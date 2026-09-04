Cibercrimen allanó una vivienda en Pergamino por una investigación sobre prostitución de menores y abuso infantil

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Policiales

Cibercrimen realizó un allanamiento en el barrio José Hernández por una causa sobre presunto facilitamiento a la prostitución de menores y abuso sexual infantil.

Un procedimiento de Cibercrimen permitió allanar una vivienda del barrio José Hernández de Pergamino, en el marco de una investigación judicial por el presunto facilitamiento a la prostitución de menores de 18 años y un posible caso de abuso sexual infantil. La medida fue ordenada por la Justicia y permitió secuestrar teléfonos celulares, preservativos y otros elementos de interés.

Investigación de Cibercrimen El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, dependiente de la Policía Federal Argentina, a partir de una investigación que procura establecer las circunstancias de un hecho de características sensibles y determinar eventuales responsabilidades.

La pesquisa se encuentra bajo intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, la investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con un posible caso de abuso sexual infantil. A partir de allí se desarrollaron distintas medidas destinadas a reunir información y elementos que permitieran avanzar sobre la hipótesis investigativa vinculada con el presunto facilitamiento a la prostitución de personas menores de 18 años.

Las tareas estuvieron a cargo del Departamento de Cibercrimen, bajo la conducción del doctor José María Cifuentes, y contemplaron distintas herramientas de investigación, entre ellas el análisis de información y datos, tareas de vigilancia y trabajo de campo.

La combinación de esas diligencias permitió reunir elementos considerados suficientes para solicitar ante la Justicia una medida de allanamiento sobre un domicilio ubicado en el barrio José Hernández.

La Policía Federal secuestró elementos que complicaron al sospechoso. LA OPINION Cibercrimen secuestró elementos Durante el procedimiento, los efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron al inmueble y realizaron una minuciosa búsqueda en procura de elementos que pudieran guardar relación con los hechos investigados.

Como resultado de la diligencia judicial fueron secuestrados varios teléfonos celulares, una importante cantidad de preservativos y otros dispositivos y elementos considerados de interés para la causa.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia, que deberá analizarlo y determinar su eventual valor probatorio dentro de la investigación. En particular, los dispositivos electrónicos podrían ser sometidos a las correspondientes medidas de análisis y peritaje, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.

El secuestro de estos elementos no implica por sí mismo que se encuentre acreditada la comisión de los delitos investigados, sino que forma parte de las medidas destinadas a obtener pruebas y establecer qué ocurrió.

Investigación por menores La causa tiene especial sensibilidad debido a que contempla una hipótesis vinculada con personas menores de edad. Por ese motivo, las actuaciones se desarrollan bajo la órbita de la Justicia y con las medidas de resguardo correspondientes para preservar la identidad y los derechos de eventuales víctimas.

La investigación deberá determinar ahora el contenido y alcance de los elementos secuestrados durante el allanamiento, además de establecer si existe correspondencia entre esos objetos, la información obtenida durante las tareas de campo y los hechos que dieron origen al expediente.

También resta determinar si a partir del análisis del material incorporado a la causa surgen nuevas líneas investigativas o la necesidad de realizar otras medidas judiciales.

Cibercrimen continúa la pesquisa Desde la fuerza federal señalaron que este tipo de procedimientos se inscribe dentro de las tareas destinadas a combatir delitos complejos y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vulnerabilidad.

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Las actuaciones continúan bajo la dirección de la Justicia competente y no se descarta que puedan disponerse nuevas diligencias a partir del resultado del procedimiento realizado en el barrio José Hernández.

El avance de la investigación permitirá establecer con mayor precisión las circunstancias del caso, identificar a las personas que pudieran estar vinculadas con los hechos y determinar, en función de las pruebas reunidas, si corresponde atribuir responsabilidades penales.

La Policía Federal Argentina destacó, en ese marco, el trabajo especializado desarrollado por el personal de Cibercrimen y de la DUOF Pergamino para la obtención y preservación de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de la causa.