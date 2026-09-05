> Policía Federal Argentina allanó dos domicilios en Pergamino por una investigación por venta de drogas

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La Policía Federal Argentina allanó dos viviendas de Pergamino por una causa por presunta venta de estupefacientes y secuestró elementos de interés.

La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en Pergamino en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes. Los procedimientos se concretaron en dos domicilios del barrio José Hernández, donde los investigadores secuestraron elementos considerados de interés para la causa y notificaron a una mujer.

Investigación policial y judicial La Fiscalía 9 del fiscal Juan Tomás Godoy con la Unidad de Coordinación de Estupefacientes de la Fiscalía, a cargo de Selva Correa, coordinaron la intervención policial a partir de los elementos de pruebas que lograron reunir en la investigación judicial.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y de la División Unidad Operativa Federal Pergamino, a partir de una pesquisa relacionada con una presunta actividad de venta de drogas.

La investigación se desarrolló durante un período previo de tareas de campo que permitieron reunir información sobre dos domicilios ubicados en el barrio José Hernández. De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, esos lugares estarían vinculados con una posible actividad relacionada con la comercialización de sustancias estupefacientes.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores avanzaron con tareas de vigilancia y seguimiento destinadas a establecer movimientos, posibles vinculaciones y otros datos que pudieran resultar relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Allanamientos en Pergamino Las dosis de droga estaban ocultas en dispositivos insólitos en ambientes diversos de las viviendas allanadas. LA OPINION Con la información obtenida durante las tareas realizadas por la Policía Federal Argentina, los investigadores elevaron los elementos reunidos a las autoridades judiciales intervinientes. Posteriormente, se solicitaron las correspondientes órdenes para avanzar con los procedimientos en los inmuebles identificados.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 3 y se desarrollaron con intervención de la UFIyJ N.º 9, en el marco de una investigación que procura determinar las circunstancias relacionadas con la presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se concentraron en dos viviendas situadas en el barrio José Hernández de Pergamino. En ambos lugares, los efectivos realizaron una minuciosa inspección en busca de elementos que pudieran aportar información para determinar el funcionamiento de la actividad investigada y establecer eventuales responsabilidades.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la investigación. La información sobre los objetos incautados quedó incorporada a las actuaciones judiciales y será analizada como parte del proceso destinado a establecer su eventual relación con los hechos investigados.

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Venta de drogas al menudeo Las dosis de droga estaban ocultas en dispositivos insólitos en ambientes diversos de las viviendas allanadas. LA OPINION Durante el desarrollo de los allanamientos, una mujer que presuntamente estaría vinculada con los hechos investigados fue notificada de la formación de la causa. Según se informó, quedó supeditada al expediente, sin que ello implique por el momento una declaración de responsabilidad penal.

La situación procesal de la mujer y el alcance de su eventual vinculación con la investigación deberán ser determinados a partir de las distintas medidas que disponga la Justicia en el avance de la causa.

Desde la fuerza federal señalaron que las actuaciones forman parte de las tareas destinadas a combatir la comercialización de estupefacientes y profundizar las investigaciones relacionadas con este tipo de delitos.

La pesquisa continúa bajo la intervención de las autoridades judiciales correspondientes, mientras los investigadores analizan el material obtenido durante los procedimientos y procuran establecer si existen otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de la presunta actividad ilícita.

La realización de los allanamientos constituye una de las medidas adoptadas dentro de una investigación que se inició con tareas desarrolladas por la División Unidad Operativa Federal Pergamino. A partir de esas diligencias, se logró individualizar los domicilios posteriormente registrados y reunir información que permitió solicitar la intervención judicial.

Las autoridades deberán determinar ahora el alcance de los elementos secuestrados y su eventual valor probatorio dentro del expediente. También se buscará establecer si existen otras personas vinculadas con la presunta actividad investigada o si los domicilios allanados formaban parte de una estructura de mayor alcance.