Sociedad

Julie Elie identificó el repertorio de llamados del diamante mandarín y comprobó con los propios pájaros que tienen significado. Ganó un premio de US$ 100.000.

La investigadora Julie Elie, de la Universidad de California en Berkeley, identificó los once tipos de llamados que usa el diamante mandarín, un pequeño pájaro australiano, y comprobó que las propias aves los distinguen por su significado. Para lograrlo combinó más de una década de observaciones con herramientas de aprendizaje automático.

Qué descubrió Elie es neuroetóloga computacional e investigadora del laboratorio de Frédéric Theunissen, en Berkeley. Estudia cómo se comunican los animales sociales. Su trabajo se centra en el diamante mandarín, también conocido como pinzón cebra, un ave muy vocal que vive en pareja: según la investigadora, el vínculo de pareja, que dura toda la vida, es el centro de su organización social.

A lo largo de más de diez años, Elie registró miles de vocalizaciones y las clasificó según la situación en la que el pájaro las emitía. El resultado fue lo que ella describe como el primer diccionario acústico de los llamados de esta especie: once tipos de llamados o «palabras» básicas, con significados asociados a situaciones como la agresión, el hambre o el vínculo con la pareja. También detectó que los llamados llevan una firma individual, que permite identificar qué pájaro los emite.

Los resultados se publicaron en la revista Science, y en junio de 2026 el trabajo ganó el premio Coller Dolittle a la comunicación interespecie, dotado con US$ 100.000. Lo otorgan la Fundación Jeremy Coller y la Universidad de Tel Aviv.

Cómo usó la inteligencia artificial El proceso comenzó con la observación. En una entrevista con Live Science, Elie lo comparó con lo que ocurre con una mascota: con el tiempo, el dueño aprende a distinguir qué maullido significa hambre y cuál, ganas de salir.

El aprendizaje automático le permitió analizar ese volumen de grabaciones y estudiar cómo se codifica la información en las características acústicas de cada llamado. Para clasificarlos, Elie combinó el análisis del sonido con el contexto de conducta en el que se producía cada vocalización.

El experimento: preguntarles a los pájaros Faltaba saber si esa clasificación era correcta para los propios pájaros. Para eso, el equipo diseñó un experimento de condicionamiento. El ave tenía en su jaula un botón o un sensor que activaba con el pico. Cada vez que lo hacía, sonaba al azar la grabación de un llamado de otro diamante mandarín.

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Cada día, solo uno de los tipos de llamado se premiaba con semillas. El pájaro podía interrumpir la grabación cuando quisiera, como quien saltea canciones en una aplicación de música. Las aves aprendían rápido cuál era el llamado premiado del día e interrumpían todos los demás. Si no hubieran podido hacerlo, explicó Elie, eso habría indicado que esa categoría no existía en su repertorio.

Los errores que revelaron un hallazgo Los pájaros clasificaron correctamente los llamados, pero cometían algunos errores poco frecuentes y sistemáticos. El equipo analizó si esas confusiones se debían a que los sonidos se parecían o a que tenían significados cercanos.

La respuesta fue la segunda: los errores se explicaban mejor por la similitud de significado. Según Elie, eso indica que los pájaros comprenden el significado de sus llamados y no solo responden a un sonido.

¿Se podrá hablar con los pájaros? La propia investigadora aclaró que no se trata de un lenguaje y que conocer el repertorio del diamante mandarín no permite comunicarse con otras especies, como un cuervo. El siguiente paso es entender cómo se combinan esas «palabras» y qué papel cumplen las posturas y los movimientos que acompañan a los llamados.

Aun así, Elie considera que las aves, por ser tan vocales, podrían ser la primera especie con la que los humanos logren interactuar por medio de la voz. Estimó que, con el avance de la inteligencia artificial y la robótica, eso podría ocurrir en unos diez años.