Un cumpleaños en la radio: Carlos III se sumó a Elton John en un especial por los 50 años de su fundación

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Sociedad

El rey participó en un episodio de Rocket Hour*, en Apple Music 1, que se estrenó el día en que cumplió 78 años. Repasaron la historia de The King’s Trust.*

El rey Carlos III participó en un episodio especial de Rocket Hour, el programa que Elton John conduce en la radio Apple Music 1, para celebrar los 50 años de The King’s Trust, la fundación que creó en 1976. El especial se estrenó el sábado 14 de noviembre, el día en que el monarca británico cumplió 78 años.

Qué se escuchó en el especial El episodio salió al aire a las 9 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich (las 6 en la Argentina), y quedó disponible a pedido para los suscriptores de Apple Music.

Según informó el sitio especializado MacRumors, la conversación giró en torno a la historia musical de la fundación. El rey y Elton John recordaron los conciertos benéficos organizados a lo largo de cinco décadas para recaudar fondos, entre ellos los realizados en el Wembley Arena de Londres, uno de los escenarios más asociados con la organización.

Cómo se grabó El especial se grabó durante una visita reciente de Carlos III a los estudios de Apple Music en Londres. El 7 de octubre, el rey estuvo en la sede de Apple en el Reino Unido, en la antigua central eléctrica de Battersea, junto con Elton John, su esposo David Furnish y el presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

Ese día se presentó Apple x King’s Trust Creative Labs, un programa conjunto de talleres pensado para que jóvenes desarrollen habilidades creativas y digitales para trabajar en la industria musical. Durante la visita, el rey y el músico presenciaron una prueba de sonido de los participantes en el Apple Music Hall, la nueva sala de la compañía en Londres.

Los 50 años de The King’s Trust Carlos III fundó la organización en 1976, cuando era príncipe de Gales, en un contexto de recesión económica, inflación alta y desempleo juvenil en el Reino Unido. Durante casi cinco décadas se llamó The Prince’s Trust, y en 2024, tras la llegada de Carlos al trono, cambió su nombre por el actual.

La fundación trabaja con jóvenes en situación de desventaja y los acompaña para que accedan a la educación, consigan empleo o pongan en marcha sus propios proyectos. Desde sus inicios, la música y los espectáculos en vivo ocupan un lugar central en su historia, tanto para recaudar fondos como para difundir su trabajo.

Para celebrar el aniversario, la organización publicó una retrospectiva sobre los artistas que la acompañaron. Allí destacó a Beyoncé y a RAYE por usar su exposición pública para promover el desarrollo de los jóvenes, y a Elton John y Jools Holland como colaboradores históricos que impulsaron conciertos benéficos clave. Además, puso a disposición del público grabaciones de actuaciones en vivo y encuentros con el monarca en su canal de YouTube.

Una relación de décadas Elton John es uno de los colaboradores más antiguos de la fundación. En 1986, para el décimo aniversario de la organización, participó en un concierto benéfico en el Wembley Arena junto con figuras como Paul McCartney, Tina Turner y Eric Clapton.

La relación entre el músico y la familia real tiene otros capítulos conocidos. En 1997 interpretó una versión adaptada de «Candle in the Wind» en el funeral de la princesa Diana, la primera esposa de Carlos.

El rey y Apple Music No es la primera vez que Carlos III participa en la radio de Apple. En marzo de 2025, con motivo del Día de la Mancomunidad de Naciones, estrenó en Apple Music 1 The King’s Music Room, un programa grabado en su despacho del Palacio de Buckingham. En poco más de una hora, el rey presentó canciones de artistas de los países de la Mancomunidad, de Bob Marley y Grace Jones a Kylie Minogue y Davido, y contó anécdotas de sus encuentros con algunos de ellos. Ese programa llegó al primer puesto del ranking de pódcasts musicales de Apple.

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En aquella emisión, el rey ya había anticipado que la fundación se preparaba para cumplir 50 años.

Qué es Rocket Hour Rocket Hour se emite desde 2015 en Apple Music 1, la radio en línea de Apple que transmite las 24 horas para más de 150 países. Elton John elige la música de cada episodio y combina canciones nuevas con clásicos y rarezas de distintas épocas. El programa se caracteriza por las entrevistas con invitados, en su mayoría artistas emergentes y consagrados.