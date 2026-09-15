Pergamino suma ciclovías, pero falta el respeto de los conductores

Pergamino

Cuando una ciclovía se encuentra obstruida, el ciclista debe buscar una alternativa para continuar su recorrido. y puede generarse un accidente.

Pergamino continúa incorporando infraestructura destinada a mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, con nuevas ciclovías que permiten generar espacios específicos para quienes se desplazan en bicicleta. En los últimos días quedó terminada la demarcación de la vía construida en paralelo a la avenida Rodríguez Jáuregui, en la zona oeste de la ciudad, una intervención que beneficia especialmente a los vecinos de los barrios 12 de Octubre, Atepam, 80 Viviendas, Mastrángelo y otros sectores cercanos.

La obra representa una alternativa para que los ciclistas puedan circular por un sector especialmente transitado y contar con un espacio delimitado, reduciendo la necesidad de compartir determinados sectores de la calzada con automóviles, motos y vehículos de mayor porte. La demarcación permite, además, hacer visible el recorrido y establecer con mayor claridad cuáles son los espacios destinados a cada usuario de la vía pública.

Sin embargo, la incorporación de este tipo de infraestructura plantea también un desafío que excede la ejecución de la obra: lograr que los conductores respeten efectivamente las ciclovías. La presencia de automóviles, camionetas o vehículos de carga estacionados sobre estos espacios puede terminar anulando buena parte del objetivo para el cual fueron construidos, obligando a los ciclistas a desviarse de su recorrido y, en muchos casos, a regresar a sectores donde deben compartir la circulación con el tránsito convencional.

Respeto de los lugares La situación no es exclusiva de la nueva ciclovía de avenida Rodríguez Jáuregui. En distintos puntos de Pergamino pueden observarse espacios destinados a la circulación de bicicletas que, en determinados momentos, son ocupados indebidamente por vehículos estacionados o detenidos. Para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, estas situaciones no representan solamente una incomodidad: también pueden convertirse en un factor de riesgo.

Cuando una ciclovía se encuentra obstruida, el ciclista debe buscar una alternativa para continuar su recorrido. Muchas veces esa maniobra implica incorporarse nuevamente a la circulación vehicular, cruzar hacia otro sector o sortear el vehículo que ocupa el espacio reservado. En calles o avenidas con tránsito intenso, una situación de estas características puede generar condiciones peligrosas tanto para quien circula en bicicleta como para el resto de los usuarios.

Por eso, la ampliación de la red de ciclovías en Pergamino debe estar acompañada necesariamente por una mayor conciencia vial. El respeto por estos espacios forma parte de las mismas normas de convivencia que obligan a detenerse ante un semáforo, respetar las sendas peatonales, circular a velocidades permitidas o ceder el paso cuando corresponde.

La nueva intervención en la zona oeste adquiere especial importancia por el crecimiento y la dinámica de los barrios que se encuentran en su área de influencia. Para los habitantes del 12 de Octubre, Atepam, 80 Viviendas, Mastrángelo y sectores aledaños, contar con una vía demarcada puede favorecer desplazamientos cotidianos más seguros y ofrecer una alternativa para quienes utilizan la bicicleta para trasladarse hacia otros puntos de la ciudad.

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Circulación recreativa y social El objetivo de las ciclovías no está limitado al aspecto recreativo. Cada vez son más las personas que incorporan la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar, estudiar, realizar compras o efectuar trayectos relativamente cortos. En ese sentido, generar condiciones adecuadas para su circulación también forma parte de una planificación urbana que debe contemplar las distintas formas de movilidad existentes en Pergamino.

La infraestructura, de todos modos, necesita ser acompañada por controles y por el cumplimiento de las normas. Una ciclovía correctamente construida y demarcada pierde buena parte de su utilidad cuando se transforma en un lugar de estacionamiento ocasional o en una zona de carga y descarga improvisada. Lo mismo ocurre cuando otros vehículos utilizan estos espacios para detenerse durante algunos minutos, bajo la idea de que se trata de una ocupación momentánea que no genera consecuencias.

Para los ciclistas, en cambio, cada obstáculo obliga a modificar el recorrido y puede generar una situación imprevista. Por eso resulta fundamental que automovilistas y transportistas comprendan que las áreas señalizadas no son espacios disponibles para estacionar cuando no se encuentra un lugar cercano. Su finalidad específica es garantizar la circulación de bicicletas y, en consecuencia, deben permanecer despejadas.

La expansión de las ciclovías constituye una buena noticia para Pergamino y para quienes buscan alternativas de movilidad más seguras y sustentables. Pero para que esas obras tengan el impacto esperado será necesario que la infraestructura vaya de la mano de un cambio de hábitos. Respetar la demarcación, evitar estacionar sobre las vías destinadas a bicicletas y prestar atención a quienes circulan por ellas son conductas básicas que contribuyen a reducir los riesgos en la vía pública.