Más de 120 personas participaron de la primera visita guiada al Teatro San Martín
En el marco de la primera semana de inauguración del renovado Teatro San Martín, más de 120 personas se acercaron para recorrer sus diferentes salas y conocer más sobre la historia de este emblemático espacio cultural de Pergamino.La actividad despertó un gran interés entre los vecinos, que pudieron descubrir detalles...
En el marco de la primera semana de inauguración del renovado Teatro San Martín, más de 120 personas se acercaron para recorrer sus diferentes salas y conocer más sobre la historia de este emblemático espacio cultural de Pergamino.
La actividad despertó un gran interés entre los vecinos, que pudieron descubrir detalles de la arquitectura, el patrimonio y la trayectoria de un teatro de gran importancia no solo para la cultura local, sino también para toda la región.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
Tareas de limpieza del Arroyo Pergamino
El Teatro San Martín abrió sus puertas: una obra histórica que marca un antes y un después para Pergamino
El Teatro San Martín presenta su cronograma de apertura
Más pavimento para el Barrio Acevedo
La Pequeña Familia avanza con la apertura de sus consultorios en Pergamino
Las visitas guiadas continuarán este miércoles y jueves, a las 20 horas, con acceso libre y gratuito. No es necesario retirar entradas ni realizar una inscripción previa: quienes deseen participar simplemente deberán acercarse al teatro en el horario indicado.
Las charlas son organizadas por la Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino.
La amplia convocatoria registrada durante la primera jornada refleja el entusiasmo de la comunidad por conocer y disfrutar el renovado Teatro San Martín, un espacio que vuelve a ocupar un lugar central en la vida cultural de la ciudad y la región.