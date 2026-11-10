> ADEPA repudió la sanción de la AFA a TN y las intimaciones a periodistas

Sociedad

ADEPA repudió la sanción de la AFA a TN y las intimaciones a periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó el viernes, en un comunicado, el veto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la señal TN, y sumó un segundo reclamo por las intimaciones que recibieron dos periodistas que investigan las finanzas de la entidad.

El conflicto se abrió el jueves 5. Tres medios quedaron sin credenciales por tiempo indeterminado: TN, Radio Ancasti de Catamarca y Radio General Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Ninguno podrá ingresar al predio de Ezeiza ni cubrir partidos de las selecciones nacionales. todosalta

En el caso de TN, la casa del fútbol argumentó que un programa de Jonatan Viale había emitido un video hecho con inteligencia artificial que aludía a una supuesta violación del futbolista Nicolás Paz. A las dos radios les atribuyó venta irregular de acreditaciones y adulteración de identidades. Desde el canal la lectura es otra: un castigo por su postura crítica frente a la conducción de Claudio Tapia. La AFA le cerró las puertas a TN y hay un video con inteligencia artificial detrás — El Monterizo +2

Para ADEPA, el problema está en la forma: un castigo sin plazo, que recae sobre todo el medio y sus trabajadores, sin reglas previas ni vías claras de revisión. Esa discrecionalidad, advirtió, intimida más allá del canal afectado y condiciona la libertad de prensa. La entidad recordó que el funcionamiento institucional, administrativo y financiero de la AFA es “un asunto de legítimo interés público”, y que su lugar central en una actividad de enorme peso económico, social y cultural vuelve especialmente necesario el control periodístico de su gestión.

El segundo punto involucra a Clarín. Daniel Santoro y Federico Teijeiro recibieron cartas documento del empresario Javier Faroni, que les reclama borrar notas sobre los movimientos financieros de TourProdEnter LLC, la firma que maneja ingresos comerciales de la AFA en el exterior. ADEPA remarcó el origen de ese material: documentación bancaria conseguida en Estados Unidos, parte de la cual ya figura en expedientes judiciales argentinos y fue citada por fiscales. A su juicio, pedir el retiro de esas publicaciones pone en juego la libertad de expresión y el secreto profesional que ampara el artículo 43 de la Constitución.

Con apoyo en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Suprema, la entidad sostuvo que la circulación de información de interés público y el control de la prensa sobre instituciones de esta magnitud son pilares de una sociedad democrática.

Dos pedidos cierran el texto: que la AFA revise la medida y fije criterios de acreditación objetivos, públicos y anteriores a cada caso, y que las intimaciones a periodistas y medios no funcionen como herramienta de presión para callar investigaciones.