrales del encuentro con el lanzamiento del pico globo LU1 DNQ-60, que tendrá como objetivo orbitar la Tierra y transmitir telemetría mediante el sistema WSPR. La experiencia estará dirigida por AMSAT Argentina, identificada con la señal LU7AA, organización dedicada a todo el desarrollo y promoción de las comunicaciones satelitales y las actividades vinculadas con la radio afición.

El lanzamiento permitirá mostrar una de las facetas más innovadoras de una actividad que, pese al enorme crecimiento de las comunicaciones digitales, conserva una plena vigencia. La radio afición continúa ofreciendo un campo de experimentación científica y tecnológica que involucra conocimientos de electrónica, antenas, propagación, informática, comunicaciones y tecnología espacial.

Un momento especial A las 9:30 se desarrollará una conferencia de AMSAT Argentina en la que se abordarán los pico globos y globos experimentales, junto con las actividades y la actualidad de la organización. Uno de los puntos destacados será la expedición “ARTEMIS II” de la NASA, la participación de AMSAT Argentina y el rol que tuvo el Radio Club Pergamino en las tareas de seguimiento y recepción relacionadas con esta experiencia.

La participación de la institución pergaminense en iniciativas de estas características constituye una muestra de la dimensión que alcanzó su trabajo a lo largo de los años. El Radio Club no solamente representa un espacio de encuentro para aficionados a la radio, sino también una institución capaz de incorporar nuevas tecnologías, formar operadores y participar de proyectos que trascienden las fronteras de Pergamino.

La historia del Radio Club Pergamino está estrechamente ligada a la evolución de las comunicaciones. Durante generaciones, sus integrantes encontraron en la radio una herramienta para aprender, experimentar y establecer vínculos con personas ubicadas a grandes distancias. Esa tarea fue construyendo una comunidad de conocimiento que se sostuvo con el paso del tiempo y que permitió que muchos vecinos se acercaran a la electrónica, las comunicaciones y las tecnologías relacionadas.

En épocas en la que las comunicaciones instantáneas forman parte de la vida cotidiana, puede resultar difícil dimensionar el valor que tuvo históricamente la radio afición. Sin embargo, detrás de cada comunicación existe un importante desarrollo técnico y humano, y los radioaficionados continúan siendo protagonistas de experiencias que requieren conocimiento, preparación y capacidad de respuesta.

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Abierto a la comunidad Después de un coffee break previsto para las 10:30, la actividad continuará a las 11:00 con una conferencia de APRS Argentina, a cargo de Nicolás Solop (LU9 CNS). El APRS representa otra de las áreas en las que la radio afición se vinculó con las nuevas tecnologías, permitiendo el intercambio de información digital a través de radio y desarrollando aplicaciones relacionadas con localización, seguimiento y transmisión de datos.

Posteriormente, a las 12:00 será el turno del área Radioaficionados del Ente Nacional de Comunicaciones, con una exposición a cargo del profesor Marcos Lafon Fariña (LU1 SAE), director del área. La presencia de una autoridad nacional permitirá conocer las novedades vinculadas con la actividad y las instituciones que integran el sector.

El encuentro tendrá además un espacio específico para analizar el presente de los Radio Clubes. A las 12:30 se desarrollará una charla - debate en la que se abordarán todas las problemáticas que atraviesan actualmente estas instituciones y aquellos protocolos de actuación ante emergencias. Será un momento destinado al intercambio de experiencias y a pensar el papel que puede desempeñar el radio clubes en las comunidades.

Este último aspecto adquiere importancia si se tiene en cuenta que históricamente los radioaficionados demostraron su capacidad para mantener comunicaciones cuando otros sistemas presentan dificultades. En los cortes de energía, fenómenos meteorológicos, emergencias o problemas de infraestructura pueden afectar las redes convencionales, mientras que los operadores preparados cuentan con conocimientos y equipamiento para establecer alternativas de comunicación.

El Radio Club Pergamino mantiene la vocación de servicio a lo largo de su trayectoria, combinando la capacitación con la experimentación y el desarrollo tecnológico. Su permanencia también permite transmitir conocimientos entre generaciones y acercar a los jóvenes y nuevos aficionados a una actividad que actualmente se encuentra muy vinculada con disciplinas tan diversas como la astronomía, la informática, la electrónica y la exploración espacial.