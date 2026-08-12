Más de 120 personas participaron de la primera visita guiada al Teatro San Martín

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Municipalidad de Pergamino

En el marco de la primera semana de inauguración del renovado Teatro San Martín, más de 120 personas se acercaron para recorrer sus diferentes salas y conocer más sobre la historia de este emblemático espacio cultural de Pergamino.La actividad despertó un gran interés entre los vecinos, que pudieron descubrir detalles...

12 de agosto de 2026 a las 11:50 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de agosto de 2026 a las 11:50 a. m.

En el marco de la primera semana de inauguración del renovado Teatro San Martín, más de 120 personas se acercaron para recorrer sus diferentes salas y conocer más sobre la historia de este emblemático espacio cultural de Pergamino.

La actividad despertó un gran interés entre los vecinos, que pudieron descubrir detalles de la arquitectura, el patrimonio y la trayectoria de un teatro de gran importancia no solo para la cultura local, sino también para toda la región.

Las visitas guiadas continuarán este miércoles y jueves, a las 20 horas, con acceso libre y gratuito. No es necesario retirar entradas ni realizar una inscripción previa: quienes deseen participar simplemente deberán acercarse al teatro en el horario indicado.

Las charlas son organizadas por la Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino.