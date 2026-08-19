San Pedro: Prueba atlética del CEF N.º 14, ya están abiertas las inscripciones para el 20 de septiembre

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La competencia se realizará el 20 de septiembre con distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, fiscalización por chip y premios por categorías.

19 de agosto de 2026 a las 06:40 p. m.

19 de agosto de 2026 a las 06:40 p. m.

El Centro de Educación Física N.º 14 de San Pedro abrió la inscripción para la octava edición de su prueba atlética “CEF 14 Corre”, una competencia que se realizará el domingo 20 de septiembre y que ofrecerá recorridos de 2, 5 y 10 kilómetros para atletas de distintos niveles y edades.

CEF 14 Corre: tres distancias para participar La jornada deportiva contará con tres modalidades de 2, 5 y 10 kilómetros, pensadas para reunir tanto a corredores experimentados como a aficionados y familias de San Pedro y la región.

De esta manera, la propuesta busca ofrecer diferentes alternativas para quienes quieran competir o simplemente participar de una actividad deportiva al aire libre.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la fiscalización electrónica mediante sistema de chip, que permitirá registrar con precisión los tiempos de cada participante y establecer los resultados de las diferentes categorías.

Inscripción abierta hasta el 17 de septiembre De acuerdo con lo informado por la organización, quienes quieran participar podrán inscribirse hasta el jueves 17 de septiembre, tres días antes de la realización de la competencia.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el CEF N.º 14 y vuelve a convocar a corredores de diferentes edades y niveles para una jornada que tendrá como eje central la actividad física y la participación deportiva.

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Los interesados podrán realizar el registro de manera virtual mediante el enlace habilitado por la institución.

Medallas y premios para los participantes Todos los corredores que completen el recorrido recibirán una medalla finisher como reconocimiento por su participación en la competencia.

Además, habrá premios y reconocimientos para los ganadores de las distintas categorías, de acuerdo con los resultados registrados mediante el sistema de fiscalización electrónica.

Para obtener mayor información sobre la inscripción y la competencia, los interesados pueden comunicarse con el CEF N.º 14 a los teléfonos (03329) 15-509337, 15-566496, 15-320664 y 15-332354.