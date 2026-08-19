Pergamino ya tiene su micrositio de educación vial para quienes tramitan la primera licencia

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino presentó un nuevo micrositio de educación vial destinado principalmente a quienes realizan el trámite de su primera licencia de conducir. La plataforma ya está disponible en primeralicencia.pergamino.gob.ar y reúne material de estudio, recursos audiovisuales, prácticas de examen y un agente de inteligencia artificial que permite realizar...

La Municipalidad de Pergamino presentó un nuevo micrositio de educación vial destinado principalmente a quienes realizan el trámite de su primera licencia de conducir. La plataforma ya está disponible en primeralicencia.pergamino.gob.ar y reúne material de estudio, recursos audiovisuales, prácticas de examen y un agente de inteligencia artificial que permite realizar consultas sobre tránsito.

Además, ya se encuentran habilitados los turnos para las charlas presenciales de educación vial, que forman parte del proceso para obtener la primera licencia. De esta manera, el nuevo espacio digital complementa las capacitaciones que se realizan de manera presencial y ofrece una herramienta de consulta permanente para los conductores.

El sitio propone distintas formas de acceder al contenido: módulos de lectura, audios en formato podcast y videos. El material aborda señales de tránsito, normativa, seguridad vial y buenas prácticas de conducción, incorporando también contenidos específicos de Pergamino, como el sistema de estacionamiento y los colores de los cordones, entre otros aspectos de la normativa local.

Uno de los principales desarrollos de la plataforma es Mino, un agente de inteligencia artificial que permite realizar preguntas en lenguaje coloquial y recibir respuestas basadas en la información disponible en el micrositio. Así, ante una duda vinculada al tránsito, los usuarios pueden realizar una consulta de manera sencilla y obtener una respuesta inmediata.

Otro de los recursos destacados es el módulo de práctica de exámenes, que cuenta con una base de más de 300 preguntas. El usuario puede generar distintos exámenes de manera aleatoria, responderlos y recibir una corrección que indica cuáles fueron las respuestas incorrectas, permitiendo reforzar los contenidos antes de presentarse a rendir.

“Desde la Secretaría de Gobierno entendemos que la educación vial es fundamental para los nuevos conductores. Ya contamos con las charlas presenciales, que se desarrollan en cuatro horas repartidas en dos encuentros, y ahora completamos ese proceso con un micrositio que reúne todo el material informativo, didáctico y audiovisual”, explicó el secretario de Gobierno, Karim Dib.

En este sentido, Dib destacó que la herramienta no está pensada únicamente para quienes necesitan aprobar el examen para obtener su primera licencia. “Sirve también para sacarse dudas como conductores y como integrantes del tránsito vial, conocer las normas que debemos cumplir y promover buenas prácticas. La idea es que todos lo usen, porque nos va a ayudar a ser mejores conductores y, fundamentalmente, a cuidar la vida”, señaló.

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Por su parte, el subsecretario de Modernización, Mauricio Terzaghi, remarcó que uno de los principales desafíos fue incorporar el primer agente de inteligencia artificial del Municipio aplicado a un servicio específico. “Requirió bastante trabajo y entrenamiento para afinar la relación entre pregunta y respuesta. También buscamos simplificar el acceso a las charlas y adaptar la estructura a la manera en que hoy los jóvenes se relacionan con el mundo digital”, indicó.

El director de Gobierno Digital Ignacio Ferreyra, explicó que el desarrollo se inscribe en el proceso de digitalización que lleva adelante la Municipalidad. “Priorizamos un lenguaje coloquial, porque más del 90% de quienes tramitan la primera licencia son jóvenes. Queríamos que el agente pudiera responder de una manera cercana, pero con toda la información necesaria sobre las leyes de tránsito y las particularidades de Pergamino”, sostuvo.

Ferreyra también destacó la posibilidad de practicar antes de la instancia presencial: “La base tiene más de 300 preguntas y permite generar todos los exámenes que el usuario del sitio quiera. Corrige, marca las equivocaciones y permite llegar mejor preparado al momento de rendir”.

Desde la Dirección de Licencias de Conducir, su titular Nicolás Notto señaló que la plataforma “reúne todos los accesos y herramientas necesarias para estudiar y prepararse para la primera licencia”, con información sobre señales, normas de tránsito y buenas prácticas de conducción.

El nuevo micrositio también permite elegir entre diferentes formatos de capacitación, de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada usuario. Los contenidos están organizados en módulos de lectura, audio y video, de modo que pueden ser utilizados tanto antes de las charlas como entre un encuentro presencial y otro.