¿Por qué el tiempo puede sentirse fragmentado en la esquizofrenia? Una hipótesis apunta a la energía del cerebro

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Salud

Un modelo teórico publicado en Neuroscience & Biobehavioral Reviews propone que la falta de reservas energéticas altera la sincronización de las neuronas.

Un modelo teórico publicado en la revista Neuroscience & Biobehavioral Reviews propone una explicación para las alteraciones en la experiencia del tiempo, del espacio y de uno mismo que describen muchas personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia: el cerebro no contaría con la energía suficiente para mantener sincronizados sus ritmos.

Cuando el tiempo se fragmenta Todas las personas perciben a veces una diferencia entre el tiempo real y el que sienten: una hora que pasa volando o una espera que parece eterna. En las personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia, esa diferencia puede ser mucho más marcada.

Según la nota de Medical Xpress que difundió el trabajo, el tiempo puede vivirse como fragmentado, los lugares conocidos pueden parecer extraños o desconectados, y la propia sensación de identidad puede cambiar. La psiquiatría describe estas experiencias desde hace más de un siglo: autores clásicos como Karl Jaspers y Eugène Minkowski ya habían documentado las alteraciones en la vivencia del espacio y del tiempo en la esquizofrenia.

Un estudio publicado en abril en la revista Schizophrenia Bulletin comparó estas experiencias en personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia y con trastornos del estado de ánimo. Sus autores concluyeron que, en la esquizofrenia, la alteración central se da en un nivel más profundo: una dificultad para integrar los momentos sucesivos en una experiencia continua, junto con una desintegración de la vivencia del mundo, del cuerpo y de uno mismo. En los trastornos del estado de ánimo, en cambio, predominan cambios más generales, como la sensación de que el tiempo se acelera o se hace más lento.

La hipótesis: un cuello de botella energético El autor del nuevo trabajo, Mário Jorge Cunha, propone que esas alteraciones podrían originarse en la forma en que las células del cerebro administran su energía.

El cerebro es uno de los órganos que más energía consume: representa alrededor del 2 % del peso del cuerpo, pero usa cerca del 20 % de su energía. Una parte importante de ese gasto se destina a mantener la actividad rítmica de las neuronas, las llamadas ondas cerebrales, que permiten coordinar la información entre distintas regiones.

Según el modelo, en la esquizofrenia las reservas de energía del cerebro serían limitadas y no alcanzarían a cubrir la demanda de esos ritmos. Esa falta de energía dificultaría la sincronización entre grupos de neuronas, y la pérdida de sincronización se traduciría en la experiencia fragmentada del tiempo, del espacio y de la identidad. El autor describe ese fenómeno como un desacople entre el metabolismo y la actividad neuronal.

Lo que dicen otros trabajos La relación entre la energía cerebral y la esquizofrenia es un campo de investigación activo. Una revisión sistemática publicada este mes en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology analizó 29 estudios, con 2847 participantes, y encontró de manera consistente alteraciones en las mitocondrias, las estructuras que producen la energía de las células. En los estudios hechos con tejido cerebral después de la muerte, la actividad de dos de las principales enzimas de la cadena energética apareció reducida en la corteza prefrontal.

Otro trabajo, publicado en 2025, analizó imágenes de resonancia magnética funcional y encontró en personas con esquizofrenia un mayor desequilibrio entre la actividad de las distintas regiones cerebrales y su consumo energético, que se hacía más evidente durante el procesamiento rápido de la información. En paralelo, otros grupos de investigación propusieron modelos que vinculan las alteraciones energéticas del cerebro con el metabolismo del resto del cuerpo.

Una predicción para poner a prueba El trabajo de Cunha no presenta datos nuevos, sino un marco teórico que reúne evidencia previa y plantea hipótesis verificables. El objetivo es comprobar si en la esquizofrenia existe realmente un desajuste biológico en el que la energía no llega a cubrir las demandas de los ritmos cerebrales, y si ese desajuste explica de manera directa la experiencia fragmentada del tiempo, el espacio y la identidad.

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Entre las predicciones del modelo, el autor plantea una que puede ser refutada experimentalmente: a medida que aumenta la estimulación, las respuestas metabólicas y la sincronización neuronal deberían ajustarse de manera distinta en las personas con esquizofrenia que en el resto. Si los estudios futuros no encuentran esa diferencia, la hipótesis quedaría debilitada.

Qué es la esquizofrenia La esquizofrenia es un trastorno mental que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a unos 24 millones de personas en el mundo, alrededor de una de cada 300. Se caracteriza por alteraciones en la percepción, el pensamiento, las emociones y la conducta, que pueden incluir delirios, alucinaciones y pensamiento desorganizado.